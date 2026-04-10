Marché du livre au 1er trimestre 2026 : ce que disent les chiffres

Le marché du livre ne chute pas. Il se transforme et les chiffres du premier trimestre 2026 le confirment clairement. Janvier démarrait à -6,6 %, février restait à -6 % et mars décroche à -8 %. Au total, le premier trimestre se situe autour de -6 % en valeur et -8 % en volume.

Pour moi, le signal est simple : les lecteurs achètent moins et, surtout, ils choisissent davantage.

Ce ralentissement touche presque tous les segments et les catégories les plus exposées sont celles qui relèvent d’achat réfléchi comme le tourisme, les sciences humaines, les beaux-arts où les baisses y sont fortes.

Mais même les piliers du marché que sont la BD, la jeunesse, le pratique, reculent. Aucun segment ne compense réellement la baisse constatée.

Et la littérature ?

La littérature générale résiste mieux, c’est sûr, mais elle ne progresse pas. Si elle prend plus de place, c’est parce que les autres segments décrochent plus vite.

Autre signal plus discret, mais stratégique : le fonds s’érode. Les nouveautés baissent, mais le fonds récent et le fonds ancien baissent davantage.

Cela signifie que le marché ne perd pas seulement en dynamique de lancement, il perd aussi en capacité à faire vivre les catalogues dans la durée.

INTERVIEW - Diffusion / Distribution : “Comme entrer dans une famille”

On pourrait penser que le problème vient des circuits, mais ce n’est pas le cas. Librairies, grandes surfaces culturelles, GSA, e-commerce : tous reculent. Le sujet n’est donc pas la distribution, le sujet est donc ailleurs.

Ce que révèle ce trimestre, c’est une transformation progressive du marché.

Nous sortons d’un modèle tiré par l’offre, où la multiplication des titres suffisait à créer du chiffre et nous entrons dans un modèle tiré par la demande.

Cela signifie que nous entrons dans un marché où :

– La visibilité devient déterminante

– La recommandation pèse plus lourd

– Tous les livres n’ont plus leur place naturellement

– La performance se concentre sur un nombre plus restreint de titres.

Les conséquences sont très concrètes.

Pour les libraires, cela impose de réduire la dispersion et de renforcer la lisibilité. Le travail de sélection redevient central. Pour les éditeurs, cela oblige à interroger la pertinence de chaque publication. Publier beaucoup n’est plus une stratégie en soi.

Pour les diffuseurs, cela demande un pilotage plus fin, plus réactif, plus sélectif. Le point clé est là.

Le marché du livre n’est pas seulement en baisse, il devient plus exigeant, avec de moins en moins de tolérance à l’approximation, de plus en plus sensible à la qualité d’exécution et de plus en plus en fonction de l’adéquation justesse entre une offre et une attente réelle.

Ce changement est une contrainte, mais aussi une opportunité. Parce qu’un marché plus exigeant est aussi un marché où les bons choix comptent davantage.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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