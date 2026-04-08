La rumeur, d'après la BD Crayon noir : un téléfilm sur Samuel Paty en tournage

Coproduction de And So On Media et Studiofact Stories, avec la participation de France Télévisions, le téléfilm La rumeur est réalisé par Rodolphe Tissot, qui a notamment signé la mini-série La Rebelle : Les Aventures de la jeune George Sand en 2025.

Assia, une adolescente en quête d'attention, invente un mensonge sur son professeur d’histoire, Samuel Paty, à propos de son cours sur la liberté d’expression illustré par les caricatures du prophète, suite à l’attentat de Charlie Hebdo. Son père, épaulé par un activiste islamiste, embrase les réseaux sociaux, transformant le mensonge de sa fille en une rumeur incontrôlable qui s’intensifie…. Cécile, la principale du collège, tente en vain d’éteindre l’incendie. Mais Assia s’enferre dans son mensonge et Samuel se retrouve de plus en plus isolé dans ce collège jusque-là paisible… – Le synopsis de La rumeur

La distribution du film de 90 minutes réunit Julien Gaspar-Oliveri (Samuel Paty), Cécile Bois (Cécile Brunet), Manel BenYoucef (Assia Benarba), Éric Caravaca (Pommier), Jawad Derraji (Farid Benarba), Fadia Amajod (Mariam Kiroun), Maysan Suzannon (Farah Kiroun), Ilyana Zaouak (Rania Benarba), Sabila Moussadek (Faida Benarba), Salah Sassi (Bouzid El Fassi), Robin Boitard (Abduhla Anzorov) et Cédric Vieira (François Brunet - Mari de Cécile)...

Le scénario, librement inspiré de la BD Crayon Noir : Samuel Paty, histoire d’un prof, de Valérie Igounet et Guy Le Besnerais, est du à Alice Géraud, scénariste, autrice et journaliste. Lauréate du Prix Nouveau Talent Télévision de la SCAD en 2025, on lui doit notamment la série Sambre (2023, France Télévisions), co-écrite avec Marc Herpoux et réalisée Jean-Xavier de Lestrade, inspirée de son enquête journalistique Sambre, radioscopie d’un fait divers (JC Lattès).

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Parue en octobre 2023, la BD Crayon Noir : Samuel Paty, histoire d’un prof s'est écoulée à 15.550 exemplaires, d'après Edistat. Le tournage, commencé ce 7 avril, se déroule jusqu'au 7 mai en région parisienne.

Photographie : France Télévisions

Par Dépêche

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