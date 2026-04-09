Le parcours d’un jeune migrant jusqu’à Paris

Désiré s’étonne des passants pressés, des trottoirs glissants ; s’émerveille des illuminations de Noël, des boutiques de luxe, irradie quand il joint sa Maman puis Abdou, son frère de traversée. Malgré tout, il reste sur ses gardes, se raidit à la vue des uniformes. Par éclats, ses blessures remontent à la surface, pick-up fous dans le désert, tempête en Méditerranée et Binta, dévastée.

Alors il relit son vieux bulletin scolaire où sont écrits trois mots : « Il ira loin ». Il a réussi, il est à Paris, il est loin désormais. Mais loin des siens et de son monde, décalé comme un étranger « sans papier ». Ses préoccupations sont à mille lieues de celles des Parisiens. « Crise météorologique » et « otages de la neige » colonisent conversations et chaînes d’info. D’ailleurs son cousin bloqué sur la route, lui annonce un gros retard.

21 heures 30, Pantin, l’aboutissement ? Quand Désiré presse le bouton de l’interphone, le silence seul lui répond. L’appartement est vide. Débute alors pour le jeune clandestin une nouvelle errance...

Les éditions Ella vous proposent un extrait en avant-première :

Nuit blanche est le premier roman d’Alain Denizet. Agrégé d’histoire, il est l’auteur de « L’affaire Brierre » et « Voyage de noces ». Marié et père de trois enfants, il a enseigné huit ans au Niger et au Burkina Faso où il a adopté un petit garçon.

Parution le 15 mai 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com