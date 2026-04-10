La littérature, c’est l’univers” : un livre dans la vie de Primo Levi

J’ai tout aimé. La construction fort précise et subtile, les fragments, et cette double lecture des œuvres de Primo Lévi en corrélation et en écho de « Remorques » de Vercel, que je ne connaissais pas. J’ai été percutée par cet hommage à la littérature, aux mots et à la bibliothèque de l’enfance de l’auteur. J’ai particulièrement compris vu l’environnement où j’ai lu le livre (j’étais dépourvue de réseau), cette conception pas toujours bien perçue du « temps mort » !

Rarement je n’ai autant aimé ce temps (fort) vivant que ce livre m’a procuré. En dépit de la rudesse des pages sur Auschwitz, bien sûr. Je dois dire que la fin est musclée, je ne m’attendais pas à cette révélation finale autour de l’antisémitisme. C’est un texte d’une force, d’une puissance inouïe. Un des plus beaux que j’ai lus cette année.

Au centre de l’histoire, Primo Lévi, qui se trouve à l’infirmerie du camp, atteint de la scarlatine ; il ignore le sort que les SS vont lui réserver. On ignorait le sort de tous ceux qui étaient à l’infirmerie, on ne savait pas s’ils allaient être tués ou pas. Un médecin grec a tendu le livre de Vercel à Primo Levi. (Roger Vercel a reçu le Goncourt en 1934).

Lévi, arrêté en 1944 et libéré en juin 1945, s’accroche à ce livre, qui raconte une noyade. Gaignault raconte que ce livre pour Lévi était comme un cadeau du ciel, il s’est agrippé à ce livre comme à un radeau de survie, il lui a permis de continuer dans sa vie. Il a lu le livre dont il s’est servi comme un bouclier pour résister, et il l’a fini à l’aube avant que le camp ne soit libéré par les Russes. Il est resté en Italie quelques semaines plus tard.

L’initiative de Fabrice Gaignault consiste à nous dire comment la littérature peut être une bouée de sauvetage. « La littérature, c’est l’univers », écrit Gaignault dans son livre ultrasensible. La fin est une révélation, qui renverse la perspective de ce texte. En substance, Un livre dit l’ambivalence de tout être humain qui a ses zones d’ombre, cruelles et injustifiables.

En effet, la littérature est pleine de surprises, et le mal peut faire le bien. Oui, l’univers est ironique, et ce livre court (90 pages) sauve l’univers. Il montre et démontre la complexité de l’homme et de la création, et possède son lot de révélations. Fabrice Gaignault s’est toujours inspiré de destins brisés, avec une prédilection pour tous les personnages qui étaient sur une trajectoire ascendante et qui chutent tels des anges. C’est la première fois que l’auteur écrit un texte sur la Shoah.

Parce qu’il a été particulièrement frappé par « Si c’est un homme » de Primo Lévi, livre capital que tout le monde devrait lire. Par la force des choses, et avec cohérence, l’écriture de « Un livre » a suivi : « Ce texte dans sa brièveté voulue, est né de quelques lignes de Primo Levi révélant dans Si c’est un homme comment un livre l’avait accompagné durant les interminables heures où dans le baraquement destiné aux malades du camp, le jeune homme de 25 ans qu’il était, atteint de scarlatine, ignorait ses voisins de lit et lui-même allaient être exécutés. »

À lire d’urgence.

Extraits :

« La fièvre persistait mais il tenait bon, avançant dans le livre comme on avance sur un chemin de crête, la nuit, concentré sur ses pas, escorté de chaque côté par les trous d’ombre de l’abime, sentinelles maléfiques ? L’intrigue lui plaisait, mais peut-être plus encore les mots, simples mots ou mots inconnus de vocabulaire maritime, mots, qui, assemblés, le tiraient par la main pour l’entraîner ver une terre et une mer oubliées.

Cette nuit-là, la littérature, puisque c’en était, la littérature avec ses judicieux assemblages de mots, ses métaphores inédites, ses images séduisantes, ses dialogues vivants, lui apparut non comme un luxe indécent mais comme le menu rêvé de son dernier repas de condamné à mort ? Il pouvait « se goinfrer ». Les mots calmaient la faim et la douleur. Ses yeux, brillants et humides, se consumaient de fatigue et d’épuisement mais ils restaient ouverts. On aurait dit qu’ils avaient été happés par les lignes régulières de la page. Ils ne pouvaient plus s’arrêter de lire. »

Par Laurence Biava

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