Vercors : 22 Belles Balades ouvre les portes d’un massif sauvage entre Drôme et Isère

Du Désert Jean-Jacques Rousseau aux Hauts-Plateaux du Grand Veymont, des gorges de la Bourne au cirque d’Archiane, chaque balade révèle un visage différent du Vercors : un alpage suspendu, une forêt de hêtres et de sapins, un vallon secret ou un panorama saisissant sur les Alpes.

À chaque page, les cartes détaillées, les photos inspirantes et les conseils d’observation vous accompagnent dans vos explorations.

Les éditions Belles Balades proposent d’en découvrir un extrait en avant-première :

La rubrique Face à face vous plonge au cœur de la faune locale — aigle royal, marmotte, bouquetin ou vautour fauve — tandis que Plein champ éclaire la lecture des paysages : géologie spectaculaire, flore rare, savoir-faire pastoraux… Chaque randonnée devient un petit morceau d’aventure naturaliste.

Véritable passerelle entre livre et terrain, l’application Belles Balades (offerte avec le guide) prolonge l’expérience : survolez les itinéraires en 3D, écoutez le chant des oiseaux en scannant leurs silhouettes et laissez-vous géolocaliser pour ne jamais perdre le fil du chemin.

Ce livre est bien plus qu’un guide : c’est une invitation à ressentir la nature. Pour ceux qui veulent découvrir le Vercors autrement — pas seulement comme un décor, mais comme un monde vivant, fragile et inspirant.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com