En 2028, le Forum des archivistes de Douai promet quelques “aléas

Ce Forum des archivistes sera particulier, puisqu'il se réinventera avec un nouveau format, celui d'une « Ville-Forum », avec plusieurs événements organisés dans différents lieux de la ville. Conférences, rencontres et temps d’échange seront ainsi répartis, afin de « décloisonner les espaces, favoriser les circulations entre publics et disciplines, et inscrire pleinement l’événement dans son territoire d’accueil », explique l'Association des archivistes français (AAF).

« Au-delà de la communauté des archivistes, cet événement favorise les échanges avec de nombreuses professions alliées », rappelle encore l'organisation, en citant les juristes, notaires, administrations publiques, data scientists [experts en mégadonnées], économistes, historiens, ou encore sociologues…

Le Forum sera organisé autour d'une thématique centrale, « les aléas ». Ce choix inscrit l'événement dans une actualité mouvementée et un contexte de grandes transformations, à plusieurs niveaux de la société. Recompositions géopolitiques, déploiement de l'intelligence artificielle, reconnaissances des minorités, enjeux de mémoire ou dérèglement climatique seront ainsi au cœur des débats.

« Loin de toute approche défaitiste, ce choix ouvre au contraire un champ de réflexion large et stimulant », assure l'AAF dans un communiqué.

Le comité scientifique du Forum des archivistes 2028 sera présidé par Marie Laperdrix, directrice du département Histoire, Société et Prospectives du Groupe BNP Paribas.

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Archiviste reconnue, engagée de longue date dans le développement de la discipline, elle a contribué à de nombreux travaux sur les transformations des pratiques archivistiques et leur adaptation aux mutations numériques et sociétales. Son parcours, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, à la croisée des enjeux professionnels, scientifiques et institutionnels, « apportera une exigence et une ambition fortes à cette édition », affirme l'AAF.

Fondée en 1904, l’Association des archivistes français regroupe aujourd’hui plus de 3150 adhérents, professionnels des archives du secteur public comme du secteur privé.

Photographie : La Place d'Armes de Douai (Patrick, CC BY-SA 2.0)

Par Dépêche

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