À Marseille, 31 éditeurs indépendants réunis pour un festival engagé

Les organisatrices y défendent l’idée que l’édition constitue un média à part entière, soumis à des logiques comparables à celles de la presse, de la radio ou de la télévision. Le festival est présenté comme un espace destiné à mettre ces enjeux en débat.

Le format retenu reste celui d’un événement ouvert à toutes et tous, installé au centre de Marseille. Pendant deux jours, la vente de livres se déroulera en continu sur les terrasses des lieux accueillant le festival. Les tables rondes seront elles aussi accessibles librement au public.

La liste des exposants rassemble 31 maisons d’édition indépendantes venues de différents horizons, parmi lesquelles Agone, Alifbata, Amsterdam, Anamosa, Blast, Burn~août, La Dispute, Le Passager clandestin, Les Éditions sociales, Nada, Syllepse ou Wild Project. La présence de presse indépendante est également annoncée avec les Amis du Monde diplomatique et le Kiosque pas pareil, qui regroupe notamment Fracas, CQFD et Reporterre.

Une programmation centrée sur l’écologie

Le thème choisi pour cette édition, « écologie et luttes des classes », structurera l’ensemble de la programmation. Le FLIP relie cette orientation à la crise économique, aux guerres impérialistes et à la montée du fascisme à l’échelle mondiale, en estimant que ces dynamiques ont relégué l’écologie au second plan. Les organisatrices annoncent vouloir interroger sa place dans le débat public à partir d’une approche sociale et anti-impérialiste.

Trois tables rondes figurent au programme. La première, prévue le samedi 6 juin à 17 heures à la Brasserie communale, portera sur l’écologie dans le milieu du livre, avec Soazic Courbet, Georgia Froman et Zoé Lacornerie, sous la modération de Noémie Brun. Les deux autres se tiendront le dimanche à SOMA : l’une à 14 heures autour de la formule « L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage », l’autre à 16 heures sur « L’écologie sociale à l’épreuve de la guerre ».

Le programme mentionne notamment Paul Guillibert, Jeanne Mermet, Jessica Oublié, Alexis Cukier, Soraya El Kahlaoui, Vincent Rissier et Antoine Devillet. Un.e membre des Soulèvements de la Terre est annoncé.e sous réserve pour la table ronde de 14 heures. Le festival est organisé par Noémie Brun, Iris Delhoum, Pauline Guily et Elsa Pradier.

Ci-dessous, la liste complète des maisons et le programme détaillé :

Crédits photo : Émilie Seto - FLIP

Par Dépêche

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