Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus

Les quatre auteurs finalistes du Goncourt du Premier Roman sont, cette année :

Sylvie Altenburger, Une belle maison (P.O.L)

Romain Lemire, Clément te cherche (Le Cherche-Midi)

Lucile Novat, Voir venir (Sous-Sol)

Louis Raymond, Loin du Mékong (Calmann-Lévy)

Goncourt de la Nouvelle

Trois finalistes ont été retenus :

Marie Ferranti, Histoires cruelles et amours obscures (Gallimard)

Alice Renard, Peaux vives (Héloïse d'Ormesson)

René Van der Plaetsen, La vie à contre-courant (Éditions du Rocher)

Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux

Cinq ouvrages figurent dans la sélection :

Françoise Mélonio, Tocqueville (Gallimard)

Dominique Missika, Irène Némirovsky (Denoël)

Gilles Collard, Klaus (Flammarion)

Agnès Michaux, Huysmans vivant (Le Cherche-Midi)

Stéphanie Genand, Germaine de Staël (Perrin)

Les lauréats de ces différentes catégories seront annoncés le mardi 6 mai. À cette occasion sera également décerné le Goncourt de la poésie Robert Sabatier, qui récompense l’ensemble d’une œuvre.

Ces prix de printemps complètent le dispositif des distinctions Goncourt, en mettant en lumière de nouvelles voix, des formes brèves ou des travaux biographiques, souvent en amont de la rentrée littéraire d’automne.

En 2025, les Goncourt de printemps ont distingué Simon Chevrier pour le Goncourt du Premier Roman avec Photo sur demande, Gaëlle Octavia pour le Goncourt de la Nouvelle avec L’étrangeté de Mathilde T. (Gallimard), et Anca Visdei pour le Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux avec Cioran ou le gai désespoir (L’Archipel). Le Goncourt de la poésie Robert Sabatier a, de son côté, récompensé l’ensemble de l’œuvre de James Sacré.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Romain Lemire (Le Cherche Midi, M. Magnin)

Par Hocine Bouhadjera

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