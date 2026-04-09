Gabrielle de Tournemire, une entrée remarquée “dans la cour des grands

La récompense a d’abord été vécue comme une forme de reconnaissance décisive : « Je suis très heureuse, et surtout rassurée. C’est le premier prix - en tout cas le premier grand prix - qui ne distingue pas uniquement un premier roman. J’ai un peu l’impression d’entrer dans la cour des grands. »

Des enfants uniques, déjà lauréat du Prix Envoyé par La Poste, raconte l’histoire d’Hector et Luz, deux adolescents amoureux dont le handicap rend l’union difficile aux yeux de la société - une trajectoire de « Roméo et Juliette entravés », confrontés aux regards et aux normes.

Si le récit prend appui sur une expérience personnelle vécue il y a quelques années, Gabrielle de Tournemire insiste : « Je m’en suis tellement affranchie pour écrire le roman. J’avais besoin de laisser une pleine liberté à mes personnages. Tout doit partir d’une expérience authentique, d’un terrain, mais ce que je trouve intéressant, c’est de pouvoir s’en détacher. »

Une question d’espaces et de normes

Dans le cadre du festival, dont le thème est « Habiter le monde », l’autrice voit une résonance directe avec son texte : « J’aime bien que mon roman soit rattaché à cette thématique. Au fond, tout relève de questions d’espace. » Et de développer : « Je parle beaucoup de normes et de périphéries, de personnes qui cherchent à entrer dans la norme, ou qui en sont tenues à distance et reléguées en périphérie. »

Au cœur du roman se joue ainsi un enjeu politique et social : celui de la place accordée aux existences minorées. « Il y a vraiment cette nécessité de faire une place à des populations, à des cultures marginalisées. On reconnaît leur existence, mais sans leur accorder pleinement l’égalité », observe-t-elle.

Plus généralement, l’autrice décrit l’écriture de son roman comme une expérience fondatrice : « Ça a été une véritable expérience de liberté. Créer des personnages, les voir s’incarner jusqu’à presque m’échapper, les suivre pas à pas et être saisie par leur force. » Elle a mis environ deux ans à l’écrire, dont une grosse année de travail régulier, en parallèle de sa thèse. « Je l’ai souvent écrit dans les trains, sans contrainte, mais avec un vrai bonheur. »

« Le moment où le livre existe vraiment »

Depuis la parution, les rencontres en librairie et en festival ont pris une place nouvelle dans sa vie : « J’aime beaucoup les rencontres avec les lecteurs, parce qu’après avoir passé tant de temps seule avec ce texte, c’est le moment où il existe vraiment. » Elle évoque avec émotion ces échanges : « Des gens me parlent du livre, me disent que ça les a touchés. C’est très fort de voir que quelque chose d’aussi intime peut résonner chez d’autres. »

L’autrice découvrira le festival à cette occasion, et la ville de Metz par la même occasion. Elle participera notamment à des rencontres avec le public avant la remise officielle du prix, prévue le dimanche à l’Hôtel de Ville.

Si aucun nouveau projet n’est encore pleinement engagé, Gabrielle de Tournemire envisage la suite :

« J’essaie de m’y remettre, mais je suis encore très prise par la défense de ce roman, et mon travail de thèse. »

En attendant, Des enfants uniques continue son parcours, porté par cette reconnaissance. Un roman qui, à travers une histoire d’amour empêchée, interroge frontalement la place laissée à celles et ceux que la société peine encore à accueillir pleinement - et qui trouve, à Livre à Metz, festival à la croisée de la littérature et du journalisme, un écho particulier.

La 39ᵉ édition du Livre à Metz se déroulera du 10 au 12 avril 2026, avec pour ambition d’interroger notre rapport au réel, à la mémoire et à l’avenir. Près de 200 auteurs, journalistes et illustrateurs y sont attendus pour trois journées rythmées par des débats, des rencontres et divers événements.

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Parmi les invités d’honneur figurent notamment Sorj Chalandon et la romancière islandaise Audur Ava Ólafsdóttir. Fort du succès de l’édition 2025, qui avait attiré plus de 35.000 visiteurs, le festival confirme son importance dans le paysage culturel. Le programme complet, ainsi que la programmation jeunesse, sont accessibles à cette adresse.

Crédits photo : Jean-Philippe Baltel © Editions Flammarion

Par Hocine Bouhadjera

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