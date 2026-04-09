Jean-François Chougnet devient président des Archives de la critique d’art

Figure du monde culturel, Jean François Chougnet a construit un parcours à la croisée des institutions patrimoniales et de la création contemporaine. Après avoir exercé différentes responsabilités notamment au Centre Pompidou, il a dirigé le Parc de la Villette et le Musée Berardo à Lisbonne, avant de présider le Mucem de 2014 à 2022.

Son engagement se déploie également dans le champ des grandes manifestations culturelles : directeur de Lille 3000, il a contribué à en affirmer le rayonnement international, et il participe aujourd’hui à la dynamique de Bourges 2028, désignée Capitale européenne de la culture.

À la présidence du Comité directeur des Archives de la critique d’art, il accompagnera le développement de l’institution dans un contexte de renouvellement des pratiques de recherche et de diffusion des savoirs. Son arrivée ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la visibilité des fonds, soutenir les programmes scientifiques et élargir les collaborations, en France comme à l’international.

Jean François Chougnet succède à Martin Bethenod, directeur du Centre national des arts plastiques (Cnap). Les Archives de la critique d’art « adressent leurs plus sincères remerciements à Martin Bethenod pour son engagement et le travail accompli à leur présidence. Elles lui souhaitent pleine réussite dans ses nouvelles fonctions à la tête du Centre national des arts plastiques », précise un communiqué.

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Fondées en 1989, les Archives de la critique d’art sont, depuis douze ans, un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) qui associe l’Association internationale des critiques d’art (AICA) pour les liens avec les professionnels, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) pour la propriété des collections depuis 2018 et l’Université Rennes 2 pour le fonctionnement.

Installées à Rennes, elles ont pour mission de collecter, conserver et valoriser les écrits, les documents et les archives relatifs à l’activité de la critique d’art française et internationale depuis le milieu du XXe siècle.

Photographie : Jean-François Chougnet (© Archives de la critique d'art, 2026. Photo DR)

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Par Dépêche

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