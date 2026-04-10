Au Texas, les censeurs de livres veulent imposer la lecture de la Bible aux élèves

Après le temps de la censure, celui de la propagande ? Gouverneur du Texas depuis 2015, Greg Abbott, membre du parti républicain, a fait de cet État du sud un fer-de-lance de la censure de livres dans les bibliothèques publiques ou scolaires.

Cette tendance, née aux États-Unis après le premier mandat de Trump, est désormais bien connue : au prétexte de protéger les enfants, groupes de pression et pouvoirs publics écartent certains titres jugés « obscènes ». En réalité, les ouvrages, sélectionnés par les bibliothécaires, sont adaptés aux différentes classes d'âge, mais leurs thématiques déplaisent aux censeurs.

En effet, les titres visés par les demandes de retrait portent sur les violences sexistes et sexuelles, les inégalités de genre, le racisme et la xénophobie, ou suivent des personnes LGBTQIA+. Ils sont aussi plus susceptibles d'être signés par des auteurs et autrices hispaniques, afro-américains ou LGBTQIA+.

Dans ce courant de censure, le Texas n'y est pas allé de main-morte. La loi HB 900, par exemple, connue sous le nom de Reader Act, entendait imposer aux libraires et éditeurs de classifier les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel. Sous couvert de protection des enfants, encore une fois, la loi plaçait ainsi les professionnels du livre dans la position de censeurs, responsables du filtrage de la production littéraire.

Fin 2025, la justice avait finalement mis un coup d'arrêt à ce système étatique de censure, estimant qu'il était contraire au Premier Amendement de la Constitution en forçant les libraires et éditeurs à « parler au nom de l’État » et à relayer un message auquel ils n'adhèrent pas forcément.

La Bible en lecture obligatoire

Ce jeudi 9 avril, le Texas State Board of Education, le conseil d'éducation de l'État, à majorité républicaine, a adopté, par un vote préliminaire, une liste de lectures obligatoires pour l'enseignement de l'anglais dans les établissements scolaires publics.

Cette sélection découle d'une loi adoptée en 2023, qui prévoyait la constitution d'une telle liste pour les élèves du système scolaire public. L'Agence d'éducation pour le Texas, chargée de la constituer, y a intégré en janvier dernier environ 300 ouvrages, quand un seul titre par niveau scolaire était requis.

Parmi les livres présents, quelques titres attendus, comme Le Chat chapeauté du Dr. Seuss (trad. Stephen Carrière, Le Nouvel Attila), classique paru en 1957, ou encore Outsiders, de S. E. Hinton (trad. Marie-Josée Lamorlette, Le Livre de Poche), mais aussi Frankenstein de Mary Shelley ou un discours de Frederick Douglass, « Que signifie le 4 juillet pour l'esclave ? ».

Une large place était toutefois réservée à une littérature religieuse, à travers l'inclusion de textes bibliques, comme la parabole du fils prodigue, la conversion de Saint Paul sur la route de Damas, l'histoire de David et Goliath, celle de la Tour de Babel ou encore la fable de Jonas et la baleine.

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L'Agence d'éducation pour le Texas assure avoir consulté des listes similaires, dressées par d'autres États, mais aussi avoir interrogé 5700 enseignants, pour aboutir à cette sélection. Celle-ci a toutefois été critiquée en raison du nombre important de titres présents : le Texas Council of Teachers of English Language Arts, qui réunit des membres du corps enseignant pour la langue anglaise, indiquait ainsi qu'il était « mathématiquement impossible » d'aborder tous les textes requis, pour l'ensemble des niveaux scolaires à l'exception d'un seul.

La sélection a également été critiquée pour son manque de diversité, avec une place restreinte accordée aux textes signés par des autrices ou par des personnalités hispaniques et afro-américaines.

La liste a été partiellement révisée par le conseil d'éducation de l'État, et plus spécifiquement par le républicain Keven Ellis, qui a notamment retiré le roman de Mary Shelley, le discours de Frederick Douglass et des écrits du romancier afro-américain Booker T. Washington, ainsi qu'une centaine d'autres textes. Les textes religieux, eux, seraient restés, selon un document obtenu par The New York Times.

L'expertise des enseignants

Aux États-Unis, chaque État fédéré dispose d'une importante marge de manœuvre dans la définition et la mise en œuvre de sa politique éducative. Le Board of Education supervise ainsi la politique d'éducation, mais aussi la répartition des budgets ou encore le contrôle des établissements et de leurs résultats.

Si certains États suggèrent des ouvrages à étudier en classe, établissements scolaires et enseignants jouissent d'une relative liberté dans les choix des lectures obligatoires pour les élèves. L'introduction d'une liste incontournable d'ouvrages, au Texas, n'est pas anodine, comme le reconnait lui-même Keven Ellis : « D'autres États, beaucoup d'autres États, ont des listes de lectures recommandées. Mais, à ma connaissance, aucun n'a une liste de lectures obligatoires aussi solide que la nôtre, qui s'appliquera à chaque élève texan », assure-t-il à The Texas Tribune.

Rappelant que la loi prévoit une entrée en vigueur en 2030 de cette liste, le Texas Council of Teachers of English Language Arts estime pour sa part qu'« une liste convenable serait celle créée avec l'expertise des enseignants et qui s'appuierait sur les connaissances de tous ceux et celles qui s'impliquent dans l'éducation », explique sa présidente, Markesha Tisby. Elle déplore une forme de précipitation, quand « il n'y a aucun prix à gagner en prenant cette décision aussi rapidement ».

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Un dernier vote, pour l'adoption définitive de la liste, doit avoir lieu en juin prochain. D'ici son application, elle pourrait bien passer devant la justice, puisque le fait d'imposer des lectures pourrait être considéré comme une atteinte à la liberté académique.

Rappelons que le gouverneur du Texas avait aussi signé, en juin 2025, une loi obligeant les écoles à afficher les Dix Commandements bibliques dans les salles de classe de l'État, mesure contestée auprès de la justice. En 1980, la Cour suprême des États-Unis avait estimé qu'une telle décoration était contraire à la Constitution, et les partisans de cet affichage espèrent désormais une décision en leur faveur, alors que l'institution judiciaire, qui abrite 9 juges, en compte 3 nommés par Donald Trump et 2 autres par George W. Bush.

Photographie : illustration, Glenn Pope, CC BY-NC-SA 2.0

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Par Antoine Oury

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