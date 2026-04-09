À Bologne, les éditeurs ouvrent un front international pour relancer la lecture

À Bologne, la foire du livre jeunesse ne se limite pas aux échanges de droits. Le 13 avril, l’Association italienne des éditeurs et la Bologna Children’s Book Fair y consacreront une conférence à la promotion de la lecture, pensée pour comparer des pratiques nationales et internationales. Le programme officiel de la Bologna Children’s Book Fair fixe la rencontre de 15 h 30 à 17 h 15 à l’Illustrators Café, dans la 63e édition du rendez-vous, du 13 au 16 avril 2026.

Intitulée Building the Future Generation of Readers, la séance réunit, selon le communiqué diffusé par la Bologna Children’s Book Fair, l’AIE, le Syndicat national de l’édition, la Fédération des éditeurs européens, l’International Publishers Association et l’International Board on Books for Young People.

L’objectif annoncé consiste à faire circuler des expériences de médiation éprouvées et à ouvrir un échange sur les politiques publiques européennes et internationales susceptibles de les soutenir.

Après l’ouverture par Elena Pasoli, des éditeurs et spécialistes présenteront plusieurs dispositifs mentionnés dans le communiqué : #ioleggoperché et son extension #ioleggoperchéLAB-NIDI en Italie, des programmes portés en France, des initiatives sud-coréennes et le National Year of Reading britannique. La seconde partie associera la FEP, l’IPA, l’IBBY et l’Unesco, sous la modération de Luis Gonzalez, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, avant une conclusion d’Innocenzo Cipolletta.

Des expériences déjà installées

#ioleggoperché arrive avec un dispositif déjà documenté. Sur son site, #ioleggoperché précise que le programme LAB-NIDI a concerné en 2025 trois cent cinquante structures d’accueil de jeunes enfants en Lombardie ainsi que dans les provinces de Novare et du Verbano-Cusio-Ossola. L’accent porte ici sur la petite enfance, avec un travail articulé entre lieux d’accueil, librairies et familles.

La lecture comme objet de politique publique

Le rendez-vous bolognais s’inscrit enfin dans un cadre plus large. L’Unesco rappelle que 739 millions d’adultes ne maîtrisaient toujours pas les compétences de base en 2024. Dans sa fiche sur la Journée internationale de l’alphabétisation, l’organisation précise aussi que le taux mondial de littératie des 15-24 ans atteignait 93 % en 2024, tout en soulignant l’importance croissante des dimensions numériques et critiques de la lecture.

C’est ce croisement entre pratiques de terrain et décision publique que résume Innocenzo Cipolletta dans le communiqué de la Bologna Children’s Book Fair : « promouvoir la lecture parmi les jeunes générations, c’est promouvoir une culture démocratique ».

Elena Pasoli insiste, elle, sur « l’urgence de lecture » et sur le besoin de défendre l’accès aux ouvrages. À la veille de l’ouverture de la foire, Bologne place ainsi la médiation, l’éducation et la circulation internationale des expériences dans le même débat.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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