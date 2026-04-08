Que peut encore l’écriture face à la barbarie ? Le cri de Jacqueline Merville

Sa souffrance intime entre en résonance avec une douleur plus vaste, évoquée notamment à travers les conflits en Ukraine et à Gaza.

Pour ne pas sombrer, elle se tourne vers des lieux chargés de mémoire - la Camargue, l’Inde - où surgissent des figures féminines déterminantes dans son parcours. Ces espaces ouvrent des moments de répit, sans pour autant atténuer la brutalité du monde.

Assaillie de voix intérieures, Jeanne interroge sans relâche la nécessité d’écrire face à l’effondrement. L’acte d’écriture devient alors un geste vital : survivre, résister, témoigner.

À travers un monologue à plusieurs voix, à la fois poétique et douloureux, Jacqueline Merville met en cause la violence masculine et la répétition des barbaries, tout en affirmant la puissance de la parole des femmes.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous proposent les premières pages :

Écrivaine, peintre et poétesse, Jacqueline Merville est l’autrice d’une quinzaine de livres - fictions et recueils de poésie - publiés notamment aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, parmi lesquels Le Voyage d’Alice Sandair et La Vie bonne et d’autres vies.

Elle a également fait paraître plusieurs recueils à La Main courante et dirige, depuis 2002, la collection de livres d’artistes « Le Vent refuse ». Depuis le début des années 1990, elle partage sa vie entre le sud de la France et l’Inde.

Par Hocine Bouhadjera

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