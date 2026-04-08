À Paris, la Fnac mise sur les événements pour promouvoir la lecture

À l’approche de la publication de l’étude 2026 du Centre national du livre sur les pratiques de lecture des jeunes, la Fnac lance une campagne nationale pour promouvoir la lecture. Les 11 et 12 avril, ses magasins de Ternes et de Bercy Village, à Paris, accueilleront des animations gratuites, entre ateliers, rencontres d’auteurs et événements dédiés au polar.
Le 08/04/2026 à 15:40 par Dépêche
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08/04/2026 à 15:40
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La Fnac annonce une campagne nationale destinée à remettre la lecture au centre des pratiques culturelles. L’enseigne intervient quelques jours avant la diffusion d’une nouvelle étude du Centre national du livre consacrée aux jeunes Français et à leurs habitudes de lecture.
L’entreprise entend défendre une approche qui ne met pas en concurrence les écrans et les livres. Elle appelle à redonner une place au temps de lecture, présenté comme un espace à reconquérir dans les usages quotidiens.
Ce positionnement s’accompagne d’une série d’événements organisés en magasin. À Paris, les sites de Ternes et de Bercy Village proposeront des rendez-vous ouverts au public durant le week-end des 11 et 12 avril.
La Fnac Ternes organise, samedi 11 avril, une programmation en trois temps. À 11h, l’autrice Juliette Adam animera un atelier d’écriture intitulé « Déconnexion : quand l’écriture devient addictive », centré sur la pratique créative.
Deux sessions de « Livres dont vous êtes le héros » sont prévues à 15h et 16h. Destinées aux enfants de 6 à 14 ans, elles seront animées par un comédien et un pianiste, dans un dispositif mêlant narration et jeu.
Le même jour, à 15h, David Foenkinos participera à une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son livre Je suis drôle (Gallimard).
À la Fnac Bercy Village, l’événement « Polar Party » se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 avril, de 14 heures à 18 heures. Il se tient à l’occasion du Mois du polar et réunit plusieurs formats autour du genre.
Treize auteurs et autrices sont annoncés en dédicace le samedi, parmi lesquels Sonja Delzongle, Ingrid Desjours, Philippe Gaudin, Ivan Jablonka ou encore Niko Tackian. Le dimanche, une nouvelle série de signatures réunira notamment Alain Bauer, Azouz Begag et François-Xavier Dillard.
À LIRE - Quais du Polar : 100 000 visiteurs réunis à Lyon en trois jours
Des tables rondes sont organisées sur les deux journées. Quatre rencontres sont programmées le samedi, autour de thématiques comme les violences contemporaines ou l’analyse du crime. Trois autres tables rondes auront lieu le dimanche, consacrées notamment aux liens entre faits criminels, société et médias.
Une « murder party », intitulée « L’Affaire Fnac Bercy », est proposée pendant tout le week-end. Les participants sont invités à mener une enquête à partir d’indices disséminés dans le magasin, afin d’identifier le coupable, le lieu et l’arme du crime.
Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Le festival Étonnants Voyageurs se tiendra du 23 au 25 mai 2026 à Saint-Malo. Pour sa 36e édition, près de 180 auteurs et artistes sont annoncés. L’écrivain Pierre Lemaitre en est le grand invité. La programmation accorde une place centrale aux formes sérielles, dans un contexte de renouvellement des récits au long cours.
24/03/2026, 11:28
Du 9 au 12 avril 2026, Agde accueille la première édition du Festival Pages & Images, consacré aux adaptations d’œuvres littéraires au cinéma. Organisé par plusieurs acteurs culturels locaux, l’événement propose rencontres, performances et formats immersifs. Une soirée dédiée à The Great Gatsby (Gatsby le Magnifique), de Francis Scott Fitzgerald, est prévue le 10 avril.
24/03/2026, 10:56
À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.
23/03/2026, 18:22
Du 5 mai au 18 octobre 2026, la Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera une exposition à la presse alternative des années 1970. Présenté allée Julien-Cain dans le site François-Mitterrand de la BnF, à partir de 170 documents issus de ses collections, ce parcours retracera l’essor, les formes et le déclin de cette « presse parallèle » née dans le sillage de Mai 68. L’événement vise à mettre en lumière un phénomène longtemps marginalisé, en valorisant un fonds aujourd’hui reconnu comme patrimoine.
23/03/2026, 11:47
Avec 60.000 visiteurs en cinq jours, la 40e édition du Salon du livre de Genève s’achève sur une forte fréquentation. L’événement, devenu un rendez-vous culturel majeur en Suisse romande, a une nouvelle fois mis en avant la vitalité du secteur et le lien durable entre le public et la création littéraire.
23/03/2026, 11:28
Le domaine Parenthèse, niché au cœur de la forêt d’Orléans, accueillera le 13 septembre 2026 la première édition du Festival Les Muses, un événement culturel inédit dans le Loiret, articulé autour de la littérature, des arts graphiques et de la rencontre avec les créateurs.
22/03/2026, 08:42
Le Salon international de l’édition indépendante revient à Paris du 4 au 6 avril 2026, à la Halle des Blancs Manteaux. Trois jours de rencontres avec une centaine d’éditeurs, autrices et auteurs engagés pour une littérature libre et plurielle.
20/03/2026, 18:02
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