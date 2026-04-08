Amazon coupe l’accès aux nouveaux livres sur les anciens Kindle : et le vôtre ?

Amazon serre l’étau sur une partie de son ancien parc de lecture numérique : les appareils commercialisés en 2012 ou avant perdront, à compter du 20 mai 2026, l’accès aux achats, aux emprunts et aux nouveaux téléchargements via la boutique Kindle.

La mesure ne condamne pas les bibliothèques déjà stockées sur ces machines : les ouvrages présents localement resteront lisibles. Amazon a en outre indiqué au média que ces produits « ne pourront plus acheter, emprunter ou télécharger de nouveaux contenus via la boutique Kindle », formule qui précise la portée exacte de la coupure.

La liste remonte toutefois jusqu’au premier lecteur lancé en 2007. Sont concernés le Kindle DX, le Kindle Keyboard, les Kindle 4 et 5, le Kindle Touch, le Paperwhite de première génération, ainsi que les Fire de première et deuxième génération, sans oublier les Fire HD 7 et 8.9 de 2012.

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Les comptes des usagers resteront accessibles depuis l’application mobile Kindle, Kindle for Web ou des modèles plus récents. Un point devient en revanche délicat : tout appareil ancien réinitialisé ou dissocié du compte après l’échéance ne pourra plus être réenregistré. La restriction dépasse donc la seule boutique et touche aussi la continuité d’usage.

Amazon adressera un courriel aux propriétaires concernés avant le 20 mai. Pour accompagner le basculement, l’entreprise promet une remise de 20 % sur un nouveau terminal et un crédit de 20 dollars en livres numériques, valable jusqu’au 20 juin 2026. Les autres applications et services Amazon installés sur les anciennes tablettes Fire ne seraient pas affectés.

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Ce nouvel arrêt prolonge un précédent plus ancien. La firme avait déjà imposé en 2016 une mise à jour logicielle à plusieurs générations sorties en 2012 ou avant pour conserver l’accès à la boutique. Dix ans plus tard, la firme referme cette parenthèse : elle maintient la lecture des fichiers déjà chargés, mais ferme la porte à tout nouvel approvisionnement direct sur ces supports.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Clément Solym

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