Quelqu’un vit chez elle sans qu’elle le sache

Elle se convainc d’avoir rêvé et tente d’étouffer la sensation irrationnelle qu’elle a d’être observée et suivie. Sauf que des objets sont déplacés chez elle. Que d’autres apparaissent… et que les menaces deviennent plus directes. Quelqu’un sait qui est Anaïs Berg. Quelqu’un connaît l’histoire qu’elle s’est efforcée d’enterrer. Et ce quelqu’un semble déterminé à la confronter à la vérité. La vérité, c’est aussi ce que cherche Lucas, 15 ans.

Il vient de découvrir qu’il a été adopté et se lance dans une quête personnelle autour de ses origines qui le mène à Liverpool. Mais, parfois, l’évidence n’est qu’un piège et la vérité n’est qu’illusion. Dans ce thriller psychologique maîtrisé, Diane McEvoy orchestre une montée en tension subtile où les certitudes s’effritent, où chaque révélation ouvre une nouvelle question, et où il est terriblement délicieux de se perdre. Le passé est un boomerang qui revient toujours frapper là où on ne l'attend plus.

Les éditions City vous proposent un extrait en avant-première :

Versaillaise d’origine, Diane McEvoy a longtemps vécu à Liverpool avant de s’installer près de Bordeaux. Passionnée de musique et totalement fan des Beatles, elle est d’ailleurs diplômée du master The Beatles, Popular Music & Society de la Liverpool Hope University. Conceptrice-rédactrice, elle écrit depuis de nombreuses années pour différents médias et pour la publicité. Moi, Anaïs Berg est son premier roman.



Parution le 20 mai 2026.

Par Clément Solym

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