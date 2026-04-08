À Paris, la Fnac mise sur les événements pour promouvoir la lecture

La Fnac annonce une campagne nationale destinée à remettre la lecture au centre des pratiques culturelles. L’enseigne intervient quelques jours avant la diffusion d’une nouvelle étude du Centre national du livre consacrée aux jeunes Français et à leurs habitudes de lecture.

L’entreprise entend défendre une approche qui ne met pas en concurrence les écrans et les livres. Elle appelle à redonner une place au temps de lecture, présenté comme un espace à reconquérir dans les usages quotidiens.

Ce positionnement s’accompagne d’une série d’événements organisés en magasin. À Paris, les sites de Ternes et de Bercy Village proposeront des rendez-vous ouverts au public durant le week-end des 11 et 12 avril.

À Ternes, une journée autour de l’écriture et du jeu

La Fnac Ternes organise, samedi 11 avril, une programmation en trois temps. À 11h, l’autrice Juliette Adam animera un atelier d’écriture intitulé « Déconnexion : quand l’écriture devient addictive », centré sur la pratique créative.

Deux sessions de « Livres dont vous êtes le héros » sont prévues à 15h et 16h. Destinées aux enfants de 6 à 14 ans, elles seront animées par un comédien et un pianiste, dans un dispositif mêlant narration et jeu.

Le même jour, à 15h, David Foenkinos participera à une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son livre Je suis drôle (Gallimard).

À Bercy Village, deux jours dédiés au polar

À la Fnac Bercy Village, l’événement « Polar Party » se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 avril, de 14 heures à 18 heures. Il se tient à l’occasion du Mois du polar et réunit plusieurs formats autour du genre.

Treize auteurs et autrices sont annoncés en dédicace le samedi, parmi lesquels Sonja Delzongle, Ingrid Desjours, Philippe Gaudin, Ivan Jablonka ou encore Niko Tackian. Le dimanche, une nouvelle série de signatures réunira notamment Alain Bauer, Azouz Begag et François-Xavier Dillard.

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Des tables rondes sont organisées sur les deux journées. Quatre rencontres sont programmées le samedi, autour de thématiques comme les violences contemporaines ou l’analyse du crime. Trois autres tables rondes auront lieu le dimanche, consacrées notamment aux liens entre faits criminels, société et médias.

Une « murder party », intitulée « L’Affaire Fnac Bercy », est proposée pendant tout le week-end. Les participants sont invités à mener une enquête à partir d’indices disséminés dans le magasin, afin d’identifier le coupable, le lieu et l’arme du crime.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

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