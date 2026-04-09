Blois-Chambord : 20 Belles Balades, la Loire comme vous ne l’avez jamais parcourue

Ce guide Belles Balades propose 20 itinéraires à pied, à vélo ou à cheval, soigneusement sélectionnés pour vous faire découvrir les multiples visages de la région.

Des bords de Loire aux sous-bois de Sologne, des prairies inondables de Suèvres aux vallées de la Cisse, des allées de Chambord aux vignobles de Cour-Cheverny, chaque promenade est une immersion dans la nature, entre patrimoine et biodiversité.

Les éditions Belles Balades en dévoilent un extrait en avant-première :

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » dévoilent les secrets des espèces emblématiques : hérons cendrés, balbuzards pêcheurs, cerfs, salamandres ou lucanes cerf-volant. Les cartes précises, les photographies inspirantes et le carnet naturaliste illustré accompagnent chaque itinéraire pour observer, comprendre et s’émerveiller.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, survolez les parcours en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, laissez — vous géolocaliser et explorez même sans connexion. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com