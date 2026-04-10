Innovations, rénovations, conflits : plongée au cœur des bibliothèques françaises

Le département de l’Ain lance SOFA, une plateforme de bibliothèque numérique destinée à centraliser et moderniser l’accès aux ressources culturelles. Pilotée par la Médiathèque départementale, elle remplace les anciens portails Syracuse en unifiant l’accès pour le grand public et les bibliothèques partenaires. Accessible 24h/24 sur tous les supports, SOFA propose des milliers de contenus en streaming ou téléchargement.

L’offre comprend plus de 9000 vidéos (films, documentaires, séries), de la musique en ligne via MusicMe avec des millions de titres, et plus de 1700 titres de presse via Cafeyn. Le service est gratuit pendant trois mois pour les habitants. Ce dispositif vise à renforcer la visibilité des bibliothèques du territoire et à faciliter l’accès aux ressources numériques.

Des bibliothèques entre rénovation et relance

La bibliothèque Colette, fermée depuis mars 2025, poursuit un important chantier de transformation à Dijon, pour un montant de 5,8 millions d’euros. Une visite récente du site, début avril, a permis de découvrir l’avancée des travaux et les futurs aménagements. Installée dans l’ancienne église Saint-Étienne, elle s’étendra sur trois niveaux et son jardin, au cœur du « quartier des Arts ». Le projet prévoit un lieu plus vaste et moderne, réunissant les espaces adulte et jeunesse.

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Parmi les éléments marquants, une fresque monumentale viendra habiller le mur derrière un escalier central en bois. L’équipement proposera également de nouveaux services : espaces de travail, studio audiovisuel, zones de détente et collections élargies. En attendant la réouverture prévue fin 2026, une solution provisoire permet de maintenir une partie des services.

La bibliothèque Antoine Barnave, à Saint-Égrève dans l'Isère, vient de rouvrir après un vaste chantier de rénovation-extension engagé depuis 2024. Les travaux, passés par des phases de désamiantage, démolition, gros œuvre puis aménagements, ont notamment inclus une extension en bois local et une rénovation délicate de la toiture patrimoniale. Le chantier a aussi intégré des enjeux écologiques, avec la préservation d’habitats pour les oiseaux en lien avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Le nouvel équipement propose désormais des espaces repensés et thématisés, comme une cabane pour enfants, une salle de travail (« BAchotage ») ou un toit-terrasse (« BAin de soleil »). Les collections couvrent livres, mangas, DVD et documentaires pour tous les publics. L’ouverture a rencontré un fort succès, attirant de nombreux visiteurs. Une inauguration officielle est prévue le 25 avril avec animations et ateliers.

La bibliothèque de Conques, dans l'Aveyron, a rouvert début avril dans les locaux du Centre européen et de l’ancienne école du village. Cette réouverture s’inscrit dans le développement du réseau communal, aux côtés des bibliothèques de Noailhac, Saint-Cyprien et Grand-Vabre. Une vingtaine de personnes ont assisté à l’inauguration de cet espace dédié à la lecture.

Le lieu propose à la fois un fonds de documentation historique consultable sur place et des ouvrages de lecture publique disponibles à l’emprunt. L’adhésion est gratuite pour les usagers. Les documents peuvent être rendus dans n’importe quelle bibliothèque du réseau communal. La bibliothèque fonctionne avec des horaires limités, ouverte chaque deuxième samedi du mois en matinée.

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Après cinq mois de travaux, la bibliothèque municipale de Mornas dans le Vaucluse, située place Juliette-Vaque, a également rouvert ses portes au public le mercredi 8 avril. Fermée depuis le 20 novembre, la structure accueille à nouveau ses lecteurs, marquant l’achèvement d’une phase de rénovation destinée à améliorer ses conditions d’accueil et ses services.

Bordeaux relocalise sa bibliothèque de quartier

À Saint-Jean-d’Angély en Charente-Maritime, la Société d'ethnologie et de folklore du Centre-Ouest (Sefco) a inauguré une bibliothèque numérique dédiée à la langue saintongeaise, installée à la Maison de Jeannette. Cet espace met à disposition du public des ordinateurs permettant de consulter un catalogue de 200 documents sonores et vidéos.

Le projet vise à préserver et transmettre la culture locale en donnant accès à des enregistrements de locuteurs et d’ambassadeurs de cette langue régionale. Il s’inscrit dans l’évolution de l’association, qui combine patrimoine traditionnel - comme la reconstitution d’une cuisine du XIXe siècle - et outils numériques. L’accès est pensé pour être simple et ouvert à tous.

La bibliothèque municipale de La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire, a de son côté célébré ses 40 ans le 28 mars dernier, à l’occasion d’un événement festif. De nombreux visiteurs se sont déplacés pour découvrir les stands proposés. La journée a été animée par des prestations de l’École de musique du Val Lamartinien et de la troupe Evidanse. Cet anniversaire a permis de mettre en valeur le rôle de la bibliothèque dans la vie locale. L’événement a rassemblé habitants et acteurs culturels autour de ce lieu. La prochaine célébration est déjà envisagée dans dix ans.

La bibliothèque de la Bastide, à Bordeaux, a été relocalisée fin février 2026 dans le nouvel espace Miriam Makeba, installé dans l’ancien collège Jacques Ellul, au cœur du quartier de la Benauge. Ce déménagement s’inscrit dans un projet de renouvellement urbain porté par Bordeaux Métropole. Le site mutualise plusieurs services publics, avec la bibliothèque, la Maison du projet urbain et, à terme, une Maison France Services. La nouvelle bibliothèque s’étend sur 661 m², propose près de 20.000 documents pour environ 2500 inscrits, et dispose d’espaces jeunesse et culturels.

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Le bâtiment privilégie la réutilisation des structures existantes, dans une logique économique et écologique. Les locaux offrent davantage de luminosité et des espaces de convivialité, incluant café, patio et jardin de lecture. L’équipement comprend également des salles de réunion et un hall partagé. Le nom rend hommage à Miriam Makeba, figure de la lutte anti-apartheid, soulignant la dimension sociale du projet.

À Amiens, des travaux en urgence

À Tournefeuille, la médiathèque municipale entame au printemps 2026 la seconde phase de ses travaux de réaménagement, portant sur le rez-de-chaussée. L’établissement est entièrement fermé depuis le 7 avril, jusqu'au 17, le temps de déménager les collections. À partir du 18 avril, une médiathèque temporaire ouvrira au rez-de-jardin, accessible par l’arrière du bâtiment. Les services essentiels seront maintenus : prêt de documents, accès informatique et animations, parfois organisées hors les murs.

Les retours et réservations seront adaptés durant cette période, avec une boîte de retour déplacée près de l’entrée provisoire. Engagés à l’automne 2025, les travaux visent à moderniser les espaces, équipements et services pour améliorer l’accueil du public. La réouverture complète est prévue pour la rentrée 2026.

À Amiens, la bibliothèque Louis Aragon fait l’objet de travaux urgents après la découverte de fragilités dans la charpente du bâtiment historique. Par mesure de sécurité, Amiens Métropole a décidé d’intervenir immédiatement pour consolider la structure. Les travaux, lancés le 26 mars pour environ deux semaines, entraînent une réduction de l’accès au public. Jusqu’au 11 avril, l’accès se fait uniquement par l’extension nord, rue Puvis de Chavanne. La partie historique du bâtiment reste totalement fermée pendant la durée du chantier.

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La médiathèque Louis-Aragon cette fois, à Bagneux, centralise l’accès à la lecture, en combinant prêt de documents physiques et services numériques. L’inscription y est gratuite pour les habitants, travailleurs et scolaires, donnant accès à une offre variée de livres, CD, DVD et ressources en ligne. L’établissement propose également des formats adaptés, comme livres audio, braille ou liseuses, ainsi qu’une bibliothèque numérique accessible à distance. Les usagers peuvent emprunter des contenus en ligne, lire sur différents supports et bénéficier d’équipements numériques sur place.

La médiathèque organise aussi des formations et ateliers pour accompagner les usages numériques, ainsi que des animations culturelles tout au long de l’année. Elle s’inscrit enfin dans un réseau intercommunal et développe des actions pour élargir l’accès à la culture.

Un hommage entre culture et engagement

La bibliothèque de l’Institut du monde arabe porte désormais le nom de Bibliothèque Leïla Shahid, en hommage à l’ancienne déléguée générale de la Palestine en France, décédée en février 2026. L’annonce a été faite le 31 mars lors d’une soirée hommage organisée à l’IMA. La décision vise à inscrire durablement sa mémoire au cœur de l’institution, dont elle fut une figure engagée. Le choix de la bibliothèque souligne son attachement à la culture, à la transmission et au dialogue intellectuel.

Leïla Shahid y est saluée pour son rôle de passerelle entre cultures et pour son engagement en faveur de la cause palestinienne. Son action reposait sur la conviction que la culture est un outil de transformation et de résistance. L’hommage a réuni proches, artistes et intellectuels autour de sa mémoire. Ce baptême symbolise la volonté de prolonger son héritage humaniste au sein de l’IMA.

Après plusieurs années de chantier, la nouvelle médiathèque d’Istres ouvrira au public le 30 mai, dans le quartier des Heures Claires. D’une superficie de 4000 m² et financée à hauteur de 23 millions d’euros, elle ambitionne de devenir un pôle culturel majeur. Répartie sur trois niveaux, elle proposera 70.000 documents, 150 titres de presse et 114 places de stationnement. Le rez-de-chaussée accueillera un espace littérature et jeunesse, dont « L’île aux bambins », ainsi qu’un auditorium de 130 places et une artothèque.

À l’étage, un FabLab, des espaces collaboratifs et une terrasse végétalisée accompagneront les pratiques numériques et créatives. L’ouverture se fera progressivement, avec certains espaces finalisés dans un second temps. Le projet vise à répondre à des usages variés, entre lecture, création et débat. Il s’inscrit dans une stratégie de dynamisation culturelle et sociale du territoire.

Un engagement bénévole de longue durée

À Peumerit dans le Finistère, la bibliothèque municipale a été temporairement déplacée dans l’espace jeunesse, à proximité du city-stade, en raison du lancement prochain de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Le service reste accessible aux usagers avec les mêmes horaires d’ouverture. Le conseil municipal a également validé la mise en place d’une signalétique pour faciliter l’identification du nouveau lieu.

À La Roche-Jaudy dans les Côtes-d'Armor, la bibliothèque municipale a perdu sa fondatrice, Annick Le Monier, décédée à l’âge de 91 ans. Elle avait participé pendant 47 ans à l’animation et au développement de ce lieu culturel. À l’origine, la bibliothèque avait été créée en 1972 dans une petite salle de la mairie, à l’initiative de son époux, alors maire. Au fil des années, elle avait accompagné son évolution jusqu’à son installation dans des locaux plus spacieux en 2012.

Engagée bénévolement, elle était reconnue pour son dévouement et son sens de l’accueil. Le maire a salué un engagement « sans faille » au service de la lecture publique. Son action a profondément marqué la vie culturelle locale.

Toujours dans les Côtes-d'Armor, à Bréhand cette fois, la présidente de la bibliothèque municipale, Odile Corbel, a annoncé son départ après vingt-cinq ans à la tête de la structure. Lors de l’assemblée générale, elle a présenté un bilan financier et moral positif pour cet équipement, animé par des bénévoles depuis sa création. Un nouveau bureau doit être élu prochainement pour assurer la relève.

Du malaise chez les agents

À Belfort, le 3 avril dernier, une vingtaine de bibliothécaires municipaux se sont à nouveau mobilisés devant la mairie pour dénoncer leurs conditions de travail et un dialogue rompu avec leur hiérarchie. Les agents évoquent un management jugé autoritaire, voire humiliant, et un climat devenu « malsain ». La représentante CGT Isabelle Aubry affirme qu’ils se sentent « méprisés » et insuffisamment écoutés.

Le conflit s’inscrit dans la durée, avec une dégradation des relations depuis plusieurs années, marquée par des tensions internes et des consignes jugées incohérentes. Les bibliothécaires dénoncent également un manque de reconnaissance et des décisions opaques. Ils demandent une médiation indépendante, un meilleur dialogue social et une compensation financière.

La municipalité reconnaît des difficultés internes et prévoit des entretiens menés par le directeur général des services, Jérôme Saintigny, avec cadres puis agents, pour tenter de rétablir le dialogue. Les syndicats réclament des échanges sans encadrement direct pour garantir la liberté de parole. En attendant des réponses concrètes, les agents poursuivent leur mobilisation, révélant un malaise plus large dans la gestion des équipements culturels locaux.

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À Bélâbre, dans l’Indre, l’équipe de bénévoles qui faisait vivre la bibliothèque a démissionné au lendemain des élections municipales de mars 2026, remporté par l'opposant Emmanuel Moyrand face au maire sortant, Laurent Laroche, sur fond de tensions locales persistantes. Ces divisions s’inscrivent dans un contexte conflictuel plus ancien, lié au projet de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), qui a profondément fracturé cette commune de moins de mille habitants. Après près de deux ans de controverses, le projet a finalement été abandonné.

Lors de la campagne municipale, les deux candidats affichaient pourtant une volonté commune d’apaisement. Tous deux espéraient tourner la page d’un épisode qui a laissé des traces durables, attisées notamment par des prises de position et des échanges virulents sur les réseaux sociaux. Des commentaires ont même été supprimés et des habitants bloqués sur la page Facebook de la commune, suscitant des accusations de censure. Le nouveau maire a parlé d'une « mesure temporaire d’apaisement ». En réaction, des habitants ont créé un groupe « Bélâbre anti-censure ».

La bibliothèque, lieu symbolique de la vie culturelle du village, s’est retrouvée directement affectée par ce climat. Sa réouverture, deux semaines après la démission de l’ancienne équipe, repose désormais sur l’engagement de nouveaux bénévoles.

À Saint-Martin-sur-Ocre, dans le Loiret, la bibliothèque municipale est fermée depuis le 21 mars après le retrait des cinq bénévoles qui en assuraient le fonctionnement. Leur décision fait suite au conseil municipal d’installation ayant reconduit le maire sortant, Patrick Chenuet. Les bénévoles, proches de la liste d’opposition, dénoncent un manque de soutien de la municipalité et disent s’être senties « prises pour des moins que rien ».

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À Val-d’Erdre-Auxence, dans le Maine-et-Loire, la bibliothèque municipale lance un appel à bénévoles pour renforcer son équipe actuelle de six personnes. Les volontaires pourront participer à l’accueil du public et au choix des ouvrages. La structure est ouverte le mercredi en fin de journée et le samedi matin.

Des bibliothèques lieux de lien

Au-delà des tensions sociales, les bibliothèques restent des lieux d’expertise et de médiation du savoir. À Lyon, le Guichet du savoir de la bibliothèque municipale incarne cette mission depuis plusieurs années : les bibliothécaires y répondent directement aux questions des usagers, qu’elles soient pratiques, historiques ou parfois insolites. Ce service repose sur un travail de recherche rigoureux, mobilisant des sources documentaires fiables et une méthodologie professionnelle. Dans un contexte marqué par l’essor des intelligences artificielles, cette approche humaine revendique sa valeur ajoutée : contextualiser, vérifier et sourcer l’information.

Dans la même logique, le projet Mirandola entend renforcer le rôle des bibliothèques comme garantes de la qualité de l’information. Porté par des acteurs du monde de la recherche et de la documentation, il vise à structurer une alternative aux contenus générés par les IA, en s’appuyant sur des corpus validés et sur l’expertise des professionnels.

L’objectif est de proposer des réponses fiables, traçables et contextualisées, en redonnant aux bibliothécaires une place centrale dans l’écosystème de la connaissance. Face à la multiplication des contenus incertains en ligne, cette initiative défend une vision exigeante de l’accès à l’information, fondée sur la vérification, la transparence des sources et la médiation humaine.

Cette vitalité repose aussi sur des engagements très concrets, à la fois individuels et institutionnels. En Corse, un passionné de livres, Jean-François Aubry, a récemment fait don de plus de mille ouvrages à la bibliothèque universitaire. Près de 200 volumes de la collection de la Pléiade, ainsi que plusieurs centaines d’ouvrages consacrés majoritairement à l’art, mais aussi à la philosophie, aux sciences et à la littérature au sens large.

À Valence-en-Poitou, dans le département de la Vienne, c’est par l’aménagement des espaces que passe cette dynamique. La bibliothèque Jeanne-d’Arc a engagé un renouvellement de son mobilier, accompagné de l’acquisition de nouveaux ouvrages, afin de proposer un cadre plus accueillant et adapté aux usages actuels. L’objectif est double : améliorer le confort des usagers et rendre le lieu plus attractif, notamment pour les jeunes publics.

Le quotidien des bibliothèques s’incarne également dans une programmation culturelle variée. À Morieux dans les Côtes-d'Armor, la bibliothèque a accueilli un atelier d’aquarelle dédié au lâcher-prise, animé par la plasticienne Sarah Le Goff. Douze participants venus du territoire de Lamballe Terre et Mer ont découvert les techniques de fusion et de diffusion des couleurs dans l’eau. À Salles, en Gironde, la médiathèque-ludothèque organise un mois d’animations mêlant jeux, culture et rencontres, illustrant l’évolution de ces lieux vers des espaces hybrides, à la fois culturels et sociaux.

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Enfin, à Illzach dans le Haut-Rhin, la bibliothèque de l’Espace 110 accueille régulièrement Ozana et Praline, deux bergers australiens formés à la médiation animale. Tous les deux mois, elles accompagnent les enfants lors de séances de lecture à voix haute, dans un cadre rassurant et bienveillant. Encadrées par leur maîtresse Marie-Paule Remond, ces interventions facilitent la prise de parole et renforcent la confiance des jeunes lecteurs. Une manière originale d’aborder la lecture, qui illustre le rôle des bibliothèques comme lieux d’expérimentation et de lien.

Photographie : Bibliothèque de l'Institut du monde arabe (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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