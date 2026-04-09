Et si la lecture était une saine addiction ?

Face à l’érosion du temps de lecture et à la domination des écrans, la Fnac déploie une campagne nationale au slogan provocateur : « Une autre addiction est possible. » L’enseigne entend réhabiliter le plaisir de lire sans culpabiliser, en mobilisant ses librairies, ses événements et ses réseaux. Une offensive culturelle qui interroge : la lecture peut-elle encore reconquérir l’attention collective ?
Le 09/04/2026 à 15:59 par Nicolas Gary
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09/04/2026 à 15:59
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Il fallait sans doute une formule un peu insolente pour secouer la torpeur numérique de notre époque. « Une autre addiction est possible » : la Fnac ne signe pas ici une clinquante injonction à lire – lesquelles échouent systématiquement. Non : à la découverte du message, on sourit. Loin de la traditionnelle culpabilisation et des interdictions législatives de réseaux au moins de 15 ans (... si fait), on ouvre les chakras.
Car enfin, dans un pays où l’on passe des heures à faire défiler des images, des avis, des colères, des distractions et des injonctions, rappeler que la lecture possède elle aussi son pouvoir d’aimantation relève moins du coup marketing que du salutaire rappel à l’ordre sensible. Et invoquons joyeusement un certain Pennac, Daniel Pennac : « Le verbe lire ne supporte pas l’impératif. » (Comme un roman, 1992).
À ce titre, le cas Fnac mérite mieux qu’un haussement d’épaules. Le communiqué de l'enseigne s’appuie sur une réalité préoccupante : 39 % des Français disent voir leur temps de lecture diminuer, un jeune de 16 à 19 ans sur trois ne lit pas du tout, et les jeunes ne consacrent en moyenne que 19 minutes par jour à la lecture, contre 3h11 aux écrans.
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Ces chiffres ne racontent pas seulement une concurrence d’usages. Ils disent une bataille de l’attention, une économie du réflexe, un recul de la durée longue. Or lire, justement, impose autre chose : un pas de côté, une disponibilité, une respiration.
C’est ici que la campagne trouve son vrai sujet. Non, les écrans ne constituent pas l’ennemi absolu ; la Fnac le dit elle-même. Mais la lecture, elle, exige une reconquête. Reconquête du temps, reconquête du silence, reconquête d’une joie sans vibration parasite toutes les vingt secondes. Ce n’est pas un hasard si l’enseigne choisit une tonalité joyeuse plutôt que culpabilisante. Le livre a trop souvent été défendu comme un devoir. Il faut désormais le relancer comme un plaisir. Et même, osons le mot, comme une fête.
La bonne idée tient là : débrancher le sermon, rallumer le désir. Une politique de lecture efficace ne gronde pas ; elle attire. Elle n’agite pas l’index ; elle tend un roman, une BD, un polar, un album, un texte qui fait mouche. La Fnac promet d’ailleurs une campagne d’affichage, des rencontres d’auteurs, des activations en magasin, des partenariats média, une présence sur les réseaux fréquentés par les plus jeunes, et un surcroît de recommandations de lecture. Bref, elle essaie de remettre le livre dans la circulation générale des regards. À l’heure des flux saturés, l’ambition ne manque pas de panache.
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Encore faut-il que cette ambition déborde le message. Sur ce point, les éléments avancés méritent l’attention : plus de 1300 libraires experts dans le réseau, 142 magasins ayant accueilli plus de 1000 événements gratuits autour de la lecture en 2025, trois prix littéraires installés dans le paysage, du Goncourt des Lycéens au Prix Roman Fnac en passant par le Prix BD Fnac-France Inter.
Attendu que la machine culturelle existe déjà, la campagne lui donne une bannière. Et, pour une fois, cette bannière ne parle ni performance ni marché pur. Elle parle de goût, de transmission, d’élan collectif.
On objectera, non sans raison, qu’un libraire reste aussi un commerçant. Évidemment. Le communiqué n’escamote d’ailleurs pas les mécanismes promotionnels, avec reprise de livres et gains supplémentaires à la clé. Mais l’époque oblige à regarder plus large. Défendre la lecture, aujourd’hui, ce n’est pas seulement vendre des livres : c’est soutenir des lieux où l’on feuillette, des médiations où l’on conseille, des prix où l’on découvre, des politiques où la littérature contemporaine conserve droit de cité.
La Fnac rappelle son attachement au prix unique, à la vitalité des librairies physiques, aux programmes ouverts aux œuvres d’aujourd’hui. Sur ce terrain, le commerce et la culture cessent de jouer l’un contre l’autre. Ils avancent ensemble ou reculent ensemble.
Le plus intéressant, au fond, réside dans cette tentative de rendre au livre sa puissance d’attraction populaire. Car la lecture n’a pas besoin d’être momifiée pour être respectée. Elle n’a pas besoin d’endosser les habits sévères de la vertu pour convaincre. Elle gagne même à redevenir ce qu’elle fut souvent : une passion, une manie heureuse, un plaisir contagieux, une aventure de poche, un luxe bon marché, un vice magnifique. Qu’un grand acteur culturel ose l’affirmer sans minauder n’a rien d’anodin.
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Alors oui, prenons la formule au mot. S’il existe une autre addiction possible, souhaitons qu’elle fasse des ravages. Qu’elle encombre les tables de chevet, déborde des sacs, dérègle les horaires, rallonge les soirées, aiguise les curiosités. Qu’elle rende les adolescents introuvables parce qu’ils lisent, les adultes plus disponibles à la nuance, et les villes un peu moins bruyantes intérieurement. Le livre n’a jamais promis de sauver le monde. Il offre mieux : il empêche parfois de s’y dissoudre.
Reste une question : cette campagne marque-t-elle un tournant ou un simple sursaut ? Derrière la formule, une stratégie se dessine. Réinvestir l’espace public, investir les réseaux, activer les librairies comme lieux de vie, reconnecter les lecteurs avec des œuvres, replacer la recommandation humaine au cœur des usages. Autant de gestes qui dessinent une politique culturelle diffuse, portée non par l’État seul mais par un acteur industriel de premier plan.
Dans un paysage où la prescription se fragmente et où l’algorithme dicte de plus en plus les choix, cette tentative de reprendre la main mérite d’être observée de près. Elle pose une question simple : et si la lecture ne devait plus seulement résister, mais reconquérir ?
Crédits photo : Fnac
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Pour sa 40e édition organisée du 18 au 22 mars à Palexpo, le salon du livre de Genève affirme plus que jamais sa vocation : faire de la littérature un espace de dialogue avec les grands enjeux contemporains, entre débats d’idées, circulation internationale des voix et réflexion sur les mutations du livre. ActuaLitté ouvre ses colonnes au Salon du Livre de Genève pour une carte blanche autour de sa programmation.
18/03/2026, 17:55
Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.
17/03/2026, 18:06
Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.
14/03/2026, 18:09
Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin.
13/03/2026, 16:35
Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
13/03/2026, 15:37
Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.
12/03/2026, 12:34
Le domaine du jeu, qu'il soit de société ou vidéo, accueille aujourd'hui de nouveaux publics, et se trouve de plus en plus légitimé au sein des pratiques culturelles. Ludothèques et médiathèques le rendent plus accessible, tandis que les professionnels assurent une indispensable médiation. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) appellent, dans un texte reproduit ci-dessous, à une politique publique ambitieuse pour affirmer la place du jeu dans les lieux culturels.
11/03/2026, 11:29
L'enseigne de produits culturels et créatifs Cultura pourrait s'inviter prochainement à Forbach, en Moselle, après la cession d'une parcelle à Valimmo, la société foncière du groupe. La Librairie-Pâtisserie Autonome, installée dans la ville depuis juillet 2025, interpelle les candidats à la mairie sur les conséquences d'une telle installation pour le tissu commercial du centre-ville. Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la tribune adressée par les libraires aux six candidats et candidates.
10/03/2026, 16:20
Il y a environ vingt-cinq ans Thierry Théolier faisait la couverture de Technikart. Avec son look original, branché, sa casquette Paris enflammée et son style unique, l’homme était coutumier des soirées mondaines, où il venait délibérément jouer les pique-assiettes et les provocateurs. Influencé par le concept de happening, Thierry, polyvalent, s’illustre à la fois sur le web, sur scène en tant que DJ, poète-performer, mais aussi en tant qu’auteur, et en tant que théoricien, volontairement « crevard », de la dude attitude, telle qu’exposée dans le Dude manifesto, essai publié en 2015. Propos recueillis par Etienne Ruhaud.
10/03/2026, 12:08
Nous publions ci-dessous le texte d’un droit de réponse adressé le 2 mars 2026 au directeur de la publication du magazine Livres Hebdo par l’historien Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay / Versailles-Saint-Quentin. Ce document a été transmis par l’intermédiaire de son conseil, Me Stephan Alamowitch, avocat à la Cour.
09/03/2026, 14:06
Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
09/03/2026, 13:58
Le numérique culturel s’impose partout, mais un détail change tout : le marché secondaire demeure un désert juridique. Dans le livre comme dans le jeu vidéo, l’achat en ligne ressemble à une propriété. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un droit d’usage personnel, encadré par des conditions générales. Je m’intéresse à cette faille depuis le jeu vidéo, mon premier terrain de culture. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
06/03/2026, 14:53
L'épisode polémique autour du partenariat noué entre Amazon et le Festival du Livre de Paris, avec l'assentiment du Syndicat national de l'édition, laissera des traces dans la chaine du livre. Il témoigne d'une présence de plus en plus banalisée de la multinationale américaine au sein de cette dernière, un constat contre lequel le collectif lyonnais TENIR ! appelle à se mobiliser, dans une tribune.
06/03/2026, 10:50
Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.
05/03/2026, 17:22
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
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