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Un éditeur américain mise sur l’IA pour changer ses livres en dessins animés

HarperCollins signe avec Toonstar un accord qui dépasse la simple adaptation audiovisuelle. En partant de Friendship List, l’éditeur américain teste une chaîne complète de valorisation : livres transformés en séries animées courtes, diffusion numérique directe, puis prolongement en roman graphique. L’intelligence artificielle n’y sert pas d’ornement : elle réduit les délais et change la cadence d’exploitation des catalogues.

Le 08/04/2026 à 16:16 par Clément Solym

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Publié le :

08/04/2026 à 16:16

Clément Solym

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Le livre ne s’arrête définitivement plus aux pages : un accord pluriannuel conclu entre HarperCollins et le studio Toonstar produira des séries d’animation originales à partir de titres choisis du catalogue de l’éditeur.

Le premier chantier annoncé, Friendship List, d’après la série de Lisa Greenwald, donne la mesure de l’ambition : une adaptation pensée d’emblée pour des usages numériques, prolongée par un roman graphique publié chez HarperAlley. Reuters précise aussi que HarperCollins dispose d’un catalogue imprimé et numérique de plus de 250.000 titres et publie environ 10.000 nouveautés par an en 16 langues.

Du livre à l’écran, sans détour hollywoodien

Dans son communiqué, HarperCollins présente l’opération comme un accord stratégique destiné à coproduire « une série d’œuvres animées originales » tirées de ses ouvrages. L’éditeur insiste sur une circulation directe vers le public, sans passer d’abord par les circuits audiovisuels classiques.

Liate Stehlik, directrice générale et éditrice du trade américain, y voit une manière de « porter de grandes histoires vers les lecteurs là où ils se trouvent », tandis que le studio promet de toucher « de nouveaux publics dans des formats que les familles d’aujourd’hui apprécient ».

Selon l'agence Reuters, l’objectif consiste à « élargir l’accès au catalogue littéraire de HarperCollins grâce à une animation pensée d’abord pour le numérique ». La formulation importe : il ne s’agit pas seulement d’adapter un texte, mais d’ouvrir une seconde vie de catalogue dans des formats courts, diffusables vite, puis recyclables en édition illustrée. Le livre devient point d’origine, l’animation canal de circulation, et le roman graphique un troisième palier d’exploitation.

Comme le relève Publishers Weekly, les franchises coproduites prendront la forme d’épisodes de deux à dix minutes. L’hebdomadaire spécialisé ajoute que les auteurs « seront consultés et percevront des royalties », selon une porte-parole de HarperCollins. John Attanasio, cofondateur de Toonstar, y défend de son côté une méthode où « des artistes humains » travaillent avec la technologie propriétaire du studio, censée permettre une fabrication « rapide, de haute qualité et à grande échelle ».

L’IA comme accélérateur de catalogue

Cette alliance n’arrive pas seule. Elle suit de près un autre partenariat annoncé par Harlequin, division de HarperCollins, avec Dashverse, autre société spécialisée dans les séries courtes générées par IA. Le rapprochement avec Toonstar prend alors une portée plus nette : HarperCollins ne teste pas un gadget, il explore une chaîne de transformation de propriétés intellectuelles déjà éditées vers des formats vidéo natifs des plateformes.

HC emploie d’ailleurs un vocabulaire très révélateur : Toonstar y est présenté comme un studio bâti pour créer une « nouvelle filière puissante de propriétés intellectuelles animées en direct vers le consommateur ». John Attanasio y salue un catalogue « parmi les plus précieux de l’édition », avec des récits qui ont « façonné l’imaginaire de générations entières ».

La promesse commerciale ne tient donc pas seulement à l’automatisation : elle repose sur la conversion d’un capital narratif existant en actifs audiovisuels plus souples et plus rapides à déployer.

Toonstar a été fondé à Los Angeles par John Attanasio et Luisa Huang, anciens de Disney et Warner Bros. Dans la présentation reprise par l'éditeur, la société affirme vouloir prouver des concepts à grande échelle et livrer chaque semaine des contenus à des millions de spectateurs. L’accord signé avec HarperCollins éclaire ainsi une bascule concrète : l’éditeur ne vend plus seulement des droits, il organise une circulation directe de ses univers vers l’animation, puis de l’animation vers le livre illustré.

Une économie de l’IP qui change de cadence

La nouveauté ne réside donc pas uniquement dans l’usage de l’IA, mais dans la vitesse qu’elle promet. Liate Stehlik assure que l’innovation doit « servir les auteurs et les lecteurs » ; John Attanasio répond, dans le même texte, que son dispositif permet de rejoindre le public « au moment et à l’endroit où il consomme aujourd’hui les contenus ».

Dans cette articulation, tout est dit : une maison d’édition valorise son fonds et ses séries en dehors du seul rayon librairie, pendant qu’un studio technologique transforme des livres en franchises immédiatement circulantes.

Illustration : Toonstar

 

 
 
 

 

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

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