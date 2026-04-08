Le Prix Joseph Kessel 2026 a dévoilé la liste de ses finalistes

Doté de 5000 euros, ce prix distingue chaque année un auteur ou une autrice d’un ouvrage littéraire en langue française s’inscrivant dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel, qu’il s’agisse de biographie, de roman, de récit de voyage, de récit documentaire ou d’essai.
Le 08/04/2026 à 18:13 par Hocine Bouhadjera
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08/04/2026 à 18:13
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La distinction sera remise le dimanche 24 mai à Saint-Malo, dans le cadre du festival Étonnants Voyageurs, rendez-vous majeur des littératures ouvertes sur le monde et le reportage.
Le jury, présidé par l’écrivain et grand reporter Olivier Weber, réunit plusieurs personnalités du monde littéraire et journalistique : Lucile Bordes, Annick Cojean, Mathias Enard (lauréat 2025), Simonetta Greggio, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Hubert Prolongeau et Guy Seligmann.
Sept ouvrages ont été retenus dans cette sélection finale :
La Joie ennemie, de Kaouther Adimi (Stock)
Le ciel est immense, de Feurat Alani (JC Lattès)
Le Visage de la nuit, de Cécile Coulon (L’Iconoclaste)
Sauvageries, de Frédérique Deghelt (Actes Sud)
L’Art du ricochet, de Nicolas Delesalle (JC Lattès)
Où s’adosse le ciel, de David Diop (Julliard)
Le Nom des ombres. Sortir de l’enfer concentrationnaire syrien, d’Arthur Sarradin (Seuil)
À travers cette sélection, le Prix Joseph Kessel poursuit son ambition de récompenser des œuvres qui interrogent le réel, portent un regard singulier sur le monde et s’inscrivent dans une tradition d’écriture mêlant exigence littéraire et engagement.
Attribué par la Scam, ce prix s’inscrit dans un ensemble de distinctions consacrées au domaine de l’écrit, aux côtés du Prix Marguerite Yourcenar, du Prix François Billetdoux et du Prix du Récit dessiné.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Joseph Kessel photographié par Hans Pinn en 1948 (Domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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