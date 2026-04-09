Bretagne Nord : 25 Belles Balades, un livre pour marcher entre falaises, caps et landes

De la mer d’Iroise à la Côte d’Émeraude, du Parc naturel régional d’Armorique aux falaises de Plouha, ce guide Belles Balades vous entraîne à la découverte d’une Bretagne sauvage et lumineuse.

25 itinéraires accessibles à tous, sélectionnés pour leur beauté et leur diversité : dunes et falaises, îles mystérieuses, marais, caps et forêts profondes.

Sur l’île d’Ouessant, écoutez le souffle du vent et le cri des phoques gris. À Bréhat, flânez entre rochers roses et hortensias bleus. Dans les monts d’Arrée, suivez la piste du busard et du renard, là où la lande respire les légendes celtes. Chaque balade révèle un fragment d’histoire, de nature et de poésie.

Les éditions Belles Balades proposent d’en découvrir un extrait en avant-première :

Les rubriques « Face à face » et « Plein Champ » vous plongent au cœur de la vie sauvage : loutre d’Europe, chouette chevêche, abeille noire, sternes ou faucons crécerelles ; tandis que le carnet naturaliste aide à reconnaître oiseaux, plantes, mammifères et amphibiens.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, découvrez les interviews de naturalistes et laissez-vous guider même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un livre et une appli pour vivre la Bretagne grandeur nature. Entre embruns et granit, un voyage sensible et sensoriel sur les plus beaux rivages du nord breton.

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com