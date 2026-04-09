Fabrice Benkimoun hérite de la sous-direction des professions de la création

Un arrêté de la ministre de la Culture, en date du 7 avril dernier, nomme Fabrice Benkimoun sous-directeur des professions de la création, au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA). Il est toutefois chargé d'exercer ces fonctions par intérim.

Fabrice Benkimoun est en effet déjà délégué de la délégation à la diffusion pluridisciplinaire et aux programmes transversaux, également abritée par la DGCA. Cette délégation spécifique est chargée de suivre et d’animer les réseaux d’établissements, de labels et les opérateurs de diffusion artistique pluridisciplinaires, mais aussi de coordonner les politiques transversales de soutien à la création et à la diffusion.

Administrateur de l'État, Benkimoun suit depuis quelques années les questions relatives aux artistes-auteurs au sein du ministère. En 2021, il avait ainsi été nommé délégué aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi, auprès du directeur général de la création artistique. Il avait été renouvelé à ce poste en 2024.

La nouvelle sous-direction aux professions de la création assure notamment « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».

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Elle sera ainsi chargée des politiques relatives aux conditions d'exercice, à leur installation et à la protection sociale des artistes-auteurs.

Sur ce dernier point, elle assurera la tutelle des organismes de protection sociale des artistes et des auteurs, avec le ministère de la Santé, et coordonnera la concertation avec les représentants des artistes et des auteurs pour les questions sociales et professionnelles.

Photographie : Le ministère de la Culture, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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