Et si la lecture était une saine addiction ?

Il fallait sans doute une formule un peu insolente pour secouer la torpeur numérique de notre époque. « Une autre addiction est possible » : la Fnac ne signe pas ici une clinquante injonction à lire – lesquelles échouent systématiquement. Non : à la découverte du message, on sourit. Loin de la traditionnelle culpabilisation et des interdictions législatives de réseaux au moins de 15 ans (... si fait), on ouvre les chakras.

Car enfin, dans un pays où l’on passe des heures à faire défiler des images, des avis, des colères, des distractions et des injonctions, rappeler que la lecture possède elle aussi son pouvoir d’aimantation relève moins du coup marketing que du salutaire rappel à l’ordre sensible. Et invoquons joyeusement un certain Pennac, Daniel Pennac : « Le verbe lire ne supporte pas l’impératif. » (Comme un roman, 1992).

À ce titre, le cas Fnac mérite mieux qu’un haussement d’épaules. Le communiqué de l'enseigne s’appuie sur une réalité préoccupante : 39 % des Français disent voir leur temps de lecture diminuer, un jeune de 16 à 19 ans sur trois ne lit pas du tout, et les jeunes ne consacrent en moyenne que 19 minutes par jour à la lecture, contre 3h11 aux écrans.

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Ces chiffres ne racontent pas seulement une concurrence d’usages. Ils disent une bataille de l’attention, une économie du réflexe, un recul de la durée longue. Or lire, justement, impose autre chose : un pas de côté, une disponibilité, une respiration.

Lire contre le flux

C’est ici que la campagne trouve son vrai sujet. Non, les écrans ne constituent pas l’ennemi absolu ; la Fnac le dit elle-même. Mais la lecture, elle, exige une reconquête. Reconquête du temps, reconquête du silence, reconquête d’une joie sans vibration parasite toutes les vingt secondes. Ce n’est pas un hasard si l’enseigne choisit une tonalité joyeuse plutôt que culpabilisante. Le livre a trop souvent été défendu comme un devoir. Il faut désormais le relancer comme un plaisir. Et même, osons le mot, comme une fête.

La bonne idée tient là : débrancher le sermon, rallumer le désir. Une politique de lecture efficace ne gronde pas ; elle attire. Elle n’agite pas l’index ; elle tend un roman, une BD, un polar, un album, un texte qui fait mouche. La Fnac promet d’ailleurs une campagne d’affichage, des rencontres d’auteurs, des activations en magasin, des partenariats média, une présence sur les réseaux fréquentés par les plus jeunes, et un surcroît de recommandations de lecture. Bref, elle essaie de remettre le livre dans la circulation générale des regards. À l’heure des flux saturés, l’ambition ne manque pas de panache.

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Encore faut-il que cette ambition déborde le message. Sur ce point, les éléments avancés méritent l’attention : plus de 1300 libraires experts dans le réseau, 142 magasins ayant accueilli plus de 1000 événements gratuits autour de la lecture en 2025, trois prix littéraires installés dans le paysage, du Goncourt des Lycéens au Prix Roman Fnac en passant par le Prix BD Fnac-France Inter.

Attendu que la machine culturelle existe déjà, la campagne lui donne une bannière. Et, pour une fois, cette bannière ne parle ni performance ni marché pur. Elle parle de goût, de transmission, d’élan collectif.

Le livre, plaisir et politique

On objectera, non sans raison, qu’un libraire reste aussi un commerçant. Évidemment. Le communiqué n’escamote d’ailleurs pas les mécanismes promotionnels, avec reprise de livres et gains supplémentaires à la clé. Mais l’époque oblige à regarder plus large. Défendre la lecture, aujourd’hui, ce n’est pas seulement vendre des livres : c’est soutenir des lieux où l’on feuillette, des médiations où l’on conseille, des prix où l’on découvre, des politiques où la littérature contemporaine conserve droit de cité.

La Fnac rappelle son attachement au prix unique, à la vitalité des librairies physiques, aux programmes ouverts aux œuvres d’aujourd’hui. Sur ce terrain, le commerce et la culture cessent de jouer l’un contre l’autre. Ils avancent ensemble ou reculent ensemble.

Le plus intéressant, au fond, réside dans cette tentative de rendre au livre sa puissance d’attraction populaire. Car la lecture n’a pas besoin d’être momifiée pour être respectée. Elle n’a pas besoin d’endosser les habits sévères de la vertu pour convaincre. Elle gagne même à redevenir ce qu’elle fut souvent : une passion, une manie heureuse, un plaisir contagieux, une aventure de poche, un luxe bon marché, un vice magnifique. Qu’un grand acteur culturel ose l’affirmer sans minauder n’a rien d’anodin.

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Alors oui, prenons la formule au mot. S’il existe une autre addiction possible, souhaitons qu’elle fasse des ravages. Qu’elle encombre les tables de chevet, déborde des sacs, dérègle les horaires, rallonge les soirées, aiguise les curiosités. Qu’elle rende les adolescents introuvables parce qu’ils lisent, les adultes plus disponibles à la nuance, et les villes un peu moins bruyantes intérieurement. Le livre n’a jamais promis de sauver le monde. Il offre mieux : il empêche parfois de s’y dissoudre.

Une stratégie de reconquête culturelle

Reste une question : cette campagne marque-t-elle un tournant ou un simple sursaut ? Derrière la formule, une stratégie se dessine. Réinvestir l’espace public, investir les réseaux, activer les librairies comme lieux de vie, reconnecter les lecteurs avec des œuvres, replacer la recommandation humaine au cœur des usages. Autant de gestes qui dessinent une politique culturelle diffuse, portée non par l’État seul mais par un acteur industriel de premier plan.

Dans un paysage où la prescription se fragmente et où l’algorithme dicte de plus en plus les choix, cette tentative de reprendre la main mérite d’être observée de près. Elle pose une question simple : et si la lecture ne devait plus seulement résister, mais reconquérir ?

Crédits photo : Fnac

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Par Nicolas Gary

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