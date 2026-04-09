En Égypte, le poète Ahmed Douma gardé à l'oeil par les autorités

Ce lundi 6 avril, l'État égyptien libérait deux militants du « Mouvement du 6 avril », fondé en 2008 et à l'origine, avec d'autres organisations et initiatives, de la Révolution égyptienne de 2011. Sherif al-Rouby, cofondateur et porte-parole de ce mouvement pro-démocratie, et la militante Nermin Hussein sont ainsi sortis de prison.

L'avocat Tarek al-Awady y lisait « une étape positive en matière de respect des droits et des libertés » auprès de RFI, mais l'actualité l'aura malheureusement vite démenti.

En effet, ce même jour, le poète égyptien Ahmed Douma était interpelé, puis placé en détention provisoire pour 4 jours, dans le cadre d'une enquête ouverte à son encontre pour « diffusion de fausses informations dans et en dehors du pays afin de menacer la sécurité nationale ».

Le service du procureur général de la sûreté de l'État lui avait fait parvenir, quelques jours plus tôt, une convocation. Cette dernière aurait pointé des publications sur les réseaux sociaux de l'auteur ainsi qu'un article paru dans le journal Al-Araby Al-Jadid le 25 mars 2026. Intitulé « D'une prison dans l'État à un État dans la prison », il évoquait la situation géopolitique au Moyen-Orient, mais aussi en Europe, ainsi que la multiplication et la normalisation des prisons.

Cette arrestation fait suite à une autre, en janvier dernier, pour le même motif. Le procureur général de la sûreté de l'État mettait cette fois en cause plusieurs publications d'Ahmed Douma sur les réseaux sociaux. L'auteur avait dû s'acquitter d'une caution de 100.000 livres égyptiennes (soit 1600 € environ).

Un dissident régulièrement visé

Ahmed Douma était lui aussi une figure centrale des mouvements contestataires du 6-avril et Kifaya, un engagement qui lui a valu 10 années de prison. Arrêté en 2013 et accusé de violences liées au soulèvement populaire, il avait été condamné à la prison à vie en 2015, puis rejugé en 2019 pour « rassemblement, possession d'armes blanches et de cocktail Molotov et agression sur des membres des forces armées et de la police », sur décision de la Cour de cassation.

La peine prononcée atteignait alors les 15 années de prison, pour près de 300.000 € d'amende. Né en 1989, élevé dans un milieu influencé par les Frères musulmans, Douma s'est émancipé de cette emprise pour embrasser la cause de la démocratie. Critique de Mohamed Morsi, qui succéda à Moubarak, il fut arrêté par ce régime, puis par le suivant, installé par un coup d'État en 2013. Ahmed Douma a publié deux recueils de poésie, dont Curly, en 2021, paru chez Dar Maraya.

En août 2023, il faisait partie des détenus libérés dans le cadre d'une grâce présidentielle accordée par Abdel Fattah al-Sissi, président depuis 2014. Ahmed Douma avait alors expliqué que son bonheur « ne [serait] complet qu'une fois que les autres prisonniers [politiques] seront libérés ».

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« La détention des auteurs et des poètes pour leurs écrits est une illustration flagrante de la fragilité des régimes autocrates et de leur intolérance pour la critique et les opinions dissidentes. Aucun auteur ne devrait affronter des menaces ou la prison pour l'usage pacifique de leur liberté d'expression », rappelle Burhan Sonmez, président de l'organisation PEN International, engagée dans la défense des auteurs du monde entier. « Le gouvernement égyptien doit immédiatement mettre un terme à la persécution d'Ahmed Douma et cesser les actes d'intimidation qui cherchent à le réduire au silence. »

Photographie : illustration, Tarek, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

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