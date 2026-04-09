La Femme de, une adaptation du roman Son nom d'avant, d'Hélène Lenoir

Candice Zaccagnino, productrice, a fait découvrir au réalisateur David Roux le roman d'Hélène Lenoir. David Roux venait de terminer L’Ordre des médecins (2018), son précédent film. « C’est une plongée dans la psyché d’une femme empêchée, dans une famille de la bourgeoisie industrielle catholique de province. C’était d’emblée un défi d’adaptation très excitant. Et j’ai tout de suite vu dans son personnage principal une potentielle héroïne de cinéma, comme pouvaient en proposer les films américains des années 50, qui ont forgé ma cinéphilie », explique-t-il.

« J’allais pouvoir me confronter à des choses que je connaissais moins : un personnage principal féminin, l’univers de la grande bourgeoisie dont je ne suis pas familier », ajoute-t-il. Pour l'écriture du scénario, il a travaillé avec Gaëlle Macé (Les Engagés, Little Jaffna...).

Pour le personnage principal, Marianne, David Roux s'est arrêté sur Mélanie Thierry après l'avoir vu en Marguerite Duras dans La Douleur d’Emmanuel Finkiel (2017). « Je l’ai trouvée très impressionnante, dans un registre vraiment proche de celui que j’imaginais pour Marianne : un personnage qui fait face à son impuissance, mais qui cherche quand même obstinément à changer le cours implacable des choses. Je me suis alors dit que Mélanie serait parfaite pour le rôle. »

La Femme de est en salles depuis ce mercredi 8 avril.

Par Antoine Oury

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