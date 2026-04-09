Autour de Lyon : 20 Belles Balades, un guide illustré pour s’évader à quelques kilomètres de Lyon

Du Pilat au Beaujolais, des Monts d’Or aux étangs de la Dombes, 20 itinéraires soigneusement sélectionnés dévoilent une mosaïque de paysages où se mêlent patrimoine, faune et flore.

Chaque balade est une expérience sensorielle : écouter le tambourinage d’un pic vert dans le bois Bouchat, suivre les traces d’un chevreuil dans les landes de Montagny, observer le vol du faucon pèlerin au-dessus des falaises dorées de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ou surprendre un martin-pêcheur au détour d’un étang du parc de Miribel-Jonage.

Conçu par des naturalistes passionnés, ce guide propose une découverte vivante du territoire : rubriques « Face à face » pour mieux connaître les espèces emblématiques, « Plein champ » pour décrypter les paysages, cartes détaillées, conseils d’observation, et un carnet naturaliste richement illustré pour reconnaître oiseaux, mammifères, amphibiens et plantes locales.

Les éditions Belles Balades partagent un extrait du livre en avant-première :

Grâce à l’application mobile Belles Balades, l’expérience se prolonge sur le terrain : survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, laissez-vous géolocaliser, explorez même sans réseau ! L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un guide pour marcher autrement, ralentir, respirer, observer — et redécouvrir qu’ici, la nature commence là où s’arrêtent les trottoirs. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com