Bretagne Sud : 25 Belles Balades, un guide pour découvrir les plus beaux sites du sud breton

Cet ouvrage vous invite à explorer ce littoral d’exception à travers une sélection de balades accessibles et riches en découvertes, de la presqu’île de Crozon au golfe du Morbihan, en passant par les îles mythiques et les grandes baies sauvages.

Plus qu’un simple guide, ce livre propose une véritable immersion sensorielle. À chaque étape, le lecteur est encouragé à observer, écouter et ressentir : le cri des oiseaux marins, le souffle du vent sur les falaises, la vie discrète des dunes et des marais.

Chaque itinéraire devient une aventure, ponctuée d’explications naturalistes, de conseils d’observation et de rencontres inattendues avec la faune et la flore locales.

Les éditions Belles Balades permettent d’en découvrir un extrait en avant-première :

L’expérience se prolonge grâce à l’application mobile offerte avec le guide. Véritable compagnon de terrain, elle permet de suivre les parcours pas à pas, de se géolocaliser en temps réel et de visualiser les itinéraires en 3D pour mieux appréhender les paysages avant même de partir.

Elle donne également accès à des contenus enrichis, comme l’écoute des chants d’oiseaux ou des anecdotes de naturalistes, et reste utilisable même sans réseau une fois les données téléchargées.

Richement illustré et pensé pour tous les curieux de nature, cet ouvrage accompagne aussi bien le promeneur occasionnel que l’explorateur averti. Grâce à ses cartes détaillées, ses repères pratiques et ses contenus pédagogiques, il permet de mieux comprendre les paysages traversés tout en les respectant.

Un guide inspirant pour redécouvrir la Bretagne autrement, au rythme de la marche et des émotions qu’offre un littoral parmi les plus fascinants d’Europe.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com