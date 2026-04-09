Agathe Charnet, lauréate du Prix littéraire du Nouvel Obs 2026

Le prix a été remis ce mercredi 8 avril 2026 à la librairie 7L en présence des membres du jury, d’invités de la presse et d’acteurs du monde littéraire. Le jury, à cette occasion, a salué une « œuvre singulière », qui s'est distinguée « par l’originalité de son écriture, la liberté du texte et la profondeur de son propos ».

Professeure de philosophie, Marie-Pierre a dû sacrifier ses rêves de cinéma aux tâches domestiques et à la charge mentale maternelle. À l'aube de ses 50 ans, alors qu'elle a divorcé et que ses enfants quittent la maison, une catastrophe percute sa nouvelle existence : elle commence à chercher ses mots, puis à les perdre. Elle ne peut plus enseigner ; elle est atteinte d'un Alzheimer précoce. Cette femme est la mère de l'autrice. Celle-ci lui redonne en littérature la place qui aurait dû être la sienne, raconte l'irruption de la maladie et ses bouleversements, et un parcours de soin où s'instaure une relation de jeune aidante à malade, avec ses moments de joie, ses espoirs, ses abîmes. D'une écriture rageuse et empathique, Agathe Charnet retrace deux trajectoires de femmes de générations différentes, et nous interroge avec une franchise saisissante : comment accompagnons-nous nos proches quand ils souffrent ? Qu'est-ce qu'une fin de vie et une mort dignes ? En bref : comment résister et apporter du soin face aux douleurs qui nous affligent ? – Le résumé de l'éditeur pour Peut-être le hasard

Née en 1991, Agathe Charnet est dramaturge et metteuse en scène. Elle a publié les pièces de théâtre Ceci est mon corps, Nuits de Juin et Nous étions la forêt aux éditions L’Œil du Prince.

Le jury de la récompense réunit Sarah Chiche (écrivaine), Jérôme Garcin (écrivain et chroniqueur littéraire au Nouvel Obs), Grégoire Leménager (directeur adjoint de la direction du Nouvel Obs), Marie NDiaye (écrivaine), Élisabeth Philippe (cheffe-adjointe du service Culture du Nouvel Obs), Amandine Schmitt (journaliste littéraire au Nouvel Obs) et Adèle Yon (écrivaine et lauréate du Prix littéraire du Nouvel Obs 2025).

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La dotation de 20.000 € associée au Prix littéraire du Nouvel Obs est rendue possible par le soutien de la Maison Chanel.

Un échange avec Agathe Charnet sera programmé dans le cadre d’une rencontre consacrée aux primo-romancières, lors du festival littéraire MOT pour Mots qui se déroulera les 6 et 7 juin 2026 à la Villette, à Paris.

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Photographie : Agathe Charnet (© Pierre Morel)

Par Dépêche

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