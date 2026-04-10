Autour de Lille : 20 Belles Balades révèle une nature insoupçonnée aux portes de la ville

Ce livre collectif vous invite à (re)découvrir un territoire inattendu, riche d’histoires naturelles, d’émotions et de rencontres. De la forêt de Nieppe aux monts de Flandre, du marais de Bellenville aux terrils du Bassin minier, chaque itinéraire a été soigneusement sélectionné pour sa beauté, sa diversité et sa facilité d’accès.

Les 20 circuits proposés, adaptés à tous les marcheurs, sont autant de voyages sensoriels : écouter le tambourinage du pic épeiche, observer la grâce d’un martin-pêcheur, sentir l’ail des ours ou la menthe aquatique, suivre les traces d’un renard ou d’une salamandre…

Les éditions Belles Balades permettent d’en découvrir un extrait en avant-première :

Grâce à l’application mobile Belles Balades, prolongez l’expérience : laissez-vous guider pas à pas, survolez le parcours en 3D, écoutez les chants des oiseaux, découvrez les secrets des naturalistes et géolocalisez — vous même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Illustré de cartes détaillées, de photos inspirantes et de rubriques naturalistes passionnantes, ce guide est une véritable invitation à ralentir, à regarder et à s’émerveiller. Alors chaussez vos bottes ou vos baskets : le Nord, plus vert que vous ne l’imaginiez, vous attend au détour du chemin.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

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