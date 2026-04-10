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Innovations, rénovations, conflits : plongée au cœur des bibliothèques françaises

Les bibliothèques changent de visage : numériques, ouvertes, polyvalentes, elles s’adaptent aux attentes du public. Mais derrière cette dynamique, des tensions apparaissent, entre management, bénévolat et vie locale. Un quotidien fait d’engagements… et de fragilités.

Le 10/04/2026 à 18:12 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

10/04/2026 à 18:12

Hocine Bouhadjera

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Le département de l’Ain lance SOFA, une plateforme de bibliothèque numérique destinée à centraliser et moderniser l’accès aux ressources culturelles. Pilotée par la Médiathèque départementale, elle remplace les anciens portails Syracuse en unifiant l’accès pour le grand public et les bibliothèques partenaires. Accessible 24h/24 sur tous les supports, SOFA propose des milliers de contenus en streaming ou téléchargement.

L’offre comprend plus de 9000 vidéos (films, documentaires, séries), de la musique en ligne via MusicMe avec des millions de titres, et plus de 1700 titres de presse via Cafeyn. Le service est gratuit pendant trois mois pour les habitants. Ce dispositif vise à renforcer la visibilité des bibliothèques du territoire et à faciliter l’accès aux ressources numériques. 

Des bibliothèques entre rénovation et relance

La bibliothèque Colette, fermée depuis mars 2025, poursuit un important chantier de transformation à Dijon, pour un montant de 5,8 millions d’euros. Une visite récente du site, début avril, a permis de découvrir l’avancée des travaux et les futurs aménagements. Installée dans l’ancienne église Saint-Étienne, elle s’étendra sur trois niveaux et son jardin, au cœur du « quartier des Arts ». Le projet prévoit un lieu plus vaste et moderne, réunissant les espaces adulte et jeunesse.

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Parmi les éléments marquants, une fresque monumentale viendra habiller le mur derrière un escalier central en bois. L’équipement proposera également de nouveaux services : espaces de travail, studio audiovisuel, zones de détente et collections élargies. En attendant la réouverture prévue fin 2026, une solution provisoire permet de maintenir une partie des services.

La bibliothèque Antoine Barnave, à Saint-Égrève dans l'Isère, vient de rouvrir après un vaste chantier de rénovation-extension engagé depuis 2024. Les travaux, passés par des phases de désamiantage, démolition, gros œuvre puis aménagements, ont notamment inclus une extension en bois local et une rénovation délicate de la toiture patrimoniale. Le chantier a aussi intégré des enjeux écologiques, avec la préservation d’habitats pour les oiseaux en lien avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Le nouvel équipement propose désormais des espaces repensés et thématisés, comme une cabane pour enfants, une salle de travail (« BAchotage ») ou un toit-terrasse (« BAin de soleil »). Les collections couvrent livres, mangas, DVD et documentaires pour tous les publics. L’ouverture a rencontré un fort succès, attirant de nombreux visiteurs. Une inauguration officielle est prévue le 25 avril avec animations et ateliers. 

La bibliothèque de Conques, dans l'Aveyron, a rouvert début avril dans les locaux du Centre européen et de l’ancienne école du village. Cette réouverture s’inscrit dans le développement du réseau communal, aux côtés des bibliothèques de Noailhac, Saint-Cyprien et Grand-Vabre. Une vingtaine de personnes ont assisté à l’inauguration de cet espace dédié à la lecture.

Le lieu propose à la fois un fonds de documentation historique consultable sur place et des ouvrages de lecture publique disponibles à l’emprunt. L’adhésion est gratuite pour les usagers. Les documents peuvent être rendus dans n’importe quelle bibliothèque du réseau communal. La bibliothèque fonctionne avec des horaires limités, ouverte chaque deuxième samedi du mois en matinée. 

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Après cinq mois de travaux, la bibliothèque municipale de Mornas dans le Vaucluse, située place Juliette-Vaque, a également rouvert ses portes au public le mercredi 8 avril. Fermée depuis le 20 novembre, la structure accueille à nouveau ses lecteurs, marquant l’achèvement d’une phase de rénovation destinée à améliorer ses conditions d’accueil et ses services.

Bordeaux relocalise sa bibliothèque de quartier

À Saint-Jean-d’Angély en Charente-Maritime, la Société d'ethnologie et de folklore du Centre-Ouest (Sefco) a inauguré une bibliothèque numérique dédiée à la langue saintongeaise, installée à la Maison de Jeannette. Cet espace met à disposition du public des ordinateurs permettant de consulter un catalogue de 200 documents sonores et vidéos.

Le projet vise à préserver et transmettre la culture locale en donnant accès à des enregistrements de locuteurs et d’ambassadeurs de cette langue régionale. Il s’inscrit dans l’évolution de l’association, qui combine patrimoine traditionnel - comme la reconstitution d’une cuisine du XIXe siècle - et outils numériques. L’accès est pensé pour être simple et ouvert à tous.

La bibliothèque municipale de La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire, a de son côté célébré ses 40 ans le 28 mars dernier, à l’occasion d’un événement festif. De nombreux visiteurs se sont déplacés pour découvrir les stands proposés. La journée a été animée par des prestations de l’École de musique du Val Lamartinien et de la troupe Evidanse. Cet anniversaire a permis de mettre en valeur le rôle de la bibliothèque dans la vie locale. L’événement a rassemblé habitants et acteurs culturels autour de ce lieu. La prochaine célébration est déjà envisagée dans dix ans.

La bibliothèque de la Bastide, à Bordeaux, a été relocalisée fin février 2026 dans le nouvel espace Miriam Makeba, installé dans l’ancien collège Jacques Ellul, au cœur du quartier de la Benauge. Ce déménagement s’inscrit dans un projet de renouvellement urbain porté par Bordeaux Métropole. Le site mutualise plusieurs services publics, avec la bibliothèque, la Maison du projet urbain et, à terme, une Maison France Services. La nouvelle bibliothèque s’étend sur 661 m², propose près de 20.000 documents pour environ 2500 inscrits, et dispose d’espaces jeunesse et culturels.

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Le bâtiment privilégie la réutilisation des structures existantes, dans une logique économique et écologique. Les locaux offrent davantage de luminosité et des espaces de convivialité, incluant café, patio et jardin de lecture. L’équipement comprend également des salles de réunion et un hall partagé. Le nom rend hommage à Miriam Makeba, figure de la lutte anti-apartheid, soulignant la dimension sociale du projet.

À Amiens, des travaux en urgence

À Tournefeuille, la médiathèque municipale entame au printemps 2026 la seconde phase de ses travaux de réaménagement, portant sur le rez-de-chaussée. L’établissement est entièrement fermé depuis le 7 avril, jusqu'au 17, le temps de déménager les collections. À partir du 18 avril, une médiathèque temporaire ouvrira au rez-de-jardin, accessible par l’arrière du bâtiment. Les services essentiels seront maintenus : prêt de documents, accès informatique et animations, parfois organisées hors les murs.

Les retours et réservations seront adaptés durant cette période, avec une boîte de retour déplacée près de l’entrée provisoire. Engagés à l’automne 2025, les travaux visent à moderniser les espaces, équipements et services pour améliorer l’accueil du public. La réouverture complète est prévue pour la rentrée 2026.

À Amiens, la bibliothèque Louis Aragon fait l’objet de travaux urgents après la découverte de fragilités dans la charpente du bâtiment historique. Par mesure de sécurité, Amiens Métropole a décidé d’intervenir immédiatement pour consolider la structure. Les travaux, lancés le 26 mars pour environ deux semaines, entraînent une réduction de l’accès au public. Jusqu’au 11 avril, l’accès se fait uniquement par l’extension nord, rue Puvis de Chavanne. La partie historique du bâtiment reste totalement fermée pendant la durée du chantier.

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La médiathèque Louis-Aragon cette fois, à Bagneux, centralise l’accès à la lecture, en combinant prêt de documents physiques et services numériques. L’inscription y est gratuite pour les habitants, travailleurs et scolaires, donnant accès à une offre variée de livres, CD, DVD et ressources en ligne. L’établissement propose également des formats adaptés, comme livres audio, braille ou liseuses, ainsi qu’une bibliothèque numérique accessible à distance. Les usagers peuvent emprunter des contenus en ligne, lire sur différents supports et bénéficier d’équipements numériques sur place.

La médiathèque organise aussi des formations et ateliers pour accompagner les usages numériques, ainsi que des animations culturelles tout au long de l’année. Elle s’inscrit enfin dans un réseau intercommunal et développe des actions pour élargir l’accès à la culture.

Un hommage entre culture et engagement

La bibliothèque de l’Institut du monde arabe porte désormais le nom de Bibliothèque Leïla Shahid, en hommage à l’ancienne déléguée générale de la Palestine en France, décédée en février 2026. L’annonce a été faite le 31 mars lors d’une soirée hommage organisée à l’IMA. La décision vise à inscrire durablement sa mémoire au cœur de l’institution, dont elle fut une figure engagée. Le choix de la bibliothèque souligne son attachement à la culture, à la transmission et au dialogue intellectuel.

Leïla Shahid y est saluée pour son rôle de passerelle entre cultures et pour son engagement en faveur de la cause palestinienne. Son action reposait sur la conviction que la culture est un outil de transformation et de résistance. L’hommage a réuni proches, artistes et intellectuels autour de sa mémoire. Ce baptême symbolise la volonté de prolonger son héritage humaniste au sein de l’IMA.

Après plusieurs années de chantier, la nouvelle médiathèque d’Istres ouvrira au public le 30 mai, dans le quartier des Heures Claires. D’une superficie de 4000 m² et financée à hauteur de 23 millions d’euros, elle ambitionne de devenir un pôle culturel majeur. Répartie sur trois niveaux, elle proposera 70.000 documents, 150 titres de presse et 114 places de stationnement. Le rez-de-chaussée accueillera un espace littérature et jeunesse, dont « L’île aux bambins », ainsi qu’un auditorium de 130 places et une artothèque.

À l’étage, un FabLab, des espaces collaboratifs et une terrasse végétalisée accompagneront les pratiques numériques et créatives. L’ouverture se fera progressivement, avec certains espaces finalisés dans un second temps. Le projet vise à répondre à des usages variés, entre lecture, création et débat. Il s’inscrit dans une stratégie de dynamisation culturelle et sociale du territoire.

Un engagement bénévole de longue durée

À Peumerit dans le Finistère, la bibliothèque municipale a été temporairement déplacée dans l’espace jeunesse, à proximité du city-stade, en raison du lancement prochain de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Le service reste accessible aux usagers avec les mêmes horaires d’ouverture. Le conseil municipal a également validé la mise en place d’une signalétique pour faciliter l’identification du nouveau lieu.

À La Roche-Jaudy dans les Côtes-d'Armor, la bibliothèque municipale a perdu sa fondatrice, Annick Le Monier, décédée à l’âge de 91 ans. Elle avait participé pendant 47 ans à l’animation et au développement de ce lieu culturel. À l’origine, la bibliothèque avait été créée en 1972 dans une petite salle de la mairie, à l’initiative de son époux, alors maire. Au fil des années, elle avait accompagné son évolution jusqu’à son installation dans des locaux plus spacieux en 2012.

Engagée bénévolement, elle était reconnue pour son dévouement et son sens de l’accueil. Le maire a salué un engagement « sans faille » au service de la lecture publique. Son action a profondément marqué la vie culturelle locale.

Toujours dans les Côtes-d'Armor, à Bréhand cette fois, la présidente de la bibliothèque municipale, Odile Corbel, a annoncé son départ après vingt-cinq ans à la tête de la structure. Lors de l’assemblée générale, elle a présenté un bilan financier et moral positif pour cet équipement, animé par des bénévoles depuis sa création. Un nouveau bureau doit être élu prochainement pour assurer la relève.

Du malaise chez les agents

À Belfort, le 3 avril dernier, une vingtaine de bibliothécaires municipaux se sont à nouveau mobilisés devant la mairie pour dénoncer leurs conditions de travail et un dialogue rompu avec leur hiérarchie. Les agents évoquent un management jugé autoritaire, voire humiliant, et un climat devenu « malsain ». La représentante CGT Isabelle Aubry affirme qu’ils se sentent « méprisés » et insuffisamment écoutés.

Le conflit s’inscrit dans la durée, avec une dégradation des relations depuis plusieurs années, marquée par des tensions internes et des consignes jugées incohérentes. Les bibliothécaires dénoncent également un manque de reconnaissance et des décisions opaques. Ils demandent une médiation indépendante, un meilleur dialogue social et une compensation financière.

La municipalité reconnaît des difficultés internes et prévoit des entretiens menés par le directeur général des services, Jérôme Saintigny, avec cadres puis agents, pour tenter de rétablir le dialogue. Les syndicats réclament des échanges sans encadrement direct pour garantir la liberté de parole. En attendant des réponses concrètes, les agents poursuivent leur mobilisation, révélant un malaise plus large dans la gestion des équipements culturels locaux.

À LIRE - Après l’agression sexuelle d’une agente, la médiathèque de Toulouse sous le choc

À Bélâbre, dans l’Indre, l’équipe de bénévoles qui faisait vivre la bibliothèque a démissionné au lendemain des élections municipales de mars 2026, remporté par l'opposant Emmanuel Moyrand face au maire sortant, Laurent Laroche, sur fond de tensions locales persistantes. Ces divisions s’inscrivent dans un contexte conflictuel plus ancien, lié au projet de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), qui a profondément fracturé cette commune de moins de mille habitants. Après près de deux ans de controverses, le projet a finalement été abandonné.

Lors de la campagne municipale, les deux candidats affichaient pourtant une volonté commune d’apaisement. Tous deux espéraient tourner la page d’un épisode qui a laissé des traces durables, attisées notamment par des prises de position et des échanges virulents sur les réseaux sociaux. Des commentaires ont même été supprimés et des habitants bloqués sur la page Facebook de la commune, suscitant des accusations de censure. Le nouveau maire a parlé d'une « mesure temporaire d’apaisement ». En réaction, des habitants ont créé un groupe « Bélâbre anti-censure ».

La bibliothèque, lieu symbolique de la vie culturelle du village, s’est retrouvée directement affectée par ce climat. Sa réouverture, deux semaines après la démission de l’ancienne équipe, repose désormais sur l’engagement de nouveaux bénévoles.

À Saint-Martin-sur-Ocre, dans le Loiret, la bibliothèque municipale est fermée depuis le 21 mars après le retrait des cinq bénévoles qui en assuraient le fonctionnement. Leur décision fait suite au conseil municipal d’installation ayant reconduit le maire sortant, Patrick Chenuet. Les bénévoles, proches de la liste d’opposition, dénoncent un manque de soutien de la municipalité et disent s’être senties « prises pour des moins que rien ». 

À LIRE - À l’INHA, la fermeture estivale de la bibliothèque relance la contestation

À Val-d’Erdre-Auxence, dans le Maine-et-Loire, la bibliothèque municipale lance un appel à bénévoles pour renforcer son équipe actuelle de six personnes. Les volontaires pourront participer à l’accueil du public et au choix des ouvrages. La structure est ouverte le mercredi en fin de journée et le samedi matin.

Des bibliothèques lieux de lien

Au-delà des tensions sociales, les bibliothèques restent des lieux d’expertise et de médiation du savoir. À Lyon, le Guichet du savoir de la bibliothèque municipale incarne cette mission depuis plusieurs années : les bibliothécaires y répondent directement aux questions des usagers, qu’elles soient pratiques, historiques ou parfois insolites. Ce service repose sur un travail de recherche rigoureux, mobilisant des sources documentaires fiables et une méthodologie professionnelle.  Dans un contexte marqué par l’essor des intelligences artificielles, cette approche humaine revendique sa valeur ajoutée : contextualiser, vérifier et sourcer l’information.

Dans la même logique, le projet Mirandola entend renforcer le rôle des bibliothèques comme garantes de la qualité de l’information. Porté par des acteurs du monde de la recherche et de la documentation, il vise à structurer une alternative aux contenus générés par les IA, en s’appuyant sur des corpus validés et sur l’expertise des professionnels.

L’objectif est de proposer des réponses fiables, traçables et contextualisées, en redonnant aux bibliothécaires une place centrale dans l’écosystème de la connaissance. Face à la multiplication des contenus incertains en ligne, cette initiative défend une vision exigeante de l’accès à l’information, fondée sur la vérification, la transparence des sources et la médiation humaine.

Cette vitalité repose aussi sur des engagements très concrets, à la fois individuels et institutionnels. En Corse, un passionné de livres, Jean-François Aubry, a récemment fait don de plus de mille ouvrages à la bibliothèque universitaire. Près de 200 volumes de la collection de la Pléiade, ainsi que plusieurs centaines d’ouvrages consacrés majoritairement à l’art, mais aussi à la philosophie, aux sciences et à la littérature au sens large.

À Valence-en-Poitou, dans le département de la Vienne, c’est par l’aménagement des espaces que passe cette dynamique. La bibliothèque Jeanne-d’Arc a engagé un renouvellement de son mobilier, accompagné de l’acquisition de nouveaux ouvrages, afin de proposer un cadre plus accueillant et adapté aux usages actuels. L’objectif est double : améliorer le confort des usagers et rendre le lieu plus attractif, notamment pour les jeunes publics.

Le quotidien des bibliothèques s’incarne également dans une programmation culturelle variée. À Morieux dans les Côtes-d'Armor, la bibliothèque a accueilli un atelier d’aquarelle dédié au lâcher-prise, animé par la plasticienne Sarah Le Goff. Douze participants venus du territoire de Lamballe Terre et Mer ont découvert les techniques de fusion et de diffusion des couleurs dans l’eau. À Salles, en Gironde, la médiathèque-ludothèque organise un mois d’animations mêlant jeux, culture et rencontres, illustrant l’évolution de ces lieux vers des espaces hybrides, à la fois culturels et sociaux.

À LIRE - Entre inaugurations, tensions et vitalité : panorama des bibliothèques françaises

Enfin, à Illzach dans le Haut-Rhin, la bibliothèque de l’Espace 110 accueille régulièrement Ozana et Praline, deux bergers australiens formés à la médiation animale. Tous les deux mois, elles accompagnent les enfants lors de séances de lecture à voix haute, dans un cadre rassurant et bienveillant. Encadrées par leur maîtresse Marie-Paule Remond, ces interventions facilitent la prise de parole et renforcent la confiance des jeunes lecteurs. Une manière originale d’aborder la lecture, qui illustre le rôle des bibliothèques comme lieux d’expérimentation et de lien.

Photographie : Bibliothèque de l'Institut du monde arabe (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
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03/01/2026, 19:39

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Punaises de lit : quand les bibliothèques doivent fermer… ou s’adapter

Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.

27/12/2025, 10:50

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Marseille : la Bibliobraderie de l’Alcazar revient pour une 3ᵉ édition

La grande « Bibliobraderie » de l’Alcazar fait son retour à Marseille pour une troisième édition, avec des milliers de livres en quête d’une seconde vie. 

11/12/2025, 17:22

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Incendie criminel à Grenoble : une nouvelle bibliothèque ouvre à côté de l'ancienne

Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.

10/12/2025, 12:21

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Loïc Froissart en résidence pour les 60 ans de La Petite Bibliothèque Ronde

Pour célébrer ses 60 ans, La Petite Bibliothèque Ronde lance une résidence artistique confiée à l’auteur-illustrateur Loïc Froissart. De novembre 2025 à juin 2026, il partagera le quotidien de l’institution à Clamart, animera des ateliers gratuits ouverts à tous et réalisera un portrait créatif de la bibliothèque, conçu avec les enfants et les familles dans l’Antenne temporaire.

10/12/2025, 10:18

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Kiléma lance une collecte pour ouvrir son tiers-lieu en janvier 2026

Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking. 

02/12/2025, 16:11

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BnF : grève et manifestation contre les coupes budgétaires et la suppression de postes

L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.

01/12/2025, 16:50

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La Celle-Saint-Cloud dévoile sa nouvelle médiathèque : un tournant pour la ville

À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.

27/11/2025, 12:35

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La BnF et la Bibliothèque vaticane signent un accord de coopération

La Bibliothèque apostolique vaticane et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont conclu, lundi 17 novembre, un accord de coopération culturelle et scientifique lors d’une cérémonie organisée à la villa Bonaparte, siège de l’ambassade de France près le Saint-Siège. 

19/11/2025, 17:13

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Paris : grève reconductible dans les bibliothèques à partir du 19 novembre

Les bibliothèques parisiennes entreront en grève reconductible à partir du mercredi 19 novembre. Les syndicats SUPAP-FSU, CGT et FO dénoncent une accumulation de décisions jugées « opaques, verticales et autoritaires » dans la mise en œuvre du Plan Lire à Paris 2 (PLAP2), porté par le Service des bibliothèques et de la lecture (SBL) et la Direction des affaires culturelles (DAC). 

18/11/2025, 16:23

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Nouvelle Bpi : Rachida Dati souhaite “que cette implantation ne soit pas seulement provisoire”

Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.

13/11/2025, 19:04

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Défait par les bibliothécaires, Trump s'attaque encore à leur budget

Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.

10/04/2026, 16:18

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La SAS pass Culture est bien devenue un opérateur de l'État

La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

10/04/2026, 13:39

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Pourquoi Bayard mise sur Kingoland au moment d’un plan social

Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.

10/04/2026, 12:42

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Au Texas, les censeurs de livres veulent imposer la lecture de la Bible aux élèves

État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.

10/04/2026, 12:06

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En 2025, de nouvelles maisons d'édition ont jeté leur dévolu sur la Bretagne

Terre de livres ouvrant sur un océan de découvertes, la Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir gagné quelques maisons d'édition supplémentaires, en 2025. 134 structures ont ainsi été recensées en 2025, contre 127 l'année précédente. La région a aussi accueilli de nouvelles librairies, plus d'auteurices et des lieux de résidences supplémentaires.

10/04/2026, 09:50

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Faciliter le travail le 1er mai : régularisation ou aubaine pour la Fnac ?

Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi suggère d'assouplir l'encadrement du travail le 1er mai, afin de prémunir certains secteurs contre un « vide juridique ». Adopté par le Sénat, ce texte, qui reste assez flou quant à son périmètre, s'appliquerait aux établissements exerçant « une activité culturelle ». La CGT dénonce une loi « faite pour profiter aux grandes enseignes », en citant notamment la Fnac.

09/04/2026, 16:23

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En Égypte, le poète Ahmed Douma gardé à l'oeil par les autorités

Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.

09/04/2026, 15:20

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Inde : saisie de 20 000 faux best-sellers, un réseau de piratage démantelé

À Delhi, la saisie de 20.137 livres contrefaits met au jour bien plus qu’un trafic de rue. L’enquête de la section criminelle remonte d’entrepôts de Rohini jusqu’à une unité d’impression, avec plaques, machines et best-sellers internationaux à la clé. Une affaire révélatrice d’une économie parallèle du livre, où la copie illicite épouse au plus près les succès éditoriaux.

09/04/2026, 10:21

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Fabrice Benkimoun hérite de la sous-direction des professions de la création

La Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture accueille, depuis peu, une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création. Fabrice Benkimoun, administrateur de l'État et chargé depuis plusieurs années des dossiers relatifs aux politiques professionnelles et sociales des artistes-auteurs, en prend la tête, mais par intérim.

09/04/2026, 09:52

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450 volumes : les œuvres complètes du controversé Rudolf Steiner sont achevées

« L‘une des plus grandes éditions complètes de l‘histoire », assure l'équipe du Goetheanum. À Dornach, en Suisse, une cérémonie publique marquera le 17 avril 2026 l’achèvement de l’édition complète des œuvres de Rudolf Steiner - à ne pas confondre avec George Steiner. L’ensemble atteint désormais environ 450 volumes, fruit d’un chantier engagé après la mort du penseur en 1925, structuré par l’Administration de la succession fondée en 1943 par Marie Steiner, puis effectivement lancé dans les années 1950.

08/04/2026, 17:28

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Un roman climatique sans catastrophisme : le pari de Florence Jou

Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.

08/04/2026, 16:20

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La Normandie a gagné 4 librairies indépendantes en 2025

L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.

08/04/2026, 12:06

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En Iran, 55 bibliothèques publiques endommagées selon les autorités, deux détruites

L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam. 

08/04/2026, 11:27

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Iowa : la justice relance la restriction de livres scolaires et des contenus LGBTQ+

En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique. 

08/04/2026, 11:19

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Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026

Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.

08/04/2026, 10:49

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Le Roi Lion à Mogador : quand le mythe devient chef-d’œuvre scénique

Plongée analytique dans l’adaptation théâtrale du Roi Lion à Paris : scénographie, costumes et mise en scène d’un spectacle vivant d’exception.

08/04/2026, 10:13

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Le ministère de la Culture se dote d'une sous-direction des professions de la création

Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».

08/04/2026, 08:54

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À Vauvert, le maire RN annule une expo pour un partage Facebook

À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une annulation culturelle lourde de sens. Le nouvel édile RN a supprimé une exposition du photographe Sylvain Brino en visant ses prises de position supposées, et non ses images. Dans une commune où les éditions Au Diable Vauvert et une résidence d’auteurs constituent un ancrage ancien, l’affaire dépasse de loin la stricte déprogrammation municipale. Elle engage un rapport au pluralisme culturel.

07/04/2026, 18:00

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À Lille, une librairie unique au monde : CROÂfunding, 100 % autoédition et circuit court

À Lille, CROÂfunding tient dans 17 m², mais son projet dépasse largement la taille du local. Fondée par Xavier Lancel, cette micro-librairie s’est spécialisée dans les ouvrages autoédités, option crowdfunding, achetés directement aux auteurs, sans diffuseur ni retour. Entre circuit court appliqué au livre, sélection resserrée et défense active des titres, l’adresse lilloise tente une autre manière de vendre, de conseiller et de faire lire.

07/04/2026, 15:06

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Camille Schmoll entre au conseil d'administration du Palais de la Porte Dorée

Le conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée accueille en son sein la géographe Camille Schmoll, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directrice adjointe des Éditions de l'EHESS.

07/04/2026, 13:09

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À Saint-Priest, une librairie en liquidation judiciaire

Saint-Priest, commune de la métropole lyonnaise, perd sa librairie, que le tribunal des activités économiques de Lyon a placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. La Librairie de Saint-Priest avait ouvert ses portes en avril 2024 dans un local occupé précédemment par l'enseigne Decitre.

07/04/2026, 12:46

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Un secret de famille, la Gestapo et la fuite des nazis : l’enquête vertigineuse de Stéphane Chaumet

À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.

07/04/2026, 12:28

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Genève : quand des travaux mettent en péril une librairie

Depuis le printemps 2025, le vaste chantier de la rue de Carouge modifie en profondeur l’accès à l’une des librairies les plus identifiées de Genève. La Librairie du Boulevard, coopérative née en 1975, enregistre un recul de fréquentation durable. Entre gêne de circulation, aides publiques encadrées et concurrence des commandes en ligne, son équilibre devient plus incertain à mesure que les travaux s’étirent.

07/04/2026, 11:55

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Chez Gibert Joseph, des “réaménagements” contestés par une grève du personnel

Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».

07/04/2026, 10:45

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Favoriser l'insertion sociale par l'écriture

Réparer le langage publie Plongez ! un nouveau recueil de 7 histoires courtes écrites par 173 lycéens. L'association lance cette collecte pour finaliser la publication et déployer une large diffusion de ce livre auprès du plus grand nombre de jeunes éloignés du livre et de la lecture.

07/04/2026, 10:09

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Loi anti-drogue : des millions de livres concernés, les éditeurs russes dépassés

Depuis le 1er mars 2026, la loi russe sur la « propagande des drogues » ne pèse plus seulement sur le principe de publication. Elle agit sur la fabrication même des ouvrages : passages modifiés, ayants droit sollicités, classement en 18+ et hausse de TVA. L’affaire révèle une régulation qui se mesure désormais jusque dans le prix des livres.

07/04/2026, 09:51

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Piratage : les États-Unis préparent une loi pour bloquer des sites étrangers

Aux États-Unis, la lutte contre le piratage en ligne change d’échelle. Après une décision de la Cour suprême favorable au fournisseur d’accès Cox, élus républicains et démocrates travaillent à un texte commun pour autoriser le blocage judiciaire de sites étrangers dédiés à la contrefaçon. Le dossier touche aussi directement le livre, soutenu par les organisations d’auteurs et contesté par les défenseurs des libertés numériques.

06/04/2026, 10:35

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“Un livre jeunesse doit divertir et éveiller la réflexion”, le pari des Rêves d’Ily

Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.

06/04/2026, 10:02

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Edition au Brésil : plus visibles, les femmes toujours en proie aux mêmes obstacles

Au Brésil, l’accès des femmes à la publication progresse, porté par les outils numériques, l’essor des maisons indépendantes et un lectorat féminin très présent. Mais l’éditrice Dani Costa Russo rappelle que cette avancée se heurte encore à des obstacles très concrets : manque de temps, charge domestique, précarité matérielle et violences.

06/04/2026, 10:00

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Spécialisé dans les récits érotiques et les niches : la brutale disparition de Manga Planet

Après sept ans d’activité, la plateforme de manga numérique Manga Planet a fermé le 31 mars 2026. Derrière cette disparition, il n’y a ni simple repli éditorial ni panne passagère, mais une suite de décisions techniques, commerciales et contractuelles : suspension des paiements via Stripe, arrêt progressif des abonnements, puis transfert partiel des achats vers Renta!. Le cas révèle la fragilité concrète d’une bibliothèque numérique sous licence.

05/04/2026, 10:10

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Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling

La version HBO Max tout juste annoncée, avec une première bande-annonce, Harry Potter passe sur le grill. Et les acteurs qui se substituent aux icônes qui campèrent les personnages dans les films d’Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell et David Yates ravivent des plaies anciennes. Presque sans le faire exprès ?

04/04/2026, 11:14

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Pourquoi les librairies françaises du monde entier peinent à survivre

Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.

04/04/2026, 09:00

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Le français, 4e langue la plus parlée au monde

Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.

04/04/2026, 08:00

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Arnaud Montebourg attaque Fayard pour rompre avec l’ère Bolloré

Arnaud Montebourg porte devant la justice un conflit inédit avec Fayard. L’ancien ministre, publié en 2023 par la maison, conteste son maintien chez l’éditeur depuis son changement de direction et l’affirmation d’une ligne marquée à droite. En réclamant une clause de conscience, aujourd’hui réservée aux journalistes, il pose une question appelée à dépasser son seul cas.

04/04/2026, 07:30

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Astérix : un livre illustré tiré à 500 000 exemplaires pour accompagner le film

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’univers d’Astérix s’apprête à investir à la fois les salles de cinéma et les librairies. Le 2 décembre prochain, la sortie du film d’animation Astérix et le Royaume de Nubie sera accompagnée d’un ouvrage illustré pensé comme un prolongement éditorial du long-métrage.

03/04/2026, 18:22

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Librairie : à Nice, Les Parleuses referment un chapitre de huit années engagées

La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.

03/04/2026, 17:09

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