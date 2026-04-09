En Égypte, le poète Ahmed Douma gardé à l'oeil par les autorités

Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.
Le 09/04/2026 à 15:20 par Antoine Oury
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09/04/2026 à 15:20
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Ce lundi 6 avril, l'État égyptien libérait deux militants du « Mouvement du 6 avril », fondé en 2008 et à l'origine, avec d'autres organisations et initiatives, de la Révolution égyptienne de 2011. Sherif al-Rouby, cofondateur et porte-parole de ce mouvement pro-démocratie, et la militante Nermin Hussein sont ainsi sortis de prison.
L'avocat Tarek al-Awady y lisait « une étape positive en matière de respect des droits et des libertés » auprès de RFI, mais l'actualité l'aura malheureusement vite démenti.
En effet, ce même jour, le poète égyptien Ahmed Douma était interpelé, puis placé en détention provisoire pour 4 jours, dans le cadre d'une enquête ouverte à son encontre pour « diffusion de fausses informations dans et en dehors du pays afin de menacer la sécurité nationale ».
Le service du procureur général de la sûreté de l'État lui avait fait parvenir, quelques jours plus tôt, une convocation. Cette dernière aurait pointé des publications sur les réseaux sociaux de l'auteur ainsi qu'un article paru dans le journal Al-Araby Al-Jadid le 25 mars 2026. Intitulé « D'une prison dans l'État à un État dans la prison », il évoquait la situation géopolitique au Moyen-Orient, mais aussi en Europe, ainsi que la multiplication et la normalisation des prisons.
Cette arrestation fait suite à une autre, en janvier dernier, pour le même motif. Le procureur général de la sûreté de l'État mettait cette fois en cause plusieurs publications d'Ahmed Douma sur les réseaux sociaux. L'auteur avait dû s'acquitter d'une caution de 100.000 livres égyptiennes (soit 1600 € environ).
Ahmed Douma était lui aussi une figure centrale des mouvements contestataires du 6-avril et Kifaya, un engagement qui lui a valu 10 années de prison. Arrêté en 2013 et accusé de violences liées au soulèvement populaire, il avait été condamné à la prison à vie en 2015, puis rejugé en 2019 pour « rassemblement, possession d'armes blanches et de cocktail Molotov et agression sur des membres des forces armées et de la police », sur décision de la Cour de cassation.
La peine prononcée atteignait alors les 15 années de prison, pour près de 300.000 € d'amende. Né en 1989, élevé dans un milieu influencé par les Frères musulmans, Douma s'est émancipé de cette emprise pour embrasser la cause de la démocratie. Critique de Mohamed Morsi, qui succéda à Moubarak, il fut arrêté par ce régime, puis par le suivant, installé par un coup d'État en 2013. Ahmed Douma a publié deux recueils de poésie, dont Curly, en 2021, paru chez Dar Maraya.
En août 2023, il faisait partie des détenus libérés dans le cadre d'une grâce présidentielle accordée par Abdel Fattah al-Sissi, président depuis 2014. Ahmed Douma avait alors expliqué que son bonheur « ne [serait] complet qu'une fois que les autres prisonniers [politiques] seront libérés ».
À LIRE - Par-delà Les Mille et Une Nuits : une histoire des récits de l’Orient
« La détention des auteurs et des poètes pour leurs écrits est une illustration flagrante de la fragilité des régimes autocrates et de leur intolérance pour la critique et les opinions dissidentes. Aucun auteur ne devrait affronter des menaces ou la prison pour l'usage pacifique de leur liberté d'expression », rappelle Burhan Sonmez, président de l'organisation PEN International, engagée dans la défense des auteurs du monde entier. « Le gouvernement égyptien doit immédiatement mettre un terme à la persécution d'Ahmed Douma et cesser les actes d'intimidation qui cherchent à le réduire au silence. »
Photographie : illustration, Tarek, CC BY-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.
03/04/2026, 17:09
Installée dans le Trièves depuis plus de trois décennies, la maison d'édition indépendante Terre vivante, spécialisée dans l'écologie pratique, prend soin d'un terrain de 50 hectares, occupé par une forêt et un Centre écologique. La structure éditoriale a signé la plus importante Obligation Réelle Environnementale (ORE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, garantissant ainsi la préservation de cet espace naturel pour les 99 prochaines années.
03/04/2026, 16:22
À Angoulême, l’interpellation d’un homme soupçonné de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire remet en lumière une réalité documentée par le Syndicat de la librairie française : prévenir, constater et traiter juridiquement le vol en magasin devient une composante concrète du travail quotidien. Jusqu’à rejoindre, en arrière-plan, la question plus large de l’accès au livre, dans une situation de précarité.
03/04/2026, 15:22
La 7e audience du 5e procès de Pınar Selek s’est tenue ce jeudi 2 avril à Istanbul, marquant une nouvelle étape dans une procédure judiciaire entamée à la fin des années 1990. Une étape symbolique aussi : pour la première fois, son ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde, récemment publié aux éditions Université Paris Cité, a été versé au dossier du tribunal.
03/04/2026, 14:15
Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.
03/04/2026, 13:33
Né d'une fascination d'enfance pour les sorties en forêt et la cueillette des champignons, Champinup est le fruit d'un héritage familial transformé en odyssée artistique. Ce bestiaire fantastique à l’aquarelle s’adresse aux amoureux de la nature et de magie. Thibault Colon de Franciosi a illustré un univers où chaque espèce de champignon se métamorphose en des créatures élégantes et mystérieuses : les Champinups. Leurs histoires respectives sont tout aussi fascinantes qu’elles.
03/04/2026, 13:14
Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.
03/04/2026, 10:56
La ministre de la Culture Catherine Pégard accueille deux nouvelles personnalités au sein de son cabinet. Elle a notamment choisi comme cheffe adjointe de cabinet Erika Léger, haute fonctionnaire embarquée dans le projet Terra Academia de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer...
03/04/2026, 10:03
Avec les premiers jours du printemps, les librairies indépendantes dessinent un paysage à la fois fragile et vibrant. Entre ouvertures de lieux hybrides, projets nomades et élans solidaires, de nouvelles formes émergent pour faire vivre le livre au plus près des territoires. Le recours de plus en plus fréquent au financement participatif dit autant l’attachement des publics que les difficultés à se financer. Un panorama entre engagement local, expérimentation et lutte pour la survie.
02/04/2026, 17:33
Un nouveau communiqué diffusé par Emmanuel Dall’Aglio, à présent président de l’association « Monde ouvert, l’itinéraire de Kenneth White », entend mettre fin aux incertitudes entourant l’héritage du poète franco-écossais et de son épouse Marie-Claude White. Après des mois de tensions et d’interrogations, « la succession des époux White est désormais réglée », affirme le légataire - sans pour autant répondre à toutes les questions sur l’avenir de la maison de Trébeurden et de l’œuvre qu’elle abrite.
02/04/2026, 16:22
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