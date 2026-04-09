30 vers inédits d’Empédocle retrouvés au Caire : une percée pour la philosophie grecque

Le papyrus, conservé dans les réserves de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire, a livré 30 vers inconnus jusqu’ici d’Empédocle. L’identification de ce fragment, désigné sous la cote P.Fouad inv. 218, a été faite par Nathan Carlig, papyrologue au CEDOPAL de l’Université de Liège.

La première édition du texte, sa traduction et son commentaire ont été publiés dans l’ouvrage L’Empédocle du Caire, dirigé par Nathan Carlig, Alain Martin et Oliver Primavesi (Association Égyptologique Reine Élisabeth, 2025).

Une découverte majeure pour les philologues

La découverte est d’autant plus importante qu’Empédocle, philosophe présocratique du Ve siècle avant notre ère, n’est connu que par fragments. Il est resté célèbre pour sa théorie des quatre « racines » - terre, eau, air, feu - et pour les deux forces opposées qui les unissent ou les séparent, l’Amour et la Discorde.

Son œuvre était composée de deux grands poèmes en hexamètres, et l’on ne conservait jusqu’ici qu’environ 450 vers, soit davantage que pour les autres présocratiques, mais presque toujours transmis de façon indirecte, par citations ou résumés chez des auteurs postérieurs.

C’est précisément ce point qui fait du papyrus du Caire un événement. Jusqu’à présent, les chercheurs travaillaient surtout à partir de citations fragmentaires chez Platon, Aristote, Plutarque et d’autres auteurs antiques. Le nouveau fragment permet, au contraire, de lire Empédocle dans son propre texte, sans passer par ces médiations parfois partielles ou orientées. L’ouvrage scientifique publié à Liège le présente d’ailleurs comme l’édition princeps d’un morceau de poème jusqu’ici inconnu.

À LIRE - Un papyrus vieux de 3300 ans parle de géants : ce qu'en disent les chercheurs

Le papyrus P.Fouad inv. 218 a en outre une valeur matérielle exceptionnelle : il complète l' « Empédocle de Strasbourg », un rouleau grec de la fin du Ier siècle de notre ère, identifié puis publié à la fin des années 1990. Les chercheurs considèrent aujourd’hui que le fragment du Caire appartient au même ensemble et vient compléter ce qui demeure l’unique témoin direct connu du poème Physica (Sur la nature).

Une théorie antique de la perception

Sur le fond, les trente vers retrouvés portent sur la théorie des effluves de particules et sur les perceptions sensorielles, en particulier la vision. Pour le dire simplement, Empédocle suppose que les choses émettent de minuscules flux matériels qui entrent en contact avec nos organes des sens. Cette théorie de la perception, déjà connue de manière incomplète, se trouve ici précisée par un texte direct.

Les chercheurs estiment aussi que ce fragment éclaire des passages de Plutarque, mais aussi d’un dialogue de Platon et d’un texte de Théophraste, disciple d’Aristote, dont il pourrait constituer la source directe ou l’arrière-plan doctrinal.

L’étude va même plus loin : elle a permis de repérer des échos à Empédocle chez Aristophane et chez Lucrèce, et suggère qu’Empédocle pourrait apparaître plus nettement qu’on ne le pensait comme un précurseur des atomistes, au premier rang desquels Démocrite. Il ne s’agit pas de dire qu’il formule déjà l’atomisme au sens strict, mais que sa réflexion sur les particules, les effluves et la perception s’inscrit dans une histoire longue des théories de la matière.

Si l’on part des environ 450 vers conservés jusque-là, l’ajout de 30 vers inédits représente un accroissement d’environ 6 à 7 % du corpus direct disponible. Dans le cas d’un auteur aussi ancien, ce n’est pas marginal. D’autant que le fragment ne livre pas des banalités répétitives, mais un passage doctrinal sur la connaissance sensible, autrement dit un nœud théorique.

Des collections françaises riches en papyrus

Cette découverte rappelle aussi ce que les papyrus ont changé dans l’étude de l’Antiquité. La papyrologie, discipline consacrée à l’étude des textes sur ce matériau, travaille sur le principal support d’écriture du monde gréco-romain. Selon Britannica, plus de 2500 copies sur papyrus d’œuvres littéraires grecques et romaines ont été retrouvées, et certaines ont permis de redécouvrir des textes auparavant inconnus ou connus seulement par des références secondaires.

C’est ce qui fait dire à certains spécialistes, depuis longtemps, que les découvertes papyrologiques ont constitué une sorte de « seconde Renaissance » pour la littérature antique. Des œuvres que l’on croyait perdues, comme la Constitution d’Athènes d’Aristote, ont été retrouvées en Égypte, tandis que les papyri d’Oxyrhynque ont permis de reconstituer des pièces entières du dramaturge Ménandre ou de redécouvrir des poèmes de Sappho.

Un exemple récent est celui des papyrus d’Herculanum, rendus illisibles par l’éruption du Vésuve en 79. Ces quelque 1800 rouleaux font désormais l’objet d’un déchiffrement grâce à l’imagerie avancée et à l’intelligence artificielle. Conservés dans la villa des Papyrus, à Ercolano, ils constituent la seule bibliothèque du monde romain parvenue jusqu’à nous.

À LIRE - À Blois, l'identification inespérée d'une page du palimpseste d’Archimède

L’IFAO, où le fragment a été repéré, est l’une des grandes institutions françaises de recherche au Caire. Il a pour mission l’étude des cultures qui se sont succédé en Égypte, de la préhistoire à l’époque moderne, et conserve d’importants fonds d’archives et de papyrus.

Le fait qu’un texte aussi décisif ait été retrouvé dans les réserves rappelle aussi que les collections déjà conservées recèlent encore des pièces susceptibles de bouleverser un champ entier, sans qu’il soit nécessaire de découvrir un nouveau site archéologique.

Crédits photo : Statue d'Empédocle, à Vienne (Hubertl / Wikimedia Commons)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com