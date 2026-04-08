Une maison publiant de la “soupe” veut faire boire le bouillon aux IA

Le contentieux sur les données d’entraînement franchit un seuil dans l’édition américaine. Le 18 mars, Chicken Soup for the Soul LLC, détenteur des droits de la célèbre franchise de récits inspirants, a assigné en Californie Apple, Google, Nvidia, Meta, OpenAI, Anthropic, Perplexity et xAI. Comme le rapporte Reuters, l’entreprise leur reproche d’avoir utilisé des copies piratées de ses livres, issues de bibliothèques pirates, pour entraîner des systèmes d’IA.

La procédure, déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie sous le numéro 5:26 — cv — 02333, ne vise pas un acteur isolé, mais plusieurs groupes parmi les plus puissants de la tech. La plainte, enregistrée le 17 mars, soutient que ses ouvrages ont été exploités sans autorisation ni rémunération.

Une voix éditoriale dans la machine

L’intérêt de cette offensive tient aussi à la nature du catalogue invoqué. La société décrit ses textes comme des récits brefs, portés par une voix à la première personne et une forte charge émotionnelle. Dans l’argumentation des plaignants, ces qualités auraient rendu la collection particulièrement utile pour façonner des agents conversationnels capables d’imiter une parole humaine crédible. L’éditeur y voit même, selon Reuters, de « la création dérobée ».

Le dossier ne s’arrête pas au téléchargement initial. Comme l’indique Publishers Weekly, la plainte avance que les reproductions se seraient multipliées lors du prétraitement, de la déduplication et de l’affinage des modèles. Autrement dit, le dommage allégué ne relèverait pas d’une seule copie, mais d’une chaîne technique complète, décrite comme « une conduite à l’échelle de l’industrie ».

Cette affaire attire l’attention parce qu’elle émane d’un acteur moins exposé que les grands groupes new-yorkais ou les conglomérats de presse. La maison pointe que cette écriture conversationnelle et structurée aurait été captée pour apprendre aux modèles le rythme narratif, le ton et la restitution d’émotions. La plainte redéfinit ainsi la valeur d’un fonds : non plus seulement des titres à vendre, mais une matière linguistique exploitable par des produits génératifs.

Une bataille qui change d’échelle

Le mouvement s’inscrit dans une séquence judiciaire plus vaste. Or, 2026 ouvre une phase décisive sur la question du fair use, de la copie illicite et du préjudice économique. Le dossier Chicken Soup for the Soul ajoute une pièce singulière : il fait entrer au premier plan un catalogue populaire de nonfiction narrative dans une guerre jusque-là dominée par les romanciers, la presse et l’industrie musicale.

L’éditeur attaque aussi un mode opératoire, car plusieurs procédures récentes mettent au centre le rôle d’archives pirates accusées d’avoir alimenté des modèles commerciaux. La nouveauté, ici, tient à l’ampleur de la cible : la plainte agrège fournisseurs de modèles, distributeurs technologiques et plateformes génératives.

À ce stade, les avocats des défendeurs n’étaient pas encore identifiés dans le dossier au moment de la publication. Pour l’édition, l’enjeu est déjà net : la bataille ne porte plus seulement sur les sorties visibles des outils, mais sur la matière première textuelle absorbée en amont par les systèmes.

L’affaire Chicken Soup for the Soul ne surgit pas dans un vide contentieux. Les litiges liés à l’IA générative se sont multipliés autour d’une même question : l’entraînement sur des œuvres protégées relève-t-il d’un usage équitable ou d’une reproduction illicite ?

Crédits photo : domaine public

Par Clément Solym

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