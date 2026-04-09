Corse : 40 Belles Balades, le livre qui transforme chaque balade en exploration

Ce guide collectif vous invite à franchir les deux pas essentiels chers à tout amoureux de la Nature : l’émerveillement et la connaissance. Plus de 40 balades commentées et illustrées, accessibles à tous, vous mènent au cœur d’une nature préservée : falaises sculptées par le vent, pozzines d’altitude, dunes de genévriers, forêts de pins laricio et maquis en fleurs.

Chaque itinéraire est enrichi d’observations naturalistes, de rubriques « Face à face » pour apprendre à reconnaître les espèces emblématiques (milan royal, tortue d’Hermann, balbuzard pêcheur, cistude d’Europe…), et de pages « Plein champ » pour comprendre les paysages traversés.

Les éditions Belles Balades partagent un extrait du livre en avant-première :

Grâce à l’application mobile Belles Balades, survolez chaque parcours en 3D, écoutez le chant des oiseaux, géolocalisez-vous sur le terrain, et laissez la nature vous guider. Conçu avec les meilleurs naturalistes corses, ce livre est à la fois une invitation au voyage et une déclaration d’amour à l’île. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un outil précieux pour le randonneur curieux comme pour le rêveur immobile — car ici, la beauté est partout, et le respect commence par un regard émerveillé.

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com