La Normandie a gagné 4 librairies indépendantes en 2025

La région Normandie sort d'une année 2025 plutôt favorable pour le secteur du livre et de la lecture, d'après les données relayées par l'agence Normandie Livre & Lecture. Ces informations ont été collectées par l'organisation, avec un recours aux données du Département des Bibliothèques du Service du livre et de la lecture (DGMIC) du ministère de la Culture, pour le segment qui porte sur les établissements de lecture publique.

Les paysages normands accueillent aujourd'hui 556 auteurices ayant publié au moins un livre à compte d’éditeur dans les 8 dernières années, soit 4 de plus qu'en 2024. La répartition genrée reste la même (46 % de femmes, 54 % d'hommes), avec une large domination de l'écriture comme domaine d'activité (426 personnes), mais une hausse notable de l'illustration (125 personnes, contre 104 en 2024).

Pour la première fois, cette année, Normandie Livre & Lecture a recensé les lieux de résidence, au nombre de 23 dans la région. 6 créations ont eu lieu en 2025, contre une seule l'année précédente et 3 en 2022 et 2023.

Une nouvelle vague éditoriale ?

Avec 122 maisons d'édition sur le territoire normand en 2025, la croissance est de retour, mais modeste (+ 3 structures). Le chiffre est ainsi globalement stable, relève l'agence, qui note néanmoins, « à l’intérieur de cet ensemble, de nombreux mouvements liés aux déménagements hors région, départs en retraite, fermetures, changements d’activités, arrivées en région, créations ».

L'ancienneté des maisons d'édition de la région se recompose aussi, puisque 21 % des structures ont moins de 5 ans, en 2025, contre 11 % seulement l'année précédente. Une grande majorité des sociétés d'édition ont toutefois plus de 10 ans (58 %).

La plupart des chiffres d'affaires restent modestes (50 % inférieur à 25.000 €, 22 % entre 25.000 et 75.000 €), mais les répartitions font état d'une continuité certaine, voire d'une certaine hausse des résultats. Les catalogues sont un peu plus tournés vers le reste du monde, avec 36 maisons qui traduisent une ou plusieurs langues (contre 31 en 2024).

Plus de librairies, mais aussi de fermetures

Le solde en librairies indépendantes, pour la Normandie, est positif, avec 4 commerces supplémentaires par rapport à 2024, pour atteindre un total de 125 (donc 24 librairies labellisées). Toutefois, l'année 2025 a été marquée par les fermetures de 6 commerces, contre 4 en 2024 et aucune l'année précédente. Un indice de la fragilité renouvelée de ces lieux, face aux hausses des charges et à la baisse générale des achats de livres...

Chiffres-clés du livre et de la lecture en Normandie, 2025

Nouvelles scènes en Seine-Maritime

Le nombre de manifestations littéraires a bondi, en Normandie, l'année passée, avec un total de 109 événements, contre 96 en 2024. La Seine-Maritime est particulièrement bien servie, avec 41 manifestations (contre 27 l'année passée), devant le Calvados (28), l'Eure (18), la Manche (16) et l'Orne (6).

Enfin, concernant les bibliothèques, le bilan est ici aussi positif, avec 689 établissements décomptés, contre 685 en 2024. Les inaugurations se retrouvent cette fois du côté de l'Eure (+ 3) et de la Manche (+ 1).

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Ombre au tableau, la région a perdu 2 bibliothèques pénitentiaires en 2025, dont un espace dédié aux jeunes détenus. Par ailleurs, elle ne compte plus que 34 espaces Facile à lire, contre 37 il y a un an.

Enfin, la Charte pour l'écologie du livre réunit aujourd'hui 23 adhérents, contre 16 en 2024, relève Normandie Livre et Lecture.

Le document complet, établi par Normandie Livre & Lecture, est accessible ci-dessous.

Photographie : Fécamp, en Normandie (illustration, Fabio Achilli, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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