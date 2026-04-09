Avec 8000 livres gratuits sur mobile, le Brésil ouvre sa bibliothèque numérique

Téléphone portable, prêt numérique, cours de langues et chèques-livres : le Brésil active des leviers très concrets pour élargir l’accès aux textes. Avec MEC Livros, le ministère de l’Éducation met 8000 titres à disposition du public ; à Bahia, la biennale renforce fortement son programme scolaire. Deux décisions distinctes, mais une même logique d’accès, de circulation et d’achat.
Le 09/04/2026 à 13:04 par Nicolas Gary
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09/04/2026 à 13:04
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Au Brésil, deux annonces publiées le 6 avril dessinent une même ligne : l’action publique ne finance plus seulement des achats ou des manifestations, elle organise aussi des usages. D’un côté, le ministère de l’Éducation met en service une bibliothèque numérique gratuite accessible sur téléphone portable ; de l’autre, la Bienal do Livro Bahia accroît nettement les chèques-livres distribués dans les réseaux scolaires. Dans les deux cas, la lecture avance par des dispositifs concrets.
Comme le rapporte PublishNews, le ministère brésilien de l’Éducation a lancé les plateformes institutionnelles MEC Livros et MEC Idiomas. La première réunit un fonds estimé à 8000 titres, des classiques aux ouvrages contemporains, fournis notamment par le portail Domínio Público et par Bookwire.
Le service fonctionne en prêt numérique : chaque livre reste accessible quatorze jours, avec renouvellement possible pour une durée identique. L’interface classe l’offre par catégories, de l’aventure à l’histoire.
MEC Idiomas ouvre avec des cours d’anglais et d’espagnol, du niveau débutant au niveau avancé, sur support mobile. L’ensemble s’inscrit dans la stratégie de numérisation illustrée par l’application MEC Enem lancée en 2025. L’intérêt du projet tient autant au catalogue qu’au mode de circulation : l’État ne se contente pas de mettre des fichiers en ligne, il fixe aussi la durée d’accès et installe la lecture dans des gestes quotidiens.
Le projet met toutefois en lumière plusieurs points de friction. André Palme, dirigeant de l’Estante Virtual et chroniqueur du titre brésilien, salue l’initiative mais juge la bibliodiversité encore limitée.
On signale aussi des questions d’ergonomie, notamment l’impossibilité d’agrandir la police, quand l’authentification exclusivement assurée via gov.br pourrait freiner une partie du jeune public. La proposition apparaît ainsi solide dans son principe, mais encore perfectible dans son exécution.
Au même moment, observe toujours PublishNews, la Bienal do Livro Bahia change d’échelle. L’édition 2026, organisée du 15 au 21 avril au Centre de congrès de Salvador, gagne une journée par rapport à 2024, annonce plus de 170 invités et revendique le rang de troisième rendez-vous du pays, derrière São Paulo et Rio de Janeiro. Mais le chiffre le plus révélateur concerne la fréquentation scolaire : l’investissement consacré aux chèques-livres progresse de 45 %.
Le programme distribuera, dans le réseau de l’État, 10.000 cartes de 100 reais (environ 18 €) aux élèves et 5000 aux enseignants, couvrant 250 établissements à raison d’environ quarante jeunes par unité. Dans le réseau municipal, 10.000 cartes de 40 reais (environ 7 €) iront aux élèves et 9.028 bons de 60 reais (environ 11 €) aux professeurs. Le mouvement total atteint 2,44 millions de reais (environ 440.000 €), somme injectée directement dans les stands.
L’ampleur ne s’arrête pas là. La surface d’exposition augmente de plus de 25 %, le nombre de maisons participantes passe de 108 à 122, et la programmation accueille aussi bien des groupes nationaux que des structures indépendantes réunies dans le collectif Compiladas.
Tatiana Zaccaro, directrice de GL Exhibitions Brasil, l'organisateur, résume cette dynamique en ces termes : « Cette croissance nous rend très heureux et confiants dans le fait que notre travail porte ses fruits. »
Crédits photo : Ministério da Educação
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Le webtoon coréen n’a pas seulement grandi dans les catalogues : il s’est bâti sur des portes d’entrée, des habitudes, des noms qui comptaient. Quand Daum efface ce dernier accès, ce n’est pas un simple bouton qui saute. C’est un morceau d’infrastructure culturelle sud-coréenne qui se retire du champ visible, au moment même où les plateformes resserrent leurs marques, leurs usages et leur mémoire, et redessinent en silence leur propre récit industriel.
21/03/2026, 10:42
Au Royaume-Uni, le conflit entre les industries culturelles et les entreprises d’intelligence artificielle a pris une tournure politique. Après plusieurs mois de mobilisation, le gouvernement a finalement renoncé à son projet initial de réforme du droit d’auteur sur l’entraînement des IA. Un recul notable, mais qui ne règle pas encore le débat : aucune décision définitive n’a été prise et plusieurs options restent à l’étude.
19/03/2026, 17:58
Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.
19/03/2026, 15:11
À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?
18/03/2026, 12:02
Dans les vitrines du numérique, tout brille : promesse d’accès, confort instantané, bibliothèque sans murs. Puis vient le moment où l’acheteur comprend qu’il n’a rien en main, ou presque. Pas d’étagère à vider, pas de brocante, pas de seconde chance pour le fichier payé plein tarif. Sous la belle carrosserie dématérialisée, le livre numérique cache une mécanique de confiscation douce. C’est là que le vernis saute, et que Thotario entre en scène. Par Dylan Tosti, fondateur.
17/03/2026, 10:00
À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, TV5MONDE met en ligne une nouvelle version de sa Bibliothèque numérique. La plateforme gratuite donne accès à plus de 600 œuvres francophones et s’inscrit dans l’offre éducative TV5MONDE EDU consacrée à l’apprentissage du français.
16/03/2026, 14:40
Au Danemark, partager un seul manuel universitaire piraté peut désormais mener à des poursuites civiles et des amendes. Une stratégie juridique qui vise directement les étudiants et relance le débat sur l’accès aux savoirs.
15/03/2026, 10:03
Depuis plus de 10 ans, Bibliosurf, veille littéraire, explore les liens entre innovation technologique et médiation littéraire. La refonte du moteur de recherche de Bibliosurf est une nouvelle étape dans cette démarche.
15/03/2026, 08:03
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