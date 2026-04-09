Prix Who’s Who 2026 : sept livres en lice pour raconter des vies hors normes

Doté de 2500 €, il s’inscrit dans une ambition clairement revendiquée : distinguer des livres capables de s’inscrire dans une forme contemporaine de « comédie humaine », en écho à la formule associée à Balzac - une fresque susceptible de faire référence pour les générations futures. Le prix est ouvert à des formes variées : fiction, biographie, essai ou récit.

En 2024, Violaine Huisman a été récompensée pour Les monuments de Paris (Gallimard), un récit familial centré sur la figure de son père. L’année suivante, Badjens de Delphine Minoui (Seuil) s’est imposé, roman ancré dans l’actualité iranienne et salué pour sa portée narrative et politique.

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Pour cette troisième édition, le jury a retenu sept ouvrages, tous parus entre août 2025 et avril 2026 et diffusés en librairie. La sélection reflète une diversité de registres, entre récits intimes, fresques historiques ou portraits :

L’Ami Louis, de Sylvie Le Bihan Gagnaire (Denoël, août 2025)

Une mère en fuite, de Michka Assayas (Grasset, octobre 2025)

La Disparition des choses, d’Olivia Elkaïm (Stock, janvier 2026)

Bocuse, de Gautier Battistella (Grasset, janvier 2026)

Le Souffle de la forêt, de Simonetta Greggio (Arthaud, janvier 2026)

Les Évadés du convoi 53, de Benjamin Fogel (Gallimard, mars 2026)

Les Amants du Vercors, de Jessica L. Nelson (Albin Michel, avril 2026)

Un jury mêlant littérature et société civile

Le prix se distingue également par la composition de son jury, présenté comme « mixte ». Il est présidé par l’écrivaine et journaliste Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. À ses côtés, dix membres issus d’horizons variés :

Catherine Farin, fondatrice d’agence littéraire ; Anne Fulda, journaliste et grand reporter au Figaro ; Hervé Gastinel, inspecteur des finances et ancien président de la compagnie Ponant ; Fabien Guez, cardiologue et auteur ; Gilles Marchand, écrivain ; Nathalie Obadia, galeriste ; Benjamin Patou, entrepreneur dans l’événementiel ; Bernard Petit, ancien patron du 36, quai des Orfèvres devenu romancier ; Anne-Laure Vial, libraire indépendante ; ainsi que d’autres personnalités engagées dans le monde culturel et économique.

Le calendrier de l’édition 2026 s’articule en deux étapes : le 4 mai, un déjeuner de délibération du jury, le 1er juin, la révélation du lauréat, organisée dans le cadre des dîners du Club Who’s Who, en présence des membres du jury.

Au-delà de la distinction littéraire, ce prix s’inscrit dans la stratégie plus large du Who’s Who in France, conçu comme un réseau de personnalités influentes issues de nombreux domaines - économique, politique, scientifique, culturel ou artistique. Repris en 2023 par Franck Papazian, le Who’s Who revendique près de 20.000 membres et développe aujourd’hui un ensemble d’activités, entre publication, média, club et événements de networking.

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Crédits photo : Prix littéraire Who’s Who in France

Par Hocine Bouhadjera

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