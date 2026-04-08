La stratégie Strangers Things confirmée : une suite mercantile, en toute franchise

Comics, romans, jeux de cartes et autres jeux de tarots, jeu-questionnaire : l’univers de Stranger Things a réalisé plus de 600.000 ventes – et quelque 9,31 millions € de chiffre d’affaires pour les différents éditeurs impliqués. Au menu, Lumen, Mana Books, Hachette Romans ou encore Hachette Jeunesse – même Panini et Larousse ont croqué dans la manne. (données : Edistat)

Et les éditeurs américains n’ont pas lésiné : Penguin Random House publie même The Complet Scripts des saisons. Ne manque que la recette de chocolat chaud et des beaux livres sur les sneakers de l’époque, pour faire le tour du sujet.

Le dérivé annoncé de Stranger Things ne change pas seulement de format : il éclaire aussi la manière dont Netflix entend prolonger l’une de ses marques les plus rentables. L’officialisation de Stranger Things : Tales From » 85 ravive une inquiétude précise : voir l’après-série se construire moins par rupture que par retour méthodique aux figures, aux lieux et à l’esthétique qui ont installé Hawkins dans la culture populaire.

D’après Netflix Tudum, cette série d’animation arrivera le 23 avril 2026, sous la houlette d’Eric Robles, avec Matt et Ross Duffer à la production exécutive. Le cadre ne bouge pas : hiver 1985, Hawkins, les personnages d’origine, de nouveaux monstres et une nouvelle énigme paranormale. Le média maison souligne même que les épisodes réuniront des héros « que les fans connaissent et aiment déjà ». La plateforme confirme noir sur blanc que « les personnages originaux » affronteront une menace inédite.

Ce choix nourrit les réflexions : l’univers parallèle de Stranger Things pourrait rester aimanté par sa période la plus familière, plutôt que d’ouvrir franchement d’autres territoires narratifs. Rien n’interdit l’efficacité de cette option ; elle signale toutefois une stratégie de continuité, presque de conservation, où la franchise se développe en reconduisant ses repères les plus identifiables. Eric Robles, cité par Netflix Tudum, résume d’ailleurs l’ambition ainsi : « Avec l’animation, il n’y a vraiment plus de limites. »

Une poule aux œufs d'or

La bande dessinée sert donc de laboratoire très révélateur. Les albums ne se bornent pas à illustrer l’écran : ils densifient les marges, déplacent légèrement le point de vue, ajoutent du hors-champ. Mais leur matière première reste souvent celle que la fiction télévisée a déjà consacrée. Même le volume anthologique de luxe mis en avant par Penguin Random House s’annonce comme un retour aux scènes phares, vues autrement plutôt qu’abandonnées au profit d’un véritable ailleurs.

Il existe pourtant une nuance importante. L’édition dessinée a aussi exploré des récits latéraux, à l’image de The Other Side ou Science Camp. Autrement dit, la licence sait s’étendre par capillarité. C’est précisément ce qui rend Tales From » 85 intéressant : ce dessin animé dira si Netflix choisit la simple réactivation nostalgique ou une expansion capable, enfin, de faire respirer sa mythologie hors de ses réflexes les plus installés.

Ou bien n'être qu'une suite mercantile logique : Netflix ne publie pas les revenus par série ni par saison, mais selon les estimations de Parrot Analytics Stranger Things a généré au moins 1 milliard de dollars de revenus pour Netflix entre 2020 et mi-2025. L’ensemble de la franchise aurait généré un milliard de plus. On vous laisse faire le calcul…

Crédits illustration : Netflix

Par Cécile Mazin

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