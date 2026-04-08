Christophe Boltanski et Vincent Jaury dans Au bonheur des livres, avec Claire Chazal

Christophe Boltanski prolonge un travail déjà engagé autour de ses origines en remontant, avec Le trait de côte (Stock), la lignée de ses ancêtres bretons. Cette démarche, à la fois intime et documentée, s’apparente à une enquête généalogique qui éclaire aussi, en filigrane, une part de l’histoire française depuis la Première Guerre mondiale.

De son côté, Vincent Jaury livre avec Archive de Berthe Bendler (Grasset) un portrait nuancé de sa grand-mère juive. À travers ce récit, il restitue un héritage marqué par les drames du XXe siècle, dont il prolonge la mémoire et la portée.

Dans Le trait de côte, Christophe Boltanski part d’une maison de Barfleur, d’une photographie ancienne et d’une liasse de lettres et de poèmes pour mener une enquête familiale qui remonte sa lignée bretonne. Le livre suit ce jeu de piste intime à travers la Première Guerre mondiale, un sanatorium de la Creuse, des instituteurs communistes du Sud et jusqu’à l’ombre des camps, faisant de la généalogie un récit de mémoire autant qu’une traversée de l’histoire française du XXe siècle.

Avec Archive de Berthe Bendler, Vincent Jaury compose le portrait de sa grand-mère juive à partir de souvenirs et d’archives. Le récit montre une femme partagée entre assimilation républicaine et héritage blessé, marquée par la Shoah, la disparition de son frère et les traces durables que la persécution laisse sur les descendants. Le livre tient ainsi ensemble enquête documentaire, histoire familiale et transmission d’une mémoire tragique du XXe siècle.

Au fil de l’entretien, les deux écrivains évoquent avec Claire Chazal les liens, parfois complexes, qui unissent passé et présent, et participent à la construction des identités individuelles.

Par Dépêche

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