Les Ensablés - Faux-passeports, de Charles Plisnier

« Le personnage qui dit “je” dans ce livre, souhaiterait garder quelque mystère. » La première phrase de cet vrai-faux roman Faux-passeports (1937), qui se compose en fait de cinq nouvelles reliées entre elles par un même narrateur, pose d’emblée la véritable nature de ce livre, un savant mélange d’autobiographie, de romanesque et d’essai sur ce qu’est l’engagement pour une cause. Par Carl Aderhold.
Le 12/04/2026 à 09:55 par Les ensablés
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12/04/2026 à 09:55
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Son auteur, Charles Plisnier (1896-1952) est un écrivain belge qui obtient le prix Goncourt pour ce livre en 1937 et devient le premier lauréat qui ne soit pas Français. Avocat, auteur à la prose classique, il fait ici le récit de ses années au service du communisme. Dès 1919 en effet, il rallie le mouvement et prend même la tête du Secours rouge international chargé de venir en aide aux révolutionnaires emprisonnés un peu partout dans le monde. Mais bientôt, il se montre critique face à l’évolution de l’URSS et est exclu du parti communiste belge sous l’accusation de trotskysme.
Ce sont là bien des traits qu’il prête à son narrateur, ce mystérieux « je » qui, au-delà des similitudes biographiques, ressemble fortement à Plisnier par ses questionnements et sa psychologie. Qualifié de traître par ses anciens camarades, revenu de ses illusions, le narrateur comme Plisnier ne peut s’empêcher d’éprouver nostalgie et attachement aux héros qu’il décrit.
« Si je pouvais faire lever ces ombres, vives ou mortes et, dans cette solitude où me voici reclus, retrouver leur compagnie ? » écrit le narrateur en conclusion de son avant-propos. C’est que la Révolution, le sentiment de faire l’histoire et qui plus est en symbiose avec d’autres, les camarades, est un alcool si puissant que même lorsque revenu de son enivrement, Plisnier en décrit les effets, il éprouve encore la force de ses effluves.
Aussi les cinq personnages qui sont au cœur de ses nouvelles demeurent avant tout, avant même d’être des militants, des êtres humains pour qui l’adhésion à la cause, l’engagement total, « matérialistes familiers avec le martyre », est d’abord le fruit d’une expérience personnelle. De petites choses, de petits drames qui les ont poussés à se jeter corps et âme au service d’un parti dont ils refusent de voir — ne peuvent voir plutôt — la dérive criminelle stalinienne.
Le style très (trop) classique instaure une distance certaine avec ses personnages. Il y a une certaine surenchère d’émotions, de postures qui aujourd’hui passe moins bien auprès d’un lecteur moderne. Il est tout empreint d’un romantisme de l’action, des passions, qui semble bien trop grand pour des hommes et des femmes engagés dans l’action. Mais c’est ce romantisme même qui permet de dépasser la question de la morale pour tenter d’atteindre l’humanité au cœur de leur engagement.
Dans la première nouvelle, Pilar Guilhen y Ariaga, issue d’une famille de la haute bourgeoisie espagnole qui donne des leçons de révolutions, se montre plus dur que les durs, avec cet excès de zèle de ceux qui vivent leurs origines comme une faute. Elle partage la vie d’un ouvrier anarchiste, dans un misérable meublé à Paris puis à Bruxelles, renonçant à toute la qualité de sa vie antérieure, non pas tant matérielle que culturelle.
Le raffinement bourgeois des rapports humains, les nuances, la complexité des sentiments et de leur expression, tout cela a disparu en compagnie du fruste et brutal anarchiste uniquement animé par la volonté de détruire une société qui masque ses rapports de classe sous un vernis de sensibilité et de bonne éducation. Le dilemme qui ronge peu à peu Pilar, son déchirement entre ce qui l’a construite et la misère intellectuelle et sentimentale dont fait preuve son compagnon témoigne au plus juste, au plus près du bouleversement psychologique et social que constitue l’adhésion à la révolution.
Ce n’est pas une bataille de principes, une réflexion sur les enjeux, mais un conflit dans sa chair, dans sa manière d’être auquel est confrontée l’Espagnole. « On n’apprend pas à sentir », lâche-t-elle au narrateur qui lui demande s’il « s’agissait pour lui de son pays, de ses frères, du monde ; pour vous seulement de votre cerveau, de votre cœur »…
Et qui fait de Pilar une femme tout à la fois courageuse et lâche, attachante et décevante, terriblement humaine.
À l’autre bout du spectre, le fidèle membre du PC russe, Iégor, qui fait l’objet de la dernière nouvelle, présente une même complexité psychologique, une même profonde humanité. Entre ce stalinien zélé et le narrateur que Iégor considère comme un bourgeois incapable de s’oublier pour défendre la cause, l’animosité est violente. Mais c’est une haine presque naturelle, une donnée sociologique. Le narrateur appartient à une classe qui n’est pas la sienne, une classe qui, selon les évangiles de Lénine et Staline, trahira forcément. C’est dans la nature même du narrateur.
Mais loin de s’en tenir à ce portrait presque classique du fanatisme stalinien, Plisnier nous présente aussi un autre visage de Iégor. Celui qui n’a pas su éteindre totalement en lui son goût de la musique, ce qui aux yeux des tchékistes passerait pour une passion coupable et qui pour Plisnier est l’indication même que Iégor appartient encore à l’humanité. Au cours d’une soirée dans l’appartement parisien de Iégor, ce dernier se met à jouer du piano et le narrateur se laisse gagner par la musique.
« Quand Iégor ferma le piano, nous sourîmes. Pensais-je alors qu’il se trouve par delà ces mythes qui mènent le monde, plus loin, plus bas que les hommes, de tels climats où les ennemis n’ont plus besoin de mots pour s’aimer ? »
Ce serait une erreur de prendre ce livre comme une dénonciation sans fard du stalinisme et plus largement de toute pensée révolutionnaire, qui dresserait un portrait farouche des désillusions survenues après l’espoir suscité par la révolution russe. Nombre de critiques ont inscrit ce roman dans la longue lignée des œuvres à charge contre le stalinisme et lui ont trouvé un écho avec le présent, un exemple à méditer pour ne pas tomber dans l’extrémisme et le fanatisme, une salutaire mise en garde toujours actuelle contre les faux espoirs d’un changement radical de société.
Mais ce serait passer à côté du roman de Plisnier. Son talent et ce qui fait la valeur de ce roman, c’est de s’intéresser à ceux qui ont participé à ce combat, non pas les dirigeants, les leaders, mais les hommes et les femmes qui, emportées par ce grand souffle, ont sacrifié leur existence, sans bruit, sans espérer ni gloire ni récompense. À ceux-là, Plisnier reste attaché comme à des frères et des sœurs d’humanité, incertain lui-même de ses choix, bien au-delà des certitudes et de la morale, là où « les ennemis n’ont plus besoin de mot pour s’aimer »…
Carl Aderhold — Avril 2026
Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 17/10/2019
355 pages
Espace nord
9,50 €
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La Bretagne Sud se dévoile comme un territoire mouvant, où les frontières s’effacent pour laisser place à une nature foisonnante et imprévisible. Dans ce guide collectif à paraître le 16 avril, 25 balades invitent à explorer des paysages entre ciel et mer.
11/04/2026, 09:00
À paraître le 16 avril, ce guide collectif réunit 23 belles balades entre terre et mer. Entre Niort, La Rochelle et la baie de l’Aiguillon, le Marais Poitevin déploie ses paysages miroitants : canaux bordés de frênes, prairies inondées, vasières salées et vastes horizons.
11/04/2026, 08:30
Pays de lumière et de pierre, les Causses et Cévennes racontent depuis des millénaires l’histoire d’un dialogue unique entre l’homme et la nature. Inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour leurs paysages façonnés par l’agropastoralisme, ces hauts plateaux et vallées profondes sont un condensé de beauté brute, de traditions vivantes et de biodiversité exceptionnelle. À découvrir en librairie le 16 avril.
11/04/2026, 08:00
Le Luberon comme vous ne l’avez jamais vu. Entre Durance et monts de Vaucluse, entre lavandes et falaises, cet ouvrage collectif, à paraître le 16 avril, entraîne le lecteur au cœur d’un territoire d’exception, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO.
11/04/2026, 07:30
Terre d’eau, de pierre et de forêts profondes, le Jura est un territoire d’une richesse naturelle inouïe. Ici, les torrents sculptent la roche, les lacs miroitent au creux des combes, les tourbières gardent la mémoire des glaciers, et les crêtes s’ouvrent sur les Alpes. Ce guide collectif, à paraître le 16 avril, invite à explorer ces paysages puissants et contrastés.
11/04/2026, 07:00
Entre le Rhône et la Méditerranée s’étend un monde à part : la Camargue, terre de contrastes et de lumière, façonnée par la rencontre du fleuve et de la mer. Dans ce guide collectif, à paraître le 16 avril, l’eau salée et l’eau douce s’affrontent et s’épousent, dessinant un paysage vivant où se mêlent lagunes, sansouires, marais et dunes mouvantes.
10/04/2026, 17:00
Entre Tours, Saumur et Chinon, le Val de Loire dévoile ses plus beaux visages : coteaux baignés de lumière, villages troglodytiques, forêts profondes, prairies humides et châteaux majestueux. À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, le lecteur est invité à explorer toute la richesse de ces paysages.
10/04/2026, 16:30
Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot.
10/04/2026, 15:43
Entre Drôme et Isère, le massif du Vercors se dresse comme une forteresse de calcaire, à la fois refuge sauvage et royaume des grands espaces. Ce guide collectif Belles Balades vous invite à explorer ce massif exceptionnel à travers 22 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous, où chaque pas devient une découverte. En librairie à partir du 16 avril.
10/04/2026, 13:00
Entre mer et garrigue, le grand spectacle du vivant, ce guide collectif invite à arpenter 21 balades exceptionnelles, du sommet du mont Puget aux sentiers de Morgiou, de Sugiton ou d’En-Vau, pour découvrir un territoire à la beauté brute et fragile. À paraître le 16 avril.
10/04/2026, 12:30
Un pape agressé, des élus morts dans des circonstances troubles, un service marginal d’Interpol lancé sur des pistes que personne ne veut vraiment relier : Bureau 26 d’Elie Maucourant combine thriller politique, noirceur sociale et faille intime. Porté par un narrateur cabossé, le roman tient par sa tension, son décor institutionnel et sa violence très concrète.
10/04/2026, 12:02
À Sainte-Cécile-du-Cayrou, Lucette Routaboul n’a presque jamais quitté son territoire. Pourtant, sa vie traverse les guerres, l’exode rural, la modernisation agricole, l’Europe, le numérique et jusqu’à ChatGPT. Jean-Robert Jouanny tire de cette trajectoire une microhistoire ample et précise, où une femme, une ferme et une commune deviennent le miroir inattendu d’un siècle entier.
10/04/2026, 11:12
Entre terre, ciel et mer, un joyau naturel à découvrir pas à pas. À travers ce guide collectif à paraître le 16 avril, la baie de Somme, vaste amphithéâtre de lumière et d’eau, s’offre ici comme jamais.
10/04/2026, 10:47
Le nouveau livre de Fabrice Gaignault est un chef-d’œuvre. Un livre raconte le livre de Roger Vercel Remorques qui a accompagné Primo Levi au camp d’Auschwitz. Chez Gaignault qui a un très bel itinéraire d’écrivian, on sent et on sait un amour intarissable des mots et de la littérature : et c’est ce que Un livre ne cesse de confirmer au travers du prisme des figures de Levi et de Vercel.
10/04/2026, 09:54
Entre océan et montagnes, le Pays Basque est un condensé d’aventures, de lumières et de vie sauvage. Des falaises de la Corniche basque aux hêtraies d’Iraty, des barthes de l’Adour aux crêtes du Jaizkibel, chaque pas révèle un monde à part : celui d’une nature foisonnante et d’une culture fièrement enracinée. Un guide à découvrir dès le 16 avril.
10/04/2026, 07:00
Qui aurait cru que, tout autour de Lille, la nature reprenait si bien ses droits ? Derrière les terrils, les zones industrielles ou les champs de houblon, se cachent des forêts profondes, des marais foisonnants, des bocages bruissants de vie et des prairies où s’ébattent chevreuils, putois ou hérons cendrés. Un guide disponible à partir du 16 avril.
10/04/2026, 06:30
« Il y a deux genres de profs, les profs à sacoches à bout de bras et les profs à sacoches sous le bras, ce ne sont pas les mêmes. Et puis : une invasion de profs avec des sacs à dos. » Dominique Fabre brosse le portrait de l’Éducation nationale à travers des histoires de profs, d’élèves, de parents d’élèves, de proviseurs et d’inspecteurs d’académie comme on passerait des diapos au retour de vacances.
09/04/2026, 17:19
Entre mer et montagnes, l’arrière-pays niçois dévoile une nature à couper le souffle, sauvage et multiple. Ici, les gorges succèdent aux forêts profondes, les crêtes s’élèvent au-dessus des vallées d’oliviers, et les senteurs du maquis se mêlent à l’air vif des Alpes. Publication annoncée pour le 16 avril.
09/04/2026, 17:00
Entre mer et montagne, la Corse concentre à elle seule une richesse naturelle et humaine sans égale. Des aiguilles de Bavella aux criques secrètes du Cap, des forêts de chênes verts du Niolu aux étangs miroitants de Biguglia, chaque sentier raconte une île à la fois farouche et accueillante, sauvage et raffinée, où chaque pas devient une découverte. Disponible dès le 16 avril.
09/04/2026, 16:30
Au cœur du Val de Loire, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le territoire de Blois-Chambord réunit tout ce qui fait la magie ligérienne : la lumière sur le fleuve, la majesté des châteaux, la quiétude des forêts et la richesse d’une faune omniprésente. Ici, l’eau, la pierre et le vent s’unissent pour dessiner des paysages d’une beauté intemporelle.
09/04/2026, 16:00
Des vallées verdoyantes du piémont jusqu’aux cirques vertigineux de Gavarnie, les Hautes-Pyrénées offrent un condensé de nature sauvage et de beauté pure. Entre torrents, forêts et lacs d’altitude, ce guide collectif vous invite à parcourir l’un des plus beaux territoires de montagne d’Europe. Parution prévue le 16 avril 2026.
09/04/2026, 15:00
Voici un atlas… qui n’en fait qu’à sa tête. L’Atlas culotté de la France est un grand voyage sans GPS ni langue de bois : 500 et quelques pages pour voir le pays tel qu’on le vit, le cuisine et le raconte. Un guide impertinent « pour ceux qui ont tout à (re)voir », avec des cartes qui claquent, des trouvailles et des piques bien senties. En librairie à partir du 16 avril.
09/04/2026, 12:00
Et si la nature la plus sauvage se cachait aux portes de la ville ? Cet ouvrage collectif entraîne le promeneur, à quelques kilomètres de la presqu’île, dans un monde insoupçonné de vallées secrètes, de coteaux couverts de vignes, de forêts profondes, de marais paisibles et de sommets aux panoramas grandioses. À découvrir en librairie le 16 avril.
09/04/2026, 11:59
En Bretagne, rien n’est jamais tout à fait fixe : la terre se fond dans la mer, la lande devient tourbière, le granit se couvre d’ajoncs et de bruyères. Cet ouvrage collectif entraîne le lecteur dans un monde de nuances, où les frontières s’effacent et où chaque sentier ouvre une fenêtre sur l’infini. Le livre paraîtra le 16 avril.
09/04/2026, 11:59
Ni manuel de sagesse ni variation mélancolique sur le temps qui passe, L’âge expérimental examine la vieillesse comme une terre neuve. Erri De Luca y interroge le corps, la mémoire, la liberté et l’amour, tandis qu’Inès de la Fressange introduit la question du style et du regard social. Un livre sec, dense, qui refuse le déclin et cherche dans l’âge avancé une dernière conquête.
09/04/2026, 11:56
18 décembre, 14 heures, l’arrivée Porte Maillot. Désiré, clandestin venu du Burkina Faso, foule enfin le pavé parisien. Il lui reste dix kilomètres pour rallier Pantin où l’attend son cousin. C’est la dernière étape de son odyssée, une délivrance doublée d’une heureuse surprise : il neige. Chemin faisant, les émotions s’entrecroisent.
09/04/2026, 08:00
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