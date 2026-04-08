En Iran, 55 bibliothèques publiques endommagées selon les autorités, deux détruites

La responsable iranienne s’exprimait samedi 4 avril lors d’une visite à la bibliothèque publique Sayyid al-Shuhada, à Zanjan, dans le nord-ouest du pays. Elle a qualifié ces lieux de « piliers » de l’éducation et de la culture, estimant que leur ciblage constituait « une attaque directe contre la conscience collective ».

Le chiffre des 55 bibliothèques provient, à ce stade, des autorités iraniennes relayées par l’agence Tasnim et repris par plusieurs médias. Au moins un cas précis, celui de Zanjan, a fait l’objet d’une observation sur place par l’Associated Press.

Des destructions confirmées sur le terrain

L'agence de presse américaine a constaté les dégâts dans un vaste complexe religieux chiite dont les responsables locaux disent qu’il a été touché par une frappe. Selon ces responsables, l’attaque a tué deux personnes, dont le gardien de la bibliothèque, et a détruit une clinique ainsi qu’une bibliothèque.

Le directeur provincial de la culture et de l’orientation islamique, Jaafar Mohammadi, a précisé que la bibliothèque abritait plus de 35.000 ouvrages, dont des livres anciens et des manuscrits. Interrogée, l’armée israélienne a indiqué avoir visé « un quartier général militaire », en assurant chercher à éviter les installations civiles.

La destruction ou l’endommagement de bibliothèques ne se réduit pas à une question immobilière. Lorsqu’un établissement de lecture publique est touché, ce sont à la fois des collections, des services, des espaces d’étude, mais aussi des formes de mémoire locale qui sont atteints. Dans le cas de Zanjan, la perte potentielle touche aussi des documents anciens conservés dans une bibliothèque fréquentée, selon les autorités locales, par des étudiants et des habitants modestes du quartier.

L’IFLA appelle au respect du droit

L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de dommages au patrimoine culturel iranien. Le 2 mars, l’UNESCO a indiqué que le palais du Golestan, site inscrit au patrimoine mondial à Téhéran, avait été « apparemment endommagé » par des débris et l’onde de choc d’une frappe survenue dans sa zone tampon. L’organisation a précisé avoir transmis aux parties concernées les coordonnées géographiques des sites inscrits au patrimoine mondial et d’autres lieux culturels d’importance nationale afin d’éviter de nouveaux dégâts.

Le monde des bibliothèques a lui aussi réagi. L’IFLA, principale fédération internationale du secteur, s’est dite alarmée par les informations faisant état de dommages causés à des sites culturels et à des institutions éducatives dans la région. Elle a appelé toutes les parties à respecter leurs obligations au titre de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, texte de référence en matière de sauvegarde des archives, bibliothèques, musées et lieux patrimoniaux.

L’Organisation mondiale de la santé signalait dès le 5 mars avoir vérifié 13 attaques contre des structures de santé en Iran, tout en rappelant que le droit international humanitaire impose de protéger les soins, les patients et les établissements sanitaires. Quelques jours plus tard, Le Monde décrivait une extension des frappes à d’autres éléments d’infrastructure civile, du Pasteur Institute of Iran à des ponts et sites industriels, nourrissant des préoccupations croissantes sur le respect du droit de la guerre.

Une trêve fragile aux nombreux enjeux

Sur le plan diplomatique, ce 8 avril, un cessez-le-feu de deux semaines a été annoncé entre l’Iran, les États-Unis et Israël, à un peu plus d’une heure de la fin de l'ultimatum du président états-unien Donald Trump, qui avait notamment menacé sur son réseau social qu'« une civilisation entière [allait] mourir ce soir ».

En échange, Téhéran doit procéder à une réouverture complète du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce pétrolier mondial. L’accord a été obtenu grâce à une médiation du Pakistan, qui a proposé un compromis aux deux parties.

L’Iran a rapidement salué une « victoire », affirmant que Washington s’était rapproché de ses propositions, tandis que Trump évoque surtout une ouverture à la négociation. La situation reste néanmoins fragile, avec des attaques, explosions et cybermenaces signalées dans la région jusqu’aux dernières heures précédant l’accord. Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense en France.

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Ce cessez-le-feu doit permettre l’ouverture de négociations vers un accord durable, mais de nombreuses incertitudes subsistent sur son issue.

Crédits photo : Bibliothèque et Archives nationales d’Iran, à Téhéran (illustration, GTVM92, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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