Innovation éditoriale et numérique : EDRLab et PILEn unissent leurs expertises

Une douzaine d'acteurs européens de l'édition, en 2024, présentaient la « boite à outils » ThinkPub, à l'époque expliquée comme « un programme innovant de formation et d'apprentissage » pour le secteur. C'est dans ce cadre que l'EDRLab et le PILEn ont uni leurs forces et expertises pour mettre en œuvre plusieurs événements.

Trois modules ont ainsi été répartis sur quatre journées différentes, à Bordeaux, le 3 février dernier, à la Foire du livre de Bruxelles, le 27 mars, puis au Musée de la BD de la capitale belge, le 10 avril prochain, autour de la « narration visuelle et numérique ». Le dernier rendez-vous, consacré aux innovations marketing pour le livre, reste à finaliser.

« C’est une première co-organisation, mais nous nous sommes déjà invités l’un l’autre par le passé, lors de nos événements respectifs (Digital Publishing Summit, Colloques PILEn, Book+Tech, Bibliothèque Royale de Belgique, etc.). Par ailleurs, le PILEn est membre d’EDRLab depuis plusieurs années », nous rappelle Gautier Chomel, responsable de projet livre numérique et accessibilité pour l'EDRLab.

« Nos deux structures sont animées par une ambition commune et complémentaire : soutenir activement les acteurs et actrices de la chaîne du livre face à l'évolution constante de l'environnement numérique », indique pour sa part le PILEn.

Le Partenariat interprofessionnel du Livre et de l’Édition numérique œuvre ainsi à proposer aux métiers du livre un accompagnement afin de mieux maitriser les nouvelles technologies et se saisir de toutes les opportunités. « Ce contexte exigeant, marqué par un besoin soutenu en recherche et développement (R&D) et par des coûts d'innovation souvent importants, notamment pour les petites structures éditoriales, rend indispensable une coopération accrue entre les organismes publics, interprofessionnels et techniques. »

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Chacune des deux structures travaille par ailleurs sur des sujets cruciaux pour les acteurs du livre. L'EDRLab développe ainsi la solution de lecture gratuite et accessible Thorium et le verrou numérique interopérable LCP, tandis que PILEn nourrit les réflexions sur les impacts et les opportunités des intelligences artificielles pour le secteur du livre, ou sur les mutations de l’écosystème du livre et à la place de la lecture dans celui-ci.

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Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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