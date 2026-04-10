En 2025, de nouvelles maisons d'édition ont jeté leur dévolu sur la Bretagne

134 maisons d'édition sont désormais installées en Bretagne, d'après les chiffres-clés de la région, diffusés par l'agence Livre et Lecture en Bretagne. Cela représente 7 structures de plus qu'en 2024, une croissance qui profite essentiellement au département de l'Ille-et-Vilaine (51 éditeurs, soit 8 de plus).

Une large majorité (82) des maisons d'édition de la région ont plus de 11 ans d'ancienneté, pour 26 sociétés âgées de moins de 5 ans et 26 également ayant entre 6 et 10 ans. 84 structures ont opté pour une diffusion/distribution déléguée, et 50 fonctionnent en auto-diffusion et auto-distribution (contre 43 l'année passée).

Pas de maisons d'édition sans auteurs et autrices, et ces derniers se plaisent visiblement en Bretagne, avec 835 individus recensés en 2025, contre 808 en 2024. Cette fois, le Morbihan mène les comptes en matière d'attractivité (+ 9), devant l'Ille-et-Vilaine (+ 8), le Finistère (+ 7) et les Côtes-d'Armor (+ 2). Un très grand nombre de ses créateurs se qualifient d'écrivains (538, contre 501 en 2024), pour 225 dessinateurs et dessinatrices (208 en 2024) et 40 traducteurs et traductrices.

La région propose également quelques lieux de résidences supplémentaires, au nombre de 27 en 2025 contre 23, l'année précédente. 9 sont situés dans le Finistère, 8 en Ille-et-Vilaine, 6 dans les Côtes-d'Armor et 4 dans le Morbihan.

Une vie littéraire animée ?

Indicateur très observé, la présence des librairies confirme l'engouement de la région pour la lecture, puisque la Bretagne compte 199 librairies indépendantes, soit 6 de plus qu'en 2024. Cette fois, tous les départements sont servis d'une manière équitable en inaugurations. Ces dernières ont eu lieu dans des communes de plus de 10.000 habitants.

Par rapport à 2024, toutefois, le rythme s'est considérablement calmé, avec 5 créations en 2025 (contre 11 en 2024) et 4 reprises (contre 12 l'année précédente), mais seulement 2 cessations d'activité (face à 7 en 2024).

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En matière de manifestations littéraires, la région a perdu quelques rendez-vous, puisque 143 sont recensés par l'agence, contre 146 en 2024. Si le Finistère a gagné 5 événements, les trois autres départements de la région accusent une légère baisse. L'agence relève l'existence d'un événement national décliné au niveau local, Les Mycéliades, consacré à la science-fiction.

Du côté des bibliothèques municipales, le bilan est stable, avec 1001 établissements municipaux, pour 958 collectivités répondantes à l'enquête de Livre et Lecture en Bretagne. Les dépenses d'acquisition par habitant ont augmenté à 1,90 €, contre 1,26 € l'année passée. Faut-il y voir une conséquence ? La part de la population bretonne inscrite s'élève à 15 %, contre 11,5 % l'année précédente, et le taux d'emprunteurs actifs monte à 18 %, quand il plafonnait à 11 % en 2024...

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : Les falaises du cap Fréhel et ses phares, dans les Côtes d'Armor (Jmhullot, CC BY 3.0)

Par Antoine Oury

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