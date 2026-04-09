Gabrielle de Tournemire, une entrée remarquée “dans la cour des grands

Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».
Le 09/04/2026 à 14:34 par Hocine Bouhadjera
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09/04/2026 à 14:34
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La récompense a d’abord été vécue comme une forme de reconnaissance décisive : « Je suis très heureuse, et surtout rassurée. C’est le premier prix - en tout cas le premier grand prix - qui ne distingue pas uniquement un premier roman. J’ai un peu l’impression d’entrer dans la cour des grands. »
Des enfants uniques, déjà lauréat du Prix Envoyé par La Poste, raconte l’histoire d’Hector et Luz, deux adolescents amoureux dont le handicap rend l’union difficile aux yeux de la société - une trajectoire de « Roméo et Juliette entravés », confrontés aux regards et aux normes.
Si le récit prend appui sur une expérience personnelle vécue il y a quelques années, Gabrielle de Tournemire insiste : « Je m’en suis tellement affranchie pour écrire le roman. J’avais besoin de laisser une pleine liberté à mes personnages. Tout doit partir d’une expérience authentique, d’un terrain, mais ce que je trouve intéressant, c’est de pouvoir s’en détacher. »
Dans le cadre du festival, dont le thème est « Habiter le monde », l’autrice voit une résonance directe avec son texte : « J’aime bien que mon roman soit rattaché à cette thématique. Au fond, tout relève de questions d’espace. » Et de développer : « Je parle beaucoup de normes et de périphéries, de personnes qui cherchent à entrer dans la norme, ou qui en sont tenues à distance et reléguées en périphérie. »
Au cœur du roman se joue ainsi un enjeu politique et social : celui de la place accordée aux existences minorées. « Il y a vraiment cette nécessité de faire une place à des populations, à des cultures marginalisées. On reconnaît leur existence, mais sans leur accorder pleinement l’égalité », observe-t-elle.
Plus généralement, l’autrice décrit l’écriture de son roman comme une expérience fondatrice : « Ça a été une véritable expérience de liberté. Créer des personnages, les voir s’incarner jusqu’à presque m’échapper, les suivre pas à pas et être saisie par leur force. » Elle a mis environ deux ans à l’écrire, dont une grosse année de travail régulier, en parallèle de sa thèse. « Je l’ai souvent écrit dans les trains, sans contrainte, mais avec un vrai bonheur. »
Depuis la parution, les rencontres en librairie et en festival ont pris une place nouvelle dans sa vie : « J’aime beaucoup les rencontres avec les lecteurs, parce qu’après avoir passé tant de temps seule avec ce texte, c’est le moment où il existe vraiment. » Elle évoque avec émotion ces échanges : « Des gens me parlent du livre, me disent que ça les a touchés. C’est très fort de voir que quelque chose d’aussi intime peut résonner chez d’autres. »
L’autrice découvrira le festival à cette occasion, et la ville de Metz par la même occasion. Elle participera notamment à des rencontres avec le public avant la remise officielle du prix, prévue le dimanche à l’Hôtel de Ville.
Si aucun nouveau projet n’est encore pleinement engagé, Gabrielle de Tournemire envisage la suite :
« J’essaie de m’y remettre, mais je suis encore très prise par la défense de ce roman, et mon travail de thèse. »
En attendant, Des enfants uniques continue son parcours, porté par cette reconnaissance. Un roman qui, à travers une histoire d’amour empêchée, interroge frontalement la place laissée à celles et ceux que la société peine encore à accueillir pleinement - et qui trouve, à Livre à Metz, festival à la croisée de la littérature et du journalisme, un écho particulier.
La 39ᵉ édition du Livre à Metz se déroulera du 10 au 12 avril 2026, avec pour ambition d’interroger notre rapport au réel, à la mémoire et à l’avenir. Près de 200 auteurs, journalistes et illustrateurs y sont attendus pour trois journées rythmées par des débats, des rencontres et divers événements.
À LIRE - Camille Giordani et Thomas Baas : habiter le monde à hauteur de Paulette
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Crédits photo : Jean-Philippe Baltel © Editions Flammarion
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 27/08/2025
224 pages
Flammarion
19,00 €
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09/03/2026, 14:06
Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
09/03/2026, 13:58
Alors comme ça, Emmanuel Macron aime poser avec des livres de la maison Gallimard – et plus particulièrement l'édition Quarto, Résider sur la terre. Œuvres choisies de Pablo Neruda ? invité dans les bureaux de l’Élysée : manuel de survie poétique pour un président en fin de cycle
07/03/2026, 08:00
Le numérique culturel s’impose partout, mais un détail change tout : le marché secondaire demeure un désert juridique. Dans le livre comme dans le jeu vidéo, l’achat en ligne ressemble à une propriété. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un droit d’usage personnel, encadré par des conditions générales. Je m’intéresse à cette faille depuis le jeu vidéo, mon premier terrain de culture. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
06/03/2026, 14:53
L'épisode polémique autour du partenariat noué entre Amazon et le Festival du Livre de Paris, avec l'assentiment du Syndicat national de l'édition, laissera des traces dans la chaine du livre. Il témoigne d'une présence de plus en plus banalisée de la multinationale américaine au sein de cette dernière, un constat contre lequel le collectif lyonnais TENIR ! appelle à se mobiliser, dans une tribune.
06/03/2026, 10:50
Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.
05/03/2026, 17:22
ActuaLitté ouvre ses colonnes à Jean-Claude Ceccarelli, qui revient sur son goût pour les récits mêlant faits historiques et imagination romanesque. À travers ses ouvrages consacrés à Paris et à la Renaissance italienne, il évoque sa manière de faire dialoguer réalité et fiction pour raconter l’Histoire.
05/03/2026, 15:34
Suite à la polémique qu'a déclenchée la présence d'Amazon au Festival du livre de Paris, édition 2026, l’association internationale des libraires francophone (AILF) a fait parvenir à ActuaLitté un communiqué. Par ce texte, l'organisation se tient solidaire du Syndicat de la Librairie française dans la dénonciation du partenariat entre le Festival du Livre de Paris et Amazon. Leur texte est proposé dans son intégralité.
04/03/2026, 10:38
Ils sont irlandais, gallois, néerlandais, espagnols, belges, américains, français. Ils écrivent des polars, des sagas familiales, des romans d'apprentissage, des récits autofictionnels, des fables politiques. Leurs romans se passent dans des hameaux isolés du Cantal, des marécages de Virginie, des collines de Cumbrie, des plateaux du Jura, des forêts du Jura suisse, des montagnes de Corrèze. Ce qu'ils ont en commun, c'est de faire du monde rural le territoire central de leur fiction.
03/03/2026, 19:24
L’Association des bibliothécaires de France réaffirme que la censure n’a pas sa place en bibliothèque, à la suite de l’intervention d’un maire auprès d’une professionnelle pour empêcher l’acquisition d’un roman. S’appuyant sur le cadre légal, l’ABF rappelle que les collections doivent être pluralistes et exemptes de toute pression idéologique, politique ou religieuse.
03/03/2026, 13:20
Lobbies, groupes de pression ou d'influence... Peu importe leur dénomination, ces entités tentent d'influencer le débat public, le vote des lois et la politique de l'État. Le secteur du livre, dont les logiques sont parfois industrielles, n'échappe pas à ce phénomène. Des données publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) permettent de dresser une carte du lobbying en 2024, avec une présence forte des éditeurs et des organismes de gestion collective.
02/03/2026, 16:19
En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...
02/03/2026, 16:18
Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.
02/03/2026, 16:18
Les occasions de rêver, sans arrière-pensée ni messages d’alerte subliminaux, devenant assez rares, j’ai pris comme une bouffée d’oxygène, en une sorte de flash réconfortant, l’image de Perrette et de son fameux pot au lait, rendue populaire par Jean de La Fontaine (Fables, Livre VII).
02/03/2026, 15:53
À la fin du Moyen-Âge, dans les années 1430, un jeu somptueux fut créé pour le divertissement des riches aristocrates de l’Italie du Nord. Ses cartes magnifiques, enluminées et dorées à l’or fin, se répandent dans les cours italiennes. Et depuis lors, ce jeu, appelé « jeu des triomphes » puis « tarot », fascine les esprits…
02/03/2026, 11:43
Le 27 février 2026, Donald Trump a ordonné à toute l'administration américaine de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic. Derrière la décision : une opération militaire au Venezuela, un garde-fou automatique, et un refus maintenu sous pression directe de la Maison-Blanche. John le Carré aurait reconnu cette histoire. Il l'avait déjà écrite.
01/03/2026, 10:02
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
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