Ovide exilé : la douleur de Rome dans Tristes Pontiques, traduit par Marie Darrieussecq

Dans cette édition de Tristes Pontiques, Ovide apparaît moins en monument scolaire qu’en homme arraché à Rome, projeté à Tomes, sur les bords de la mer Noire, après une disgrâce dont le motif reste obscur. Le livre suit ce déplacement forcé, la rupture avec l’épouse, les amis, la ville et la langue, puis l’installation dans un dehors hostile où le poète transforme l’exil en matière d’écriture.

La trame n’obéit pas à une intrigue au sens moderne : elle avance par lettres, reprises, suppliques, retours obsessionnels. C’est précisément sa force. L’œuvre fait sentir l’usure du bannissement, le rétrécissement du monde et l’élargissement simultané de la conscience.

La ligne maîtresse du livre tient dans cette équation terrible : « Écrire a perdu Ovide : on ne devient pas sans risques un poète très proche du pouvoir. Mais écrire le tient en vie. » Cette tension gouverne tout. L’écriture y devient à la fois faute, preuve, consolation, moyen de pression, et dernier lien avec Rome. Ovide ne raconte pas seulement son malheur : il met en scène la dépendance du poète à ses lecteurs, à ses protecteurs, à la circulation de sa parole. Le livre développe ainsi une théorie très nette de la littérature : elle ne sauve pas du châtiment, mais elle empêche l’effacement.

Le grand enjeu du recueil reste pourtant le déplacement du centre. « La fin du monde, Ovide l’a sous les yeux : c’est une étendue glacée, un marécage sans limites. Où est le centre du monde ? À Rome, évidemment. » Tout part de là : la douleur d’un Romain convaincu que le monde a un centre, puis contraint de découvrir qu’il devient lui-même l’étranger. L’exil produit alors moins un récit d’aventures qu’une lente correction du regard, jusqu’à cette bascule décisive rappelée dans la préface : « Le barbare, ici, c’est moi. »

Le défaut du livre est connu, et réel : la plainte insiste, la supplique revient, certains mouvements se répètent au risque de l’engourdissement. Mais cette monotonie même fait partie de sa vérité. Elle donne son poids à une voix nue, sobre, presque quotidienne, qui refuse la grandeur décorative. C’est pourquoi le livre demeure. « Ovide reste le grand poète de l’exil. Un exil chic, certes, un exil de patricien ; mais la tristesse de l’exil, il l’a dite. » On lit alors moins un document antique qu’une expérience exacte de l’arrachement, de la dépendance et de la survie par la forme.