Une résidence artistique pour explorer 6000 livres anciens à Paris

Accueilli pendant trois mois, un artiste sera invité à développer un projet en lien direct avec les fonds documentaires de la bibliothèque. La résidence se déroulera du 22 septembre au 23 décembre 2026, au sein de la Bibliothèque Gulbenkian, installée à la Maison du Portugal - André de Gouveia, au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris (14e arrondissement).

Pensée comme un temps d’immersion et d’expérimentation, elle permettra au ou à la lauréat·e d’explorer librement un corpus choisi parmi les collections : livres anciens, ouvrages rares, périodiques ou fonds spécialisés.

L’ambition du programme est de faire émerger une création contemporaine nourrie par le patrimoine, en activant les ressources de la bibliothèque à travers un projet plastique, éditorial ou hybride. Au-delà du travail de recherche, la résidence prévoit également un temps de restitution : à l’issue du séjour, ou dans les mois suivants, l’artiste proposera une intervention in situ - exposition, performance, conférence, atelier ou action de médiation - destinée à partager avec le public les résultats de son travail.

La Bibliothèque Gulbenkian, installée depuis 2020 sur le campus de la Cité internationale universitaire, constitue un fonds d’une grande richesse. Elle conserve plus de 64.000 documents couvrant des domaines variés - littérature, histoire, arts, architecture ou pensée contemporaine - ainsi qu’un ensemble patrimonial de 6000 ouvrages publiés entre le XVIe et le XIXe siècle.

Elle représente par ailleurs le plus important fonds en langue portugaise hors du Portugal et du Brésil, et s’affirme aujourd’hui comme un lieu de rencontre entre recherche, transmission et création.

Vue d’ouvrages du XVIe et XVIIe du fonds de la bibliothèque Gulbenkian © Guillaume Prazat

Pensée comme un lieu vivant, la bibliothèque accueille déjà chercheurs, étudiants, conférences, expositions et ateliers. Avec EX-LIBRIS, elle renforce cette vocation en se positionnant explicitement comme une plateforme artistique et intellectuelle, capable de favoriser des formes de dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

Les candidatures à la résidence sont ouvertes du 16 mars au 15 avril 2026, pour des résultats annoncés en mai. Le programme s’adresse à des artistes de toutes nationalités, à condition de maîtriser la langue portugaise et de justifier d’au moins deux années de pratique professionnelle dans les arts visuels ou graphiques.

Les candidatures collectives ne sont pas acceptées. Les dossiers doivent comprendre un CV, une biographie, un portfolio ainsi qu’une note d’intention présentant le projet et les motivations.

Le ou la lauréat·e bénéficiera d’un ensemble de conditions matérielles permettant de mener à bien son projet : un logement à proximité de la bibliothèque, un atelier sur place, une bourse mensuelle de 1500 euros, une aide à la production et à la recherche de 2000 euros, ainsi qu’une prise en charge partielle des déplacements, plafonnée à 600 euros. Un accompagnement par les équipes de la Délégation est également prévu, ainsi que des rencontres professionnelles.

Fondée en 1956 à Lisbonne selon les volontés testamentaires de Calouste Sarkis Gulbenkian, la Fondation Calouste Gulbenkian déploie ses activités dans les domaines des arts, des sciences, de l’éducation et du développement humain. Sa Délégation en France, active depuis plus de soixante ans, développe une stratégie articulée autour de la promotion des cultures de langue portugaise, de la lutte contre les inégalités d’accès à la culture et de la participation aux débats démocratiques contemporains.

Crédits photo : Memoria sobre a Ipecacuanha Fusca do Brasil © Isabel de Barros

Par Hocine Bouhadjera

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