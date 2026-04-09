Prix Ouest 2026 : une sélection entre territoires, histoires intimes et enquêtes troublées

Présidé par Yves Viollier, le jury rassemble écrivains, journalistes et partenaires de la manifestation.

Le lauréat, qui succédera notamment à Jeanne Benameur, Victor Jestin, Clara Dupont-Monod, Sorj Chalandon, Michel Le Bris, Gwenaële Robert ou encore Jean-Luc Marty, recevra une dotation de 5000 € offerte par Terres de Montaigu, ainsi qu’un accompagnement promotionnel. La remise du prix aura lieu le samedi 9 mai, lors de la visite officielle du festival.

Six romans en lice

La sélection 2026 met en avant six œuvres aux univers variés, entre fictions sociales, récits intimes et explorations historiques.

Séverine Cressan – Nourrices (Dalva, 2025)

Formée en lettres modernes et passée par l’enseignement en France, en Allemagne et en Belgique, Séverine Cressan signe avec Nourrices un premier roman singulier. Dans un village où le lait maternel devient une ressource commercialisée, Sylvaine recueille un bébé abandonné après avoir découvert un carnet mystérieux en forêt. Lorsque l’enfant qu’elle héberge meurt, elle décide d’échanger les bébés. À travers ce récit, l’autrice explore les mécanismes troublants d’une industrie méconnue et redonne une voix à ces mères invisibles.

Louis Raymond – Loin du Mékong (Calmann-Lévy, 2026)

Journaliste spécialiste de l’Asie du Sud-Est, Louis Raymond propose un premier roman entre enquête personnelle et fresque historique. Loin du Mékong relie deux trajectoires : celle d’un jeune Français à la recherche de la tombe de sa grand-mère, et celle d’une jeune Vietnamienne, un siècle plus tôt, fuyant sa belle-famille pour rejoindre son mari au Cambodge. Le récit tisse une réflexion sur le métissage et les héritages oubliés de l’Indochine.

Joseph Macé-Scaron – Les remplacés (Presses de la Cité, 2026)

Journaliste et auteur confirmé, Joseph Macé-Scaron poursuit son exploration du roman policier avec une enquête aux accents fantastiques. À Lyon, le capitaine Guillaume Lassire et l’archiviste Paule Nirsen sont confrontés à des crimes aux mises en scène macabres. Mais au fil de l’enquête, un trouble s’installe : Paule ne reconnaît plus son partenaire. Entre polar et vertige identitaire, le roman interroge la folie et les zones d’ombre.

Michèle Halberstadt – Juste un peu d’amour (Le Cherche Midi, 2026)

Ancienne journaliste, aujourd’hui productrice et scénariste, Michèle Halberstadt signe son huitième roman. Sur l’île d’Yeu, Roland, solitaire en quête d’amour, rencontre Ella, brillante étudiante sénégalaise. Leur histoire les mène jusqu’au Sénégal puis de retour sur l’île, où Ella tente de s’intégrer malgré l’hostilité ambiante. Le roman prend la forme d’une enquête menée par l’autrice sur ce couple, entre amour, exil et tensions sociales.

Adèle Fugère – Mimi en bois (Buchet/Chastel, 2026)

Journaliste et artiste, Adèle Fugère propose un récit sensible et décalé autour du deuil. Mimi en bois plonge dans l’esprit de Paulo, treize ans, confronté à la mort soudaine de sa grand-mère. Pour faire face, il fabrique une marionnette à son image, tentant ainsi de réparer le lien avec son grand-père. Un texte à la fois poétique et singulier sur la perte et la reconstruction.

Grégory Nicolas – Un trésor (Les Escales, 2026)

Après deux romans ancrés en Bretagne, Grégory Nicolas déplace son regard vers la vallée de la Loire. Il y raconte l’histoire de Madeleine, cinquante ans, qui décide de changer de vie en se lançant dans la viticulture. Aidée par sa petite-fille Anaïs, elle entame un nouveau chapitre. Entre transmission, rupture et espoir, le roman explore les liens familiaux et les choix de vie.

Le lauréat succédera à Jean-Luc Marty, récompensé l’an dernier pour Un garçon d’après-guerre (Mialet-Barrault), distinction qui lui avait été remise lors de l’édition précédente du Printemps du Livre de Montaigu.

Rendez-vous le 9 mai pour connaître le lauréat de cette nouvelle édition.

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Crédits photo : Prix Ouest

Par Hocine Bouhadjera

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