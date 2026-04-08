Une résidence artistique pour explorer 6000 livres anciens à Paris

La Fondation Calouste Gulbenkian lance une nouvelle résidence de recherche-création à destination des artistes visuels et graphiques. Baptisée EX-LIBRIS, cette initiative, portée par la Délégation en France de la fondation, vise à faire de la Bibliothèque Gulbenkian un espace de création contemporaine, en dialogue avec ses collections.
Le 08/04/2026 à 18:01 par Hocine Bouhadjera
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08/04/2026 à 18:01
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Accueilli pendant trois mois, un artiste sera invité à développer un projet en lien direct avec les fonds documentaires de la bibliothèque. La résidence se déroulera du 22 septembre au 23 décembre 2026, au sein de la Bibliothèque Gulbenkian, installée à la Maison du Portugal - André de Gouveia, au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris (14e arrondissement).
Pensée comme un temps d’immersion et d’expérimentation, elle permettra au ou à la lauréat·e d’explorer librement un corpus choisi parmi les collections : livres anciens, ouvrages rares, périodiques ou fonds spécialisés.
L’ambition du programme est de faire émerger une création contemporaine nourrie par le patrimoine, en activant les ressources de la bibliothèque à travers un projet plastique, éditorial ou hybride. Au-delà du travail de recherche, la résidence prévoit également un temps de restitution : à l’issue du séjour, ou dans les mois suivants, l’artiste proposera une intervention in situ - exposition, performance, conférence, atelier ou action de médiation - destinée à partager avec le public les résultats de son travail.
La Bibliothèque Gulbenkian, installée depuis 2020 sur le campus de la Cité internationale universitaire, constitue un fonds d’une grande richesse. Elle conserve plus de 64.000 documents couvrant des domaines variés - littérature, histoire, arts, architecture ou pensée contemporaine - ainsi qu’un ensemble patrimonial de 6000 ouvrages publiés entre le XVIe et le XIXe siècle.
Elle représente par ailleurs le plus important fonds en langue portugaise hors du Portugal et du Brésil, et s’affirme aujourd’hui comme un lieu de rencontre entre recherche, transmission et création.
Pensée comme un lieu vivant, la bibliothèque accueille déjà chercheurs, étudiants, conférences, expositions et ateliers. Avec EX-LIBRIS, elle renforce cette vocation en se positionnant explicitement comme une plateforme artistique et intellectuelle, capable de favoriser des formes de dialogue entre patrimoine et création contemporaine.
Les candidatures à la résidence sont ouvertes du 16 mars au 15 avril 2026, pour des résultats annoncés en mai. Le programme s’adresse à des artistes de toutes nationalités, à condition de maîtriser la langue portugaise et de justifier d’au moins deux années de pratique professionnelle dans les arts visuels ou graphiques.
Les candidatures collectives ne sont pas acceptées. Les dossiers doivent comprendre un CV, une biographie, un portfolio ainsi qu’une note d’intention présentant le projet et les motivations.
Le ou la lauréat·e bénéficiera d’un ensemble de conditions matérielles permettant de mener à bien son projet : un logement à proximité de la bibliothèque, un atelier sur place, une bourse mensuelle de 1500 euros, une aide à la production et à la recherche de 2000 euros, ainsi qu’une prise en charge partielle des déplacements, plafonnée à 600 euros. Un accompagnement par les équipes de la Délégation est également prévu, ainsi que des rencontres professionnelles.
Fondée en 1956 à Lisbonne selon les volontés testamentaires de Calouste Sarkis Gulbenkian, la Fondation Calouste Gulbenkian déploie ses activités dans les domaines des arts, des sciences, de l’éducation et du développement humain. Sa Délégation en France, active depuis plus de soixante ans, développe une stratégie articulée autour de la promotion des cultures de langue portugaise, de la lutte contre les inégalités d’accès à la culture et de la participation aux débats démocratiques contemporains.
Crédits photo : Memoria sobre a Ipecacuanha Fusca do Brasil © Isabel de Barros
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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03/04/2026, 13:33
Né d'une fascination d'enfance pour les sorties en forêt et la cueillette des champignons, Champinup est le fruit d'un héritage familial transformé en odyssée artistique. Ce bestiaire fantastique à l’aquarelle s’adresse aux amoureux de la nature et de magie. Thibault Colon de Franciosi a illustré un univers où chaque espèce de champignon se métamorphose en des créatures élégantes et mystérieuses : les Champinups. Leurs histoires respectives sont tout aussi fascinantes qu’elles.
03/04/2026, 13:14
La mort de Federico Enriques, dirigeant historique de Zanichelli, suscite en Italie une émotion qui dépasse le seul cercle des éditeurs. À travers l’hommage rendu par l’AIE, c’est toute une trajectoire qui réapparaît : celle d’un homme lié aux grands manuels scolaires, aux dictionnaires de référence et à la modernisation d’une maison au rôle décisif dans l’instruction de plusieurs générations d’Italiens.
03/04/2026, 12:22
Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.
03/04/2026, 10:56
La ministre de la Culture Catherine Pégard accueille deux nouvelles personnalités au sein de son cabinet. Elle a notamment choisi comme cheffe adjointe de cabinet Erika Léger, haute fonctionnaire embarquée dans le projet Terra Academia de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer...
03/04/2026, 10:03
Avec les premiers jours du printemps, les librairies indépendantes dessinent un paysage à la fois fragile et vibrant. Entre ouvertures de lieux hybrides, projets nomades et élans solidaires, de nouvelles formes émergent pour faire vivre le livre au plus près des territoires. Le recours de plus en plus fréquent au financement participatif dit autant l’attachement des publics que les difficultés à se financer. Un panorama entre engagement local, expérimentation et lutte pour la survie.
02/04/2026, 17:33
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
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