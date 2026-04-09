Avec 8000 livres gratuits sur mobile, le Brésil ouvre sa bibliothèque numérique

Au Brésil, deux annonces publiées le 6 avril dessinent une même ligne : l’action publique ne finance plus seulement des achats ou des manifestations, elle organise aussi des usages. D’un côté, le ministère de l’Éducation met en service une bibliothèque numérique gratuite accessible sur téléphone portable ; de l’autre, la Bienal do Livro Bahia accroît nettement les chèques-livres distribués dans les réseaux scolaires. Dans les deux cas, la lecture avance par des dispositifs concrets.

Comme le rapporte PublishNews, le ministère brésilien de l’Éducation a lancé les plateformes institutionnelles MEC Livros et MEC Idiomas. La première réunit un fonds estimé à 8000 titres, des classiques aux ouvrages contemporains, fournis notamment par le portail Domínio Público et par Bookwire.

Le service fonctionne en prêt numérique : chaque livre reste accessible quatorze jours, avec renouvellement possible pour une durée identique. L’interface classe l’offre par catégories, de l’aventure à l’histoire.

Une bibliothèque d’État dans la poche

MEC Idiomas ouvre avec des cours d’anglais et d’espagnol, du niveau débutant au niveau avancé, sur support mobile. L’ensemble s’inscrit dans la stratégie de numérisation illustrée par l’application MEC Enem lancée en 2025. L’intérêt du projet tient autant au catalogue qu’au mode de circulation : l’État ne se contente pas de mettre des fichiers en ligne, il fixe aussi la durée d’accès et installe la lecture dans des gestes quotidiens.

Le projet met toutefois en lumière plusieurs points de friction. André Palme, dirigeant de l’Estante Virtual et chroniqueur du titre brésilien, salue l’initiative mais juge la bibliodiversité encore limitée.

On signale aussi des questions d’ergonomie, notamment l’impossibilité d’agrandir la police, quand l’authentification exclusivement assurée via gov.br pourrait freiner une partie du jeune public. La proposition apparaît ainsi solide dans son principe, mais encore perfectible dans son exécution.

Au même moment, observe toujours PublishNews, la Bienal do Livro Bahia change d’échelle. L’édition 2026, organisée du 15 au 21 avril au Centre de congrès de Salvador, gagne une journée par rapport à 2024, annonce plus de 170 invités et revendique le rang de troisième rendez-vous du pays, derrière São Paulo et Rio de Janeiro. Mais le chiffre le plus révélateur concerne la fréquentation scolaire : l’investissement consacré aux chèques-livres progresse de 45 %.

Bahia, le livre entre à l’école avec budget

Le programme distribuera, dans le réseau de l’État, 10.000 cartes de 100 reais (environ 18 €) aux élèves et 5000 aux enseignants, couvrant 250 établissements à raison d’environ quarante jeunes par unité. Dans le réseau municipal, 10.000 cartes de 40 reais (environ 7 €) iront aux élèves et 9.028 bons de 60 reais (environ 11 €) aux professeurs. Le mouvement total atteint 2,44 millions de reais (environ 440.000 €), somme injectée directement dans les stands.

L’ampleur ne s’arrête pas là. La surface d’exposition augmente de plus de 25 %, le nombre de maisons participantes passe de 108 à 122, et la programmation accueille aussi bien des groupes nationaux que des structures indépendantes réunies dans le collectif Compiladas.

Tatiana Zaccaro, directrice de GL Exhibitions Brasil, l'organisateur, résume cette dynamique en ces termes : « Cette croissance nous rend très heureux et confiants dans le fait que notre travail porte ses fruits. »

Crédits photo : Ministério da Educação

Par Nicolas Gary

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