À Lyon, le Prix Lire pour agir détaille ses sélections 2026

Depuis cinq ans, la Maison de l’Environnement développe « Lire pour agir », un prix littéraire consacré aux enjeux de transition écologique. Avec ce prix, l’objectif est de « créer une émulation autour des lectures » et de mettre en avant des ouvrages susceptibles de faire réfléchir et susciter des prises de position.

Le prix repose sur la participation du public, invité à voter pour son ouvrage préféré. En 2025, plus de 1600 votes ont été enregistrés. Il s’accompagne d’un travail avec un réseau de partenaires en expansion, passé d’une vingtaine de structures lors des premières éditions à plus de 70 aujourd’hui.

Au fil des éditions, le prix a évolué. Une sélection destinée aux enfants a été ajoutée après les deux premières années, afin d’élargir le public et d’impliquer les bibliothèques jeunesse, les écoles et les centres de loisirs. Le projet est désormais identifié à la fois par les lecteurs, les éditeurs et les professionnels du livre, avec le développement de formats de médiation comme des chroniques ou des vidéos.

Douze ouvrages récents sélectionnés par des bibliothécaires

L’édition 2026 s’organise autour de deux sélections de six livres chacune, l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants de 6 à 11 ans. Les ouvrages retenus ont tous été publiés récemment et abordent des questions écologiques sous des formes variées.

La sélection est assurée par un comité composé de bibliothécaires. Chaque année, près d’une centaine de propositions sont examinées. Les critères retenus portent sur la qualité littéraire, la date de publication et la manière dont les ouvrages traitent les enjeux écologiques, en proposant des angles originaux et des pistes de réflexion ou d’action.

Le comité veille également à diversifier les formats et les approches. Romans, essais, documentaires, bandes dessinées ou albums sont représentés dans les deux sélections, afin de toucher différents profils de lecteurs.

Les livres sont disponibles à la médiathèque de la Maison de l’Environnement ainsi que dans plus de 70 structures partenaires réparties dans la métropole. Le réseau comprend notamment des bibliothèques municipales et universitaires, des établissements scolaires, ainsi que des structures associatives et des comités de lecture.

Les livres sélectionnés

Sélection Adultes

Danser avec le vent — Emmanuel Lepage (Futuropolis)

Élever — Elsa Sanial (Sahus Sahus Éditions)

La Folie Océan — Vincent Message (Seuil)

Le parlement de l'eau — Wendy Delorme (Cambourakis)

On a mangé la mer — Maxime de Lisle et Olivier Martin (Futuropolis)

Une vie pour la nature — Julien Perrot (La Salamandre)

Sélection Enfants

Le carré sauvage — Anne-Hélène Dubray et Sarah Loulendo (L’agrume)

CRIC ! CRAC ! Les taupes passent à l'attaque ! — Aurélien Dony et Nina Neuray (Cotcotcot)

La grande aventure des vautours — Collectif et Alex Viougeas (Plume de Carotte)

Les petits soleils de Yourse — Coralie Saudo et Zourse (À Pas de Loups)

Les sources mêlées — Aurélie Jeannin et Julie Hoyas (Athizes)

Le super week-end des forêts — Gaëlle Alméras (Maison Georges)

Animations, rencontres et outils pour prolonger la lecture

Autour des ouvrages sélectionnés, un ensemble d’activités est proposé tout au long de l’année. Les bibliothèques partenaires organisent des cafés-lecture, des projections, des expositions ou encore des ateliers pour différents publics.

Le prix s’accompagne également de fiches dédiées à chaque ouvrage. Elles regroupent des ressources complémentaires, des propositions d’actions individuelles ou collectives à l’échelle locale, ainsi que des initiatives portées par les associations membres de la Maison de l’Environnement.

Des rencontres avec les auteurs et autrices sont programmées à partir du mois de septembre dans plusieurs médiathèques partenaires. Une douzaine d’événements de ce type est prévue, permettant des échanges autour des ouvrages sélectionnés.

La remise du Prix « Lire pour agir » se tiendra le mardi 1er décembre 2026 à 18h30, à la Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu. L’événement se déroulera en présence des auteurs et autrices.

Cette soirée marque la clôture du vote et l’annonce des lauréats pour les deux sélections. Elle offre également au public la possibilité d’échanger avec les écrivains présents.

L'année dernière, les lauréats étaient Gaspard d’Allens pour Des forêts en bataille (Le Seuil), Irène Gayraud pour Passer l’été (La Contre Allée) et Matthieu Gargallo et Emilie Sandoval pour Sauver le monde ? Un jeu d’enfant ! (Sens Dessus Dessous).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Lire pour agir

Par Ewen Berton

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