Un roman climatique sans catastrophisme : le pari de Florence Jou

Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.
Le 08/04/2026 à 16:20 par Auteur invité
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08/04/2026 à 16:20
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2024. Je commence l'écriture de Vermeille. Je réside alors à Perpignan, où je suis née, où sécheresse chronique et épisodes caniculaires rongent les corps, les esprits et les vies des humains et des non- humains.
Dans un territoire qui se commence à se transformer en brasier, le climat est le motif principal de Vermeille. S'il s'agit d'écrire un récit climatique et de l'inscrire dans un cycle[1], je décide de ne pas céder au désespoir ni au catastrophisme, plutôt de tenter de proposer une forme littéraire traversée par un élan vital et un sens du panache.
J'enquête d'abord avant d'écrire, un processus récurrent dans ma pratique. Je recueille un matériau hétérogène – conversations, documents, archives, situations observées – qui est transformé pour innerver la fiction. Enquêter permet de s'ancrer à l'échelle du réel, plus précisément à une échelle écologique[2] : écouter celles et ceux qui travaillent des sols, les habitent, façonnent et refaçonnent les territoires de leurs gestes, connaissent au plus intime les textures, matières, vibrations et cycles de tous les vivants, visibles et invisibles.
Telle Laurence Manya-Krief dite « Yoyo », une vigneronne qui fait des vins nature et a assisté depuis plusieurs années à l'instabilité et l'accélération climatiques. Cette rencontre détermine la création du personnage principal du roman. Jo sera infusée par Yoyo, et en même temps re-créée. Elle oppose au capitalisme tardif hanté par la destruction la nécessité du maintien des survivances rituelles, et une éthique du recommencement depuis les ruines du monde. Un personnage de femme flamboyante, désespérée et orageuse.
Une autre rencontre sédimente le roman : Jean-Philippe Padié, vigneron à Calce, qui pratique également une viticulture soucieuse du vivant. Dans sa cave, nous écoutons Waslat, le dernier album d'Interzone. Nous percevons la Terre tonner, nous sommes à l'écoute des vibrations et des flux sonores du monde. Waslat deviendra la musique qui traverse le roman, les corps et les esprits des personnages, jusqu'à imaginer avec le duo Interzone un concert littéraire pour la parution de Vermeille[3].
Ce sont par les rencontres, par les relations entre des pratiques différentes, telles littérature, viticulture et musique, que peuvent se tisser des zones de réverbérations et de nouvelles constellations où s'allumeront des mèches fécondes...
Florence Jou
[1]Payvagues (éditions de l'Attente, 2023), Xixi, (éditions MF, 2025) et Vermeille forment le cycle des fictions climatiques, où des personnages féminins sont en prise avec les transformations climatiques.
[2]Concept développé dans Approche écologique de la perception, J.J. Gibson, traduit par Olivier Putois, éditions Dehors, 2014.
[3]Le 26 Mai 2026, première représentation de Vermeille avec le duo Interzone à la Maison de la Poésie de Paris.
Florence Jou développe un travail à la croisée de la littérature, de la performance et de la recherche-action, explorant depuis plusieurs années les effets du dérèglement climatique sur nos récits et nos manières de percevoir le monde. Sa pratique, fondée sur l’enquête, l’expérimentation et la collaboration avec d’autres artistes, enseignants ou amateurs, donne naissance à des formes transdisciplinaires.
Elle est l’autrice de Payvagues (2020) et Xixi (2025), auxquels s’ajoute Vermeille, son premier roman en librairie le 16 avril prochain, publié aux éditions de l’Attente, inscrit dans un cycle de fictions climatiques. Son écriture s’inscrit dans une perspective qui refuse le désespoir pur, cherchant au contraire des formes de résistance créative, dans l’esprit de l’anthropologue Ailton Krenak : « Si la chute du monde a lieu, alors autant chuter avec force, avec créativité, avec élan ».
Crédits photo : Florence Jou © Bénédicte Roscot
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 16/04/2026
L'Attente (Editions de)
14,50 €
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Installée dans le Trièves depuis plus de trois décennies, la maison d'édition indépendante Terre vivante, spécialisée dans l'écologie pratique, prend soin d'un terrain de 50 hectares, occupé par une forêt et un Centre écologique. La structure éditoriale a signé la plus importante Obligation Réelle Environnementale (ORE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, garantissant ainsi la préservation de cet espace naturel pour les 99 prochaines années.
03/04/2026, 16:22
À Angoulême, l’interpellation d’un homme soupçonné de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire remet en lumière une réalité documentée par le Syndicat de la librairie française : prévenir, constater et traiter juridiquement le vol en magasin devient une composante concrète du travail quotidien. Jusqu’à rejoindre, en arrière-plan, la question plus large de l’accès au livre, dans une situation de précarité.
03/04/2026, 15:22
La 7e audience du 5e procès de Pınar Selek s’est tenue ce jeudi 2 avril à Istanbul, marquant une nouvelle étape dans une procédure judiciaire entamée à la fin des années 1990. Une étape symbolique aussi : pour la première fois, son ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde, récemment publié aux éditions Université Paris Cité, a été versé au dossier du tribunal.
03/04/2026, 14:15
Né d'une fascination d'enfance pour les sorties en forêt et la cueillette des champignons, Champinup est le fruit d'un héritage familial transformé en odyssée artistique. Ce bestiaire fantastique à l’aquarelle s’adresse aux amoureux de la nature et de magie. Thibault Colon de Franciosi a illustré un univers où chaque espèce de champignon se métamorphose en des créatures élégantes et mystérieuses : les Champinups. Leurs histoires respectives sont tout aussi fascinantes qu’elles.
03/04/2026, 13:14
La mort de Federico Enriques, dirigeant historique de Zanichelli, suscite en Italie une émotion qui dépasse le seul cercle des éditeurs. À travers l’hommage rendu par l’AIE, c’est toute une trajectoire qui réapparaît : celle d’un homme lié aux grands manuels scolaires, aux dictionnaires de référence et à la modernisation d’une maison au rôle décisif dans l’instruction de plusieurs générations d’Italiens.
03/04/2026, 12:22
Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.
03/04/2026, 10:56
La ministre de la Culture Catherine Pégard accueille deux nouvelles personnalités au sein de son cabinet. Elle a notamment choisi comme cheffe adjointe de cabinet Erika Léger, haute fonctionnaire embarquée dans le projet Terra Academia de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer...
03/04/2026, 10:03
Avec les premiers jours du printemps, les librairies indépendantes dessinent un paysage à la fois fragile et vibrant. Entre ouvertures de lieux hybrides, projets nomades et élans solidaires, de nouvelles formes émergent pour faire vivre le livre au plus près des territoires. Le recours de plus en plus fréquent au financement participatif dit autant l’attachement des publics que les difficultés à se financer. Un panorama entre engagement local, expérimentation et lutte pour la survie.
02/04/2026, 17:33
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
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