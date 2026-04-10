Dragonfire, un nouveau jeu mobile tiré de Game of Thrones

Conçu pour accompagner la diffusion de House of the Dragon, dont la saison 3 est attendue au début du mois de juin sur HBO Max, Game of Thrones: Dragonfire a été développé par Warner Bros. Games Boston pour les appareils iPhone et Android.

Les joueurs incarneront un membre de la Maison Velaryon, et seront chargés d'une mission cruciale : obtenir des œufs de dragon, élever quelques-unes de ces fantastiques créatures et les chevaucher, afin d'obtenir un avantage crucial en combat.

Il sera possible de s'allier à d'autres joueurs pour progresser et mener des batailles tactiques afin d'étendre son pouvoir sur Westeros... Le titre, gratuit, n'a pas encore de date de sortie, mais ne saurait tarder, pour suivre la diffusion de la série.

Par Antoine Oury

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