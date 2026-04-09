Hautes-Pyrénées : 20 Belles Balades, un guide pour découvrir les trésors du massif

Ici, c’est un territoire où les vautours fauves planent sur les estives, où les isards bondissent dans les éboulis, où les marmottes sifflent sous les névés et où chaque sentier raconte une histoire de pierre, d’eau et de lumière.

Avec 20 itinéraires de difficulté variée, illustrés et détaillés, découvrez les trésors naturels du Parc national des Pyrénées et de ses réserves : le cirque de Gavarnie classé à l’UNESCO, le Néouvielle et ses lacs scintillants, la vallée du Haut-Adour, les forêts d’Aulon ou encore la mystérieuse Gourgue d’Asque, surnommée « la petite Amazonie ».

À chaque étape, les rubriques « Face à face » et « Plein champ » offrent une immersion dans la vie sauvage : rencontre avec l’isard tout-terrain, le grand tétras, la salamandre fastueuse ou encore le circaète Jean-le-Blanc.

Les éditions Belles Balades offrent un aperçu du livre en avant-première :

Le carnet naturaliste complète la découverte en livrant les secrets de la flore alpine, des rapaces et des mammifères emblématiques.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, prolongez l’aventure : survolez les itinéraires en 3D, géolocalisez — vous, écoutez le chant des oiseaux ou les témoignages de naturalistes passionnés — même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Conçu avec le Parc national des Pyrénées, ce guide marie rigueur, émerveillement et respect du vivant. Il invite à lever les yeux, à respirer, à s’émerveiller — et à redécouvrir la montagne comme un sanctuaire vivant, fragile et grandiose.

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com