Baie de Somme : 20 Belles Balades invite à explorer un joyau naturel entre terre et mer

Dunes mouvantes, polders verdoyants, falaises crayeuses et mollières peuplées d’oiseaux : chaque page de ce guide invite à une immersion dans l’un des plus beaux sites naturels de France.

Ce livre propose 20 balades soigneusement sélectionnées — du Touquet à Ault, en passant par Fort-Mahon, Le Crotoy ou Saint-Valery-sur-Somme — pour explorer à votre rythme les multiples visages de la baie.

À pied, en famille ou entre amis, laissez-vous guider par des itinéraires accessibles et précis, enrichis de cartes détaillées, photographies, planches illustrées et conseils d’observation.

Les éditions Belles Balades proposent d’en découvrir un extrait en avant-première :

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » dévoilent les secrets des espèces emblématiques : phoques veaux-marins, tadornes de Belon, butors étoilés, chevaux Henson… tandis que le carnet naturaliste et les encadrés thématiques vous apprennent à reconnaître plantes, oiseaux et mammifères de ce littoral unique.

Grâce à l’application BELLES BALADES, prolongez l’expérience : survolez les parcours en 3D, géolocalisez — vous sur le sentier, écoutez les chants d’oiseaux, anticipez la météo et laissez-vous surprendre par les anecdotes des naturalistes locaux. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui rêvent d’horizons ouverts, de balades iodées et de rencontres sauvages.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com