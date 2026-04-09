Atlas culotté de la France : le livre qui revisite la France avec humour et curiosité

Ici, pas de cours magistral : on papillonne, on rit, on apprend. Pédagogie espiègle, clins d’œil pop et anecdotes qui font briller les yeux. Le sommaire met les pendules à l’heure : Géographie administrative (régions, départements, France du bout du monde), puis Découpage naturel (météo, côtes, rivières, volcans, montagnes, forêts, espaces préservés). Vient l’empreinte humaine : cultures, élevages, villages, maisons de caractère, routes et sentiers, monuments, « escales loufoques ».

La langue a son cabaret (politesse, adresses, clichés retournés), les papilles leur chapitre (tables, becs sucrés/salés, liquides sérieux), et la rubrique « C’est qu’il s’en passe ici… » recense rendez-vous, presse locale et cette question qui fâche : « c’était mieux avant ? ». On parle aussi économie (ponts, métiers, savoir-faire, territoires) et, avec la Boule de cristal, de problèmes bien ancrés, d’initiatives inspirantes et de projets qui dessinent demain.

Pour qui ? Curieux pressés, âneurs méthodiques, profs malins, élus pragmatiques, ados rétifs, oncles péremptoires, tatas pince-sans-rire. Sa ligne : l’exactitude joyeuse. Son style : culotté, jamais vulgaire ; accessible, jamais simpliste.

Les éditions Belles Balades en dévoilent un extrait en avant-première :

En refermant l’Atlas, vous aurez appris mille choses utiles (et inutiles donc indispensables), de quoi briller au prochain dîner, affoler le Trivial Pursuit familial et, surtout, retomber un peu amoureux de ce pays qui râle beaucoup et étonne encore plus. On y va ? Pour ceux qui ont tout à (re) voir !

Au gré de sa vie personnelle et professionnelle, Élodie Fraysse a parcouru la France. Juriste de formation, elle a toujours écrit — marges de cahiers, carnets de train, notes de téléphone — avant d’oser la grande carte : un premier livre.

À 32 ans, elle déboule en librairie avec un atlas pas très docile, nourri de centaines de kilomètres, de cafés de gare et de détours volontaires. Le déclic ? Un constat têtu : sa génération (Y) — et plus encore la Gen Z — connaît mal la France qu’elle habite.

D’abord outrée, puis interpellée, Élodie a rangé son costume d’avocate du diable pour celui de guide culottée. Sa méthode : précision, curiosité, sens du jeu ; un humour qui décape sans décourager.

Par Samantha Trapier

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