En 2025, de nouvelles maisons d'édition ont jeté leur dévolu sur la Bretagne

Terre de livres ouvrant sur un océan de découvertes, la Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir gagné quelques maisons d'édition supplémentaires, en 2025. 134 structures ont ainsi été recensées en 2025, contre 127 l'année précédente. La région a aussi accueilli de nouvelles librairies, plus d'auteurices et des lieux de résidences supplémentaires.
Le 10/04/2026 à 09:50 par Antoine Oury
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10/04/2026 à 09:50
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134 maisons d'édition sont désormais installées en Bretagne, d'après les chiffres-clés de la région, diffusés par l'agence Livre et Lecture en Bretagne. Cela représente 7 structures de plus qu'en 2024, une croissance qui profite essentiellement au département de l'Ille-et-Vilaine (51 éditeurs, soit 8 de plus).
Une large majorité (82) des maisons d'édition de la région ont plus de 11 ans d'ancienneté, pour 26 sociétés âgées de moins de 5 ans et 26 également ayant entre 6 et 10 ans. 84 structures ont opté pour une diffusion/distribution déléguée, et 50 fonctionnent en auto-diffusion et auto-distribution (contre 43 l'année passée).
Pas de maisons d'édition sans auteurs et autrices, et ces derniers se plaisent visiblement en Bretagne, avec 835 individus recensés en 2025, contre 808 en 2024. Cette fois, le Morbihan mène les comptes en matière d'attractivité (+ 9), devant l'Ille-et-Vilaine (+ 8), le Finistère (+ 7) et les Côtes-d'Armor (+ 2). Un très grand nombre de ses créateurs se qualifient d'écrivains (538, contre 501 en 2024), pour 225 dessinateurs et dessinatrices (208 en 2024) et 40 traducteurs et traductrices.
La région propose également quelques lieux de résidences supplémentaires, au nombre de 27 en 2025 contre 23, l'année précédente. 9 sont situés dans le Finistère, 8 en Ille-et-Vilaine, 6 dans les Côtes-d'Armor et 4 dans le Morbihan.
Indicateur très observé, la présence des librairies confirme l'engouement de la région pour la lecture, puisque la Bretagne compte 199 librairies indépendantes, soit 6 de plus qu'en 2024. Cette fois, tous les départements sont servis d'une manière équitable en inaugurations. Ces dernières ont eu lieu dans des communes de plus de 10.000 habitants.
Par rapport à 2024, toutefois, le rythme s'est considérablement calmé, avec 5 créations en 2025 (contre 11 en 2024) et 4 reprises (contre 12 l'année précédente), mais seulement 2 cessations d'activité (face à 7 en 2024).
À LIRE - La Normandie a gagné 4 librairies indépendantes en 2025
En matière de manifestations littéraires, la région a perdu quelques rendez-vous, puisque 143 sont recensés par l'agence, contre 146 en 2024. Si le Finistère a gagné 5 événements, les trois autres départements de la région accusent une légère baisse. L'agence relève l'existence d'un événement national décliné au niveau local, Les Mycéliades, consacré à la science-fiction.
Du côté des bibliothèques municipales, le bilan est stable, avec 1001 établissements municipaux, pour 958 collectivités répondantes à l'enquête de Livre et Lecture en Bretagne. Les dépenses d'acquisition par habitant ont augmenté à 1,90 €, contre 1,26 € l'année passée. Faut-il y voir une conséquence ? La part de la population bretonne inscrite s'élève à 15 %, contre 11,5 % l'année précédente, et le taux d'emprunteurs actifs monte à 18 %, quand il plafonnait à 11 % en 2024...
L'étude complète est accessible ci-dessous.
Photographie : Les falaises du cap Fréhel et ses phares, dans les Côtes d'Armor (Jmhullot, CC BY 3.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.
03/04/2026, 17:09
À Angoulême, l’interpellation d’un homme soupçonné de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire remet en lumière une réalité documentée par le Syndicat de la librairie française : prévenir, constater et traiter juridiquement le vol en magasin devient une composante concrète du travail quotidien. Jusqu’à rejoindre, en arrière-plan, la question plus large de l’accès au livre, dans une situation de précarité.
03/04/2026, 15:22
La 7e audience du 5e procès de Pınar Selek s’est tenue ce jeudi 2 avril à Istanbul, marquant une nouvelle étape dans une procédure judiciaire entamée à la fin des années 1990. Une étape symbolique aussi : pour la première fois, son ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde, récemment publié aux éditions Université Paris Cité, a été versé au dossier du tribunal.
03/04/2026, 14:15
Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.
03/04/2026, 13:33
La mort de Federico Enriques, dirigeant historique de Zanichelli, suscite en Italie une émotion qui dépasse le seul cercle des éditeurs. À travers l’hommage rendu par l’AIE, c’est toute une trajectoire qui réapparaît : celle d’un homme lié aux grands manuels scolaires, aux dictionnaires de référence et à la modernisation d’une maison au rôle décisif dans l’instruction de plusieurs générations d’Italiens.
03/04/2026, 12:22
Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.
03/04/2026, 10:56
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